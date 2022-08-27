كيف أفتح باب وفيه مفتاح من الداخل ،يواجه العديد من الاشخاص بعض المواقف المضطرة والمفاجئة والمزعجة خلال حياته ومنها الصعوبة في فتح الباب والبحث عن الطرق الصحيحة للتخلص من الازمة ،كما ويستخدم اللصوص والخارجين عن القانون بعض من الاساليب التي تعمل على الدخول الى البيت بكل سهولة من أجل ارتكاب جريمتهم والسرقة لممتلكات المنزل.

كيف أفتح باب به مفتاح من الداخل

مفتاح الباب ضرورة لنا جميعاً لتأمين المنزل عند مغادرته لأداء الأعمال اليومية أو في حالة السفر ولكن ماذا عن نسيان المفتاح في المنزل فالأمر يمثل كارثة للبعض لأنهم لا يعرفون كيف يتصرفون في هذه الحالة خاصة أنهم لا يريدون اللجوء إلى الخيار الأخير وهو كسر الباب.

لكن معنا سيجدون بعض الحلول التي يمكن اللجوء إليها في حالة التعرض لهذه المشكلة، ولكن في حالة عدم إثبات ملكية المنزل للشخص الذي يقوم بهذه المحاولات، فإنه بالتأكيد سيكون خاضعًا للقانون. مسئولية. فيما يلي الحلول في الأسطر التالية:

الحل الأول بطاقة الائتمان

في ضوء ذكر كيفية فتح الباب وله مفتاح من الداخل نقول انه يمكن استخدام بطاقة ائتمان لفتح الباب ولها مفتاح من الداخل ويمكنك استخدام أي شيء مشابه لهذا بطاقة لتتمكن من فتح الباب ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب التأكد من اختيارك لبطاقة ائتمان مستخدمة مسبقًا أو يمكنك استبدالها، خاصة أنها ستكون عرضة للكسر أو التلف، ويمكنك استخدام بطاقة الشخص بدلاً من ذلك بشرط أن تكون بنفس القوة.

ضع البطاقة أو البطاقة بين إطار الباب من الخارج والباب نفسه، وتأكد من أن البطاقة أعلى الباب أو القفل مباشرة، ثم اخفض البطاقة بهدوء واجعلها في مستوى عمودي على قفل الباب.

الآن عليك سحب البطاقة مرة أخرى وبهدوء أيضًا، وفي نفس الوقت حرك مقبض الباب، وتعتمد هذه الفكرة على تحريك البطاقة لقفل الباب من موضعه، وبالتالي عند سحبه مرة أخرى يمكن أن يكون الباب افتتح.

تعمل هذه الطريقة في حالة عدم تشغيل المفتاح في الباب عند الخروج، ولكن إذا استخدمت المفتاح وأدارته في الباب عدة مرات، فقد لا ينجح هذا الإجراء، ويمكنك إرسال طلب لثانية نسخة من المفتاح إذا كان في منزل آخر.

ننصحك بعدم الاستسلام في المحاولة الأولى، بل إعادة المحاولات، فربما تنجح في النهاية في فتح الباب ودخول المنزل.

ملحوظة

قد لا تعمل هذه الطريقة مع الأبواب المؤمنة بأحدث التقنيات.

الحل الثاني دبوس الشعر

قد يبدو هذا الحل غريباً، لكنه قد يكون أفضل من الحل السابق بالرغم من صعوبته، والأفضل أن يكون لديك خلفية عن هذا الحل قبل القيام بهذا لحل، وسنقدم لك هذه الخلفية للوصول إلى النتائج المرجوة، والتي هو الدخول أخيرًا إلى المنزل باتباع الخطوات التالية:

عليك إحضار عدد من دبابيس الشعر، وفي حالة عدم وجودها يمكنك استبدالها بأسلاك نحاسية وكماشتين، وتأكد من اختيار دبابيس أو أسلاك صلبة بحيث يمكنك تحريك الجالون أو قفل الباب، ويمكنك يجب أن تختار كماشة قوية وليست سميكة حتى تتمكن من اختراق القفل، وليس لديك أي انحناء أو انحناء.

الخطوة التالية هي استخدام الكماشة بشكل صحيح، وذلك باستخدام الجزء الرفيع منها لقفل الباب من الأسفل، وعليك التأكد من توصيله جيدًا، بحيث يمكن للمسمار أو السلك النحاسي فتح القفل بدون مشاكل أو صعوبات.

بعد ذلك يتم تثبيت القفل من الأعلى، ثم تتكرر المحاولة مرارًا وتكرارًا حتى تنجح في فتح الباب، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتطلب قدرًا كبيرًا من المهارة والتدريب.

الحل الأخير

الحل الأخير هو كسر الباب بعد استنفاد جميع الطرق السابقة، في حالة عدم إمكانية التواصل مع شخص متخصص في فتح الأبواب أو في حالات الطوارئ مثل ضرورة البقاء في المنزل، أو وجود شخص في الداخل في خطر.

مع العلم أن هذه الطريقة سوف تتسبب في إتلاف الباب وقد تؤدي إلى بعض الجروح أو الخدوش عند قيام الشخص نفسه بفتح الباب، ويتم ذلك باتباع ما يلي

يمكن استخدام الجسم لدفع الباب بضربه بقوة باستخدام القدم لضرب مكان القفل حتى يمكن تحريكه من موضعه وبالتالي يتم فتح الباب.

لا نوصي باستخدام الكتف لفتح الباب في هذا المحلول حيث يمكن أن يصاب بجروح خطيرة.

يمكنك استخدام جسم ثقيل لضرب الباب حتى ينكسر القفل، وقد تحتاج إلى شخص ما لمساعدتك في هذا الإجراء.

نصائح لترك المفتاح في الباب من الداخل

بعد تعلم كيفية فتح باب بمفتاح من الداخل، نقدم لك عددًا من النصائح التي قد تتجنب التعرض لمثل هذا الموقف، ونصائح في حالة تعرضك لها بالفعل، على النحو التالي:

احتفظ دائمًا بنسخة احتياطية من مفتاح المنزل في مكان آخر بعيدًا عنه حتى يمكنك استرجاعه في حالة مواجهة هذا الموقف.

في حالة عدم وجود نسخة احتياطية من المفتاح، يجب الاحتفاظ برقم الشخص المتخصص في فتح الأقفال والاتصال به عند الضرورة، حتى لا يتعرض القفل للكسر أو التلف.

عدم قفل جميع النوافذ وترك قفل احدى النوافذ مفتوحا بشرط ان تكون هذه النافذة داخلية غير واضحة ومعروفة لصاحب المنزل فقط حتى لا يتعرض للسرقة اذا ترك احدى النوافذ المنزل مفتوح، لاستخدامه في الحالات القصوى.

استعن بصديق أو جار قد يكون لديه خلفية عن كيفية فتح الأقفال المقفلة، لذلك من الأفضل طلب المساعدة بدلاً من تعريض نفسك للخطر.

كيف أفتح باب وفيه مفتاح من الداخل كذلك ممكن دفع الباب بقوة مكان القفل مع التنويه من عدم استخدام الكتف لفتح الباب لامكانية حدوث الاصابات للشخص ويفضل ضرب الباب بواسطة جشم ثقيل على مكان القفل لتسهيل عملية الفتح ودخول البيت.