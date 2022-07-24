كيف أقفل حسابي بتويتر و كيف استرجعه ،يعتبر تطبيق تويتر أحد ابرز واشهر وافضل منصات التواصل الاجتماعي ولقد قام بإنشائه جاك دورسي في سنة 2006م، وهناك شركة كبية استثمارية تشرف عليه باسم تويتر، ومقرها يكون في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في ولاية سان فرنسيسكو في كاليفورنيا ويوفر تطبيق تويتر خدمة الكتابة في مدونات صغيرة، تصل إلى مجموعة كبيرة من الاحرف ولقد اشتهر التطبيق بسبب تفاعل المشاهير عليه.

كيفية قفل حساب Twitter باستخدام متصفح الويب

يتميز Twitter عن Facebook بإمكانية حذف الحساب بعد إغلاقه لمدة 30 يومًا دون فتح الحساب، وبالتالي يمكن للمستخدم التخلص من حسابه نهائيًا.

يتم استخدام المتصفح أثناء عملية إغلاق حساب Twitter إذا تم تنفيذ هذه العملية من الكمبيوتر أو إذا لم يكن تطبيق Twitter متاحًا على الهاتف المحمول.

في البداية، يجب عليك البحث عن كلمة Twitter في مربع البحث والضغط على أمر البحث.

بعد ذلك ستظهر الصفحة الرسمية على موقع تويتر، أدخل بياناتك من الاسم وكلمة المرور، وبذلك يمكنك فتح حسابك الخاص بكل سهولة.

سنبدأ الآن الخطوة الأولى في إعدادات قفل حساب Twitter، وهي الانتقال إلى الإعدادات وأيقونة الخصوصية.

بعد إدخال الإعدادات، ستجد في نهاية الصفحة الأمر لإلغاء تنشيط حسابك.

عند النقر فوق أمر إلغاء تنشيط الحساب، انقر فوق أمر إلغاء التنشيط حتى تؤكد عملية قفل حسابك أو حسابك.

الخطوة الأخيرة، الشد، ستعرض صفحة بها مربع لإدخال كلمة المرور، للتأكد من أن الحساب معطل، أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط على أمر التأكيد.

انتظر وستجد نفسك أمام صفحة Twitter الرئيسية مع مربع لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في الأعلى، وبالتالي تمت عملية الإغلاق بنجاح.

وبالتالي، فإن حساب Twitter مغلق بشكل دائم، وفي حالة عدم فتح الحساب لمدة 30 يومًا، فسيتم حذف الحساب نهائيًا من التوتر، ولن تتمكن من العودة إليه مرة أخرى.

كيفية قفل حساب توتير باستخدام التطبيق

تتميز هذه الطريقة عن الطريقة السابقة في أنها تعتبر الأسهل والأسرع. في البداية، يجب عليك فتح تطبيق الشد، ثم النقر فوق الملف الشخصي على الشاشة من الأعلى. بعد النقر على الملف الشخصي، ستظهر قائمة تفتح الإعدادات والخصوصية، بما في ذلك الإعدادات والخصوصية. بعد فتح الإعدادات والخصوصية، انقر فوق حساب كلمة. بعد ذلك، سيتم عرض صفحة الحساب، انقر فوق كلمة إلغاء التنشيط في أسفل الصفحة وانتظر حتى يتم عرض الصفحة التالية. ستظهر أمامك صفحة بها حقل فارغ لكتابة كلمة المرور الخاصة بك، لتأكيد إلغاء تنشيط الحساب، ثم اضغط على زر إلغاء التنشيط. بعد ذلك، ستظهر أمامك رسائل لتأكيد رغبتك في إلغاء تنشيط حسابك بشكل دائم، اضغط على زر نعم، إلغاء التنشيط. انتظر دقيقة وسيتم إغلاق حسابك تمامًا، وبعد ذلك ستظهر واجهة التوتر أمامك، وستجيب عليك هذه النقاط عن سؤال كيفية إغلاق حسابي على تويتر.

استرجع حساب التوتر بعد إغلاق الحساب

يمكنك استرداد حساب Twitter الخاص بك بعد إغلاقه، ولكن بشرط عدم مرور 30 ​​يومًا منذ إغلاق الحساب.

يمكنك بسهولة فتح موقع Twitter الرسمي على أي متصفح أو من خلال تطبيق Twitter على الهاتف المحمول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وعلى الفور سيتم إدخالك في Count.

ستجد كل التغريدات وكل شيء على الحساب كما هو.

توجد مجموعة كبيرة من الأسباب التي تجعل المستعملين يذهبون للبحث على طريقة ارجاع حساب تويتر الذي يعتبر من اكثر شبكات منصات التواصل الاجتماعي و التدوين اليومي شهرة وتميزا والذي لا يستطيع أكثرية مستخدمين تويتر من الاستغناء عن التطبيق نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور والسلام ختام .