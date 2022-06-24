كيف ابدو جميلة بدون مكياج 10 نصائح للحصول على بشرة جميلة

كيف تكوني جميلة بدون مكياج – سيدتي، في هذا المقال استعرضنا لكِ أسرار الجمال للحصول على بشرة جميلة بشكل طبيعي. لذلك قمنا بتجميع 10 نصائح خبراء للعناية بالبشرة للحفاظ على جمالك الطبيعي.

1. القاعدة الذهبية

احرصي دائمًا على إزالة مكياجك قبل الذهاب إلى الفراش. يحتاج الجلد إلى التنفس، والمكياج يمنع ذلك، لأن تركه على الجلد طوال الليل يمكن أن يؤدي إلى تشوهات أو ظهور الرؤوس السوداء. إذا لم يكن لديك مزيل مكياج كل ما عليك فعله هو وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على كرة قطنية وتدليك وجهك بالزيت بلطف للتخلص من المكياج والأوساخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقشير ضروري. قشري بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل لإزالة طبقات الجلد الميت، وستترك بشرتك أكثر صحة وإشراقًا. يمكنك أيضًا وضع عجينة من الجوز على شكل مسحوق مع الزبادي لتقشير بشرتك، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز على إزالة الأوساخ وتعزيز إشراق البشرة.

2. كيف تكوني جميلة بدون مكياج حماية من الشمس

إذا كنتِ امرأة تحب المشي والخروج، يجب أن تستخدمي مستحضرات الوقاية من الشمس بعامل حماية من الشمس 15 أو أكثر. وارتدِ نظارة شمسية أينما ذهبت، حتى لا ينتهي بك الأمر بتعب وتقرح العيون. اعتد على استخدام واقي الشمس، حتى عند غروب الشمس، لحماية بشرتك.

3. راقب طعامك

تناول الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات والفيتامينات الكافية. واتباع نظام غذائي غني بفيتامين ج، قليل الدهون والسكريات، لأن ذلك يحسن إشراق البشرة. ضع في اعتبارك اتباع نظام غذائي منخفض السكر، والذي يمكن أن يقلل من مستويات الأنسولين، مما يسمح للخلايا بالحفاظ على توازن صحي.

لا تأكل الأطعمة الحارة والمخمرة والحمضيات والأطعمة المقلية. بدلًا من ذلك، استبدله بأطعمة صحية مثل الأرز ودقيق الشوفان وعصير التفاح.

4. كيف تكوني جميلة بدون مكياج مارسي الرياضة

تمرين منتظم. سيوفر الجري والركض واليوجا لجسمك الدورة الدموية اللازمة ويسرع عملية التطهير في جميع أنحاء الجسم، وستلاحظ توهجًا على وجهك بعد التمرين.

5. النوم الكافي

حاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة. إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فستصاب بشرتك بالتعب مثلك، لذلك لا تخاطر. يمكنك أيضًا وضع العسل على وجهك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتهدئة بشرتك بشكل طبيعي.

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6. كيف تبدين جميلة بدون مكياج اشرب كمية كافية من الماء

حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء يوميًا، على الأقل 8 أكواب إن لم يكن أكثر. كما يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال والفراولة والجريب فروت والشمام، حيث أن الماء ضروري لترطيب البشرة من جميع الشوائب.

7. كيف تكوني جميلة بدون مكياج اعيدي التواصل مع جذورك

استخدم المكونات الطبيعية لتغذية البشرة ومساعدتها على التنفس بشكل أفضل. لحسن حظك، كل ما تحتاجه موجود بالفعل في مطبخك. عبوتان من دقيق الحمص وملعقة كبيرة من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الكافور وخشب الصندل مع ماء الورد والحليب والماء، هذه الوصفة تعمل على العناية بالبشرة.

8. استخدم قناع الوجه المغذي كل يوم

احصل على نظام منتظم للعناية بالبشرة. للبشرة الجافة، استخدم قناع الكرز البارد. ضع لب الكرز الطازج على وجهك قبل الذهاب إلى الفراش. يترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بماء فاتر.

تذكر أن تدليك الوجه اللطيف بالزيوت يمكن أن يفعل المعجزات. اعتمادًا على نوع بشرتك، اختاري زيوت الخردل وجوز الهند واللوز لأنها مغذية وممتازة للبشرة المتوهجة.

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9. كيف تكوني جميلة بدون مكياج تبنئي عادات صحية

حاول تجنب التوتر قدر الإمكان. هل سبق لك أن لاحظت أنه عندما تكون متوترًا، تميل بشرتك إلى التشقق. وذلك لأن الإجهاد يتسبب في إفراز جسمك للكورتيزول والهرمونات الأخرى، مما يجعل بشرتك أكثر دهنية. لذا قم بتمارين التنفس واليوجا والتأمل، لأنه كلما تأملت أكثر، كلما أصبحت بشرتك أكثر إشراقًا.

10. قل وداعا لحب الشباب

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثلاث مرات في اليوم، ودلكي وجهك بلطف في حركات دائرية، بعد التنظيف، جففيه بالتربيت عليه وضعي لوشن يحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد “، كما يقترح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور زهير أحمد.، مستشفيات ماكس. يبدو أن بيروكسيد البنزويل فعال بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.