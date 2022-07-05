كيف أمن الحجاج في حلهم وترحالهم منذ 14 قرنًا

وقال خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزقاق، إن أمهات العبادة الأربع الحج والصلاة والصوم والصدقة يجتمعون في أيام العشر من ذي الحجة.

لماذا حرم العرب القتال في ذي القعدة وذو الحجة تفاصيل على تقويم مع خالد الزقا#fourth_newsletter #المملكة العربية السعودية تضمين التغريدة pic.twitter.com/kqh33GOPbo

– العروض العربية (Arabiya_shows) 5 يوليو 2022

وتابع، خلال مقطع تقويمي على قناة العربية “هذه هي الأيام الوحيدة التي تم تحديدها بأسماء قداسته. اليوم الثامن هو يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفات والعاشر يوم النحر. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والجميع يتجمعون في أنقى بقاع الأرض وهو مكة “.

وتابع “ولكي يكون الحجاج آمنين في انحلالهم ورحلهم، فقد حرم العرب القتال قبل وبعد شهر الحج، وخلال هذه الفترة تقام أسواق ثقافية للتبادل التجاري في سوق عكاظ”. شهر ذو القعدة وسوق المجاز في أول ثمانية أيام من ذي الحجة.

أحر شهر ذي الحجة

وأوضح الزقيق، في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن شهر ذي الحجة يحتوي على اثنين من أهم أيام السنة (وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك)، وسمي بهذا الاسم لأنه فيه يحج المرء إلى بيت الله الحرام. وأشار إلى أن ذي الحجة يحتوي هذا العام على أحر فصول السنة. في بدايتها محطة الجوزاء وفي وسطها نهاية مربع الحرارة وفي نهايتها أول محطة مرزم.