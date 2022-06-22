كيف أوفر باقة النت لأقصى حد وطريقة الحفاظ على الباقة لآخر الشهر

يتساءل الكثير من مستخدمي الإنترنت عن كيفية حفظ باقة الإنترنت وإطالة مدتها لأطول فترة ممكنة ، وذلك بسبب استهلاك بعض التطبيقات لجزء كبير من الحزمة ، مما جعلها تنفذ خلال الأسابيع الأولى من تجديدها دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب ، لذلك من خلال محتوى مقال اليوم سنشرح الطرق التي يمكنك من خلالها حفظ استخدام الحزمة.

كيف اقدم باقة الانترنت؟

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من الاستهلاك السريع للباقة وترغب في اتخاذ خطوات لتمكينهم من توفيرها ، فسنعرض لك كل ما تحتاجه لجعل باقات الإنترنت تمتد معك طوال الشهر وتكون قادرًا على استهلاكها على النحو المنشود ، وهذه الطرق كالتالي:

التحكم في استهلاك التطبيق

أولى خطوات تقديم باقة الإنترنت هي التحكم في استهلاك التطبيقات ، حيث يوجد العديد من التطبيقات التي تستهلك الكثير من الميجابايت دون استخدامها ، لذلك يجب عليك الذهاب إلى إعدادات الهاتف ، ثم إظهار استخدام البيانات وستظهر جميع التطبيقات والإشارة مقدار استهلاك الباقة ، حدد استهلاك كل تطبيق حسب الرغبة حتى تتمكن من توفيره.

التحكم في بيانات الهاتف

كما يساعدك التحكم في بيانات الهاتف على توفير نسبة كبيرة من باقة الإنترنت ، حيث يمكنك التحكم في بيانات الخلفية التي تستهلك الحزمة دون استخدام الهاتف ، يجب النقر فوق التطبيقات الموجودة في الخلفية وإغلاقها حتى لا تستهلك ميجابايتس بدون استخدام الهاتف ، ويمكنك أيضًا زيادة معدل التوفير.إيقاف خدمة جميع البيانات بشكل عام من الهاتف في أوقات لا تحتاج إلى استخدامها أو في الليل أثناء النوم ، وبالتالي سيتوقف الهاتف عن استهلاك الباقة لمدة مدة فترة إيقاف البيانات.

التحكم في استخدام الإنترنت

من أهم الأشياء التي تستهلك الحزمة هي مقاطع الفيديو التي يتم عرضها على الإنترنت. يجب عليك تغيير إعدادات مقاطع الفيديو وتشغيلها عند الاتصال بشبكة Wi-Fi فقط ، أو تشغيلها عند الضغط على زر التشغيل ، مما يساعدك على التوقف عن استهلاك الحزمة بنفس القدر.

في ختام المقال كيف أحفظ باقة الإنترنت ، أوضحنا أكثر من خطوة ضرورية لمساعدتك على التحكم في باقتك الشهرية ، وهذه الخطوات السابقة تساعد أيضًا في الحفاظ على الباقة وتوفير الميجابايت ، عليك تطبيق ما تم ذكره في المقالة للتمكن من توفير استهلاك الإنترنت.