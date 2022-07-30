كيف أقدم اعتراض على رفض قبول الضمان الاجتماعي المطور وما هى اسباب الرفض

فِيْما يلي الخطوات التي عليك اتباعها لتقديم اعتراض على رفض قبول الضمان الاجتماعي المطوَّر، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِد صرف معاش الضمان الاجتماعي و الفئات التي تم قبول طلبها ولكن هناك بعض المجموعات التي تعتبرها مؤهلة ولكن تم رفض قبولها يتم تضمينها فِيْ برنامج الضمان ويجب عليك تقديم اعتراض وسنشرح ذلك لك فِيْ سطور مقالتنا. اليوم كيفِيْة تقديم اعتراض لقبول الطلب والنظر فِيْه مرة أخرى.

خطوات تقديم اعتراض لرفض قبول الضمان الاجتماعي المطور

يرجى تسجيل الدخول إلى رَابِطْ موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السَعُودِيْة وتسجيل الدخول إلى حسابك.

بعد ذلك، انقر فوق خيار “الأهلية” وسيتم عرض سبب رفض طلب معاش الضمان الاجتماعي.

انقر على زر “تقديم اعتراض”، واملأ جميع المعلومات المطلوبة، وقم بتحميل جميع الصور والمستندات التي تدعم طلبك وتأكد من أهليتك، ثم انقر فوق “إرسال اعتراض”.

أسباب رفض الأهلية لبرنامج الضمان الاجتماعي المعزز

فِيْ حالة عدم قيامك بإدخال راتبك الشهري بدقة أو إدخاله بشكل غير كامل.

إذا قمت بتحميل المستندات بشكل غير كامل أيضًا.

وكذلك فِيْ حال وجود أي من الشُروطْ التي أدخلتها بها نقص أو عيب.

وبالمثل فِيْ حالة تجاوز الحد الذي يمنع قبول الضمان الاجتماعي المطوَّر.

شُروطْ برنامج الضمان الاجتماعي المتقدم