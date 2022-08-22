كيف اتابع ون بيس بالترتيب ، تسائل الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول أهم المعلومات التي تتعلق بأحد أشهر المسلسلات اليابانية على مر الدراما اليابانية ، ويعد مسلسل ون بيس من أقوى وأشهر المسلسلات الياباني ة ، كم أن المسلسل One Piece حاز على ملايين المشاهدين والمتابعين من مختلف دول العالم ، فهو أشهر مسلسلات الأنمي في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

قطعة واحدة ويكيبيديا

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالمسلسل الياباني ون بيس في النقاط التالية

اسم الفيلم بالعربية One Piece Red.

الاسم الانجليزي قطعة واحدة حمراء.

النوع فيلم مغامرات – فيلم كوميدي – أنمي ومانجا – مغامرات.

مدة العرض 115 دقيقة.

اللغة الأصلية اليابانية.

بلد الانتاج اليابان.

المخرج جورو تانيجوتشي.

السيناريو كورويوا تسوتومو.

الأصوات مايومي تاناكا – كازويا ناكاي – أكيمي أوكامورا – كابي ياماغوتشي – هيرواكي هيراتا – إيكوي أوتاني – يوريكو ياماغوتشي – كازوكي ياو.

الشركة المنتجة Toei Animation.

الإيرادات حتى الآن 8 مليارات ين.

الإيرادات في اليابان 63 مليون دولار.

قصة سلسلة ون بيس

تدور قصة ون بيس حول إعدام غول دي روجر، ملك القراصنة “海賊王 – كايزوكو”، وقبل إعدامه، أعلن أن كنزه متاح لمن يجده، ومن هنا بدأ عصر القراصنة. خلال رحلة لوفي، التقى برورونوا زورو، ومن هنا تبدأ رحلة لوفي في الواقع، وبسبب إنجازاته المتعددة، توجت البحرية رأس لوفي بجائزة مهمة، وفي غضون ذلك، التقى لوفي بقائد البحرية، الذي يدير لتتحول إلى دخان، ومن هنا أحداث مثيرة وممتعة بحثًا عن الكنز.

كيف أتبع قطعة واحدة بالترتيب

مسلسل One Piece يجب أن يتبعه مشاهدة الـ 20 مواسم بالترتيب، مع أفلام ون بيس بالترتيب التالي، لمشاهدة القصة بالتتابع

الفيلم الأول بعد الحلقة 16 الموسم الأول.

الفيلم الثاني مغامرة على جزيرة الساعة بعد الحلقة 60 من الموسم الأول.

الفيلم الثالث Chopper’s Kingdom on Strange Animal Island بعد الحلقة 102 الموسم الثاني.

الفيلم الرابع Adventure Dead End After الحلقة 146 الموسم الثالث.

الفيلم الخامس The Sacred Sword Game بعد الحلقة 183 الموسم الرابع.

الفيلم السادس Baron Omatsuri and the Secret Island بعد الحلقة 223 الموسم السادس.

الفيلم السابع الجندي الآلي لقلعة كاراكوري بعد الحلقة 257 الموسم السادس.

الفيلم الثامن أميرة الصحراء والقراصنة بعد الحلقة 298 الموسم السادس.

الفيلم التاسع زهور الشتاء ومعجزة ساكورا بعد الحلقة 344 الموسم الثامن.

الفيلم العاشر The Strong World بعد الحلقة 429 الموسم العاشر.

الفيلم الحادي عشر مطاردة قبعة القش عشرة بعد الحلقة 489 الموسم الحادي عشر.

الفيلم الثاني Z بعد الحلقة 576 الموسم الرابع عشر.

مواسم قطعة واحدة بالترتيب

يمكن الاطلاع على مواسم مسلسل الأنمي ون بيس في الجدول التالي

تاريخ البث

الموسم 1الموسم 2الموسم 3الموسم 4الموسم 5الموسم السادسالموسم 7الموسم 8الموسم 9الموسم العاشرالموسم 11الموسم 12الموسم 13الموسم الرابع عشرالموسم الخامس عشرالموسم السادس عشرالموسم 17الموسم 18الموسم 19الموسم 20إجمالي 1029909 حلقة حتى الآن منذ 20 أكتوبر 1999 مستمرة

1–61 الشرق الأزرق 61 1-101 20 أكتوبر 1999 14 مارس 2001 62-77 دخول جراند لاين 16 102 – 129 21 مارس 2001 19 أغسطس 2001 78-91 دخول تشوبر إلى وينتر آيلاند 14 129-155 26 أغسطس 2001 9 ديسمبر 2001 92-130 وصوله إلى ألاباستا، قتال عنيف في ألاباستا 39 155-217 16 ديسمبر 2001 27 أكتوبر 2002 131-143 أحلام! لعبة Zenny’s Pirate Crew! بعد قوس قزح 13 حصرية 3 نوفمبر 2002 2 فبراير 2003 144 – 195 جزيرة السماء سكايب، الجرس الذهبي 52 218-302 9 فبراير 2003 13 يونيو 2004 196 – 228 هرب! القلعة البحرية وطاقم القراصنة فوكسي 33 303 – 322 20 يونيو 2004 27 مارس 2005 229 – 263 الماء 7 35 322 – 374 17 أبريل 2005 30 أبريل 2006 264 – 336 لوبي إينيس 73 375 – 441 21 مايو 2006 23 ديسمبر 2007 337 – 381 ثريلر بارك 45 442 – 489 6 يناير 2008 14 ديسمبر 2008 382-407 أرخبيل سابودي 26 490-513 21 ديسمبر 2008 28 يونيو 2009 408 – 421 جزيرة النساء 14 514-524 5 يوليو 2009 11 أكتوبر 2009 422-456 حث أسفل 35 525-549 18 أكتوبر 2009 11 يوليو 2010 457-516 فورد البحرية 60 550-597 18 يوليو 2010 25 سبتمبر 2011 517-578 جزيرة البرمائيات 62 598-653 2 أكتوبر 2011 23 ديسمبر 2012 579-628 بنك المخاطر 50 654-700 6 يناير 2013 12 يناير 2014 629-746 دريسروزا 118 700-801 19 يناير 2014 19 يونيو 2016 747-782 حديقة حيوان المنك الفضي البحارة الصاعد 36 802-824 26 يونيو 2016 2 أبريل 2017 783 – 889 جزيرة كعكة كاملة، نهر 107 825-908 9 أبريل 2017 30 يونيو 2022 890 –حتى الآن بلد وانو 138 909 –حتى الآن 7 يوليو 2022 مستمر

شخصيات قطعة واحدة

يمكن التعرف على شخصيات سلسلة ون بيس من خلال النقاط التالية

قراصنة جول د روجر

جول دي روجر.

سيلفر رايلي.

كوزوكي أودين.

طاقم قبعة القش

ينمو.

يوسوب.

سانجي.

المروحية توني توني.

نيكو روبن.

فرانكي.

بروك.

جيمبي.

قراصنة اللحية البيضاء

Portgas de es.

ماركو فينيكس.

القراصنة ذو الشعر الأحمر

السيقان.

بين بيكمان.

قراصنة بلاكبيرد

مارشال د.

قراصنة الوحش

قراصنة شارلوت لينلين

شارلوت لينلين.

شارلوت كاتكوري.

القراصنة الأزرق الشرقي

ألفيدا.

عربات التي تجرها الدواب المهرج.

كابتن كورو.

دون كريج.

أورلينج.

Grandline Pirates

وابول.

ماتشيرا.

شوجو.

بيلامي.

ماكر.

القوات البحرية

أكينو.

كايدو.

فوجيتورا.

المدخن.

يونكو

كايدو.

السيقان.

مارشال د.

قراصنة اللحية البيضاء.

قراصنة الشعر الأحمر.

قراصنة بلاكبيرد.

كايدو قراصنة.

قراصنة بيغ مام.

قراصنة قبعة القش.

الثوار

قرد د التنين.

امبوريو ايفانكوف.

بارثولوميو كوما

إينازوما.

سابو.

يأخذ.

كوالا.

حسابات رسمية من قطعة واحدة

تمتلك سلسلة ون بيس العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن الوصول إلى هذه الحسابات مباشرة من خلال النقاط التالية

كيف اتابع ون بيس بالترتيب ، يعتر مسلسل ون بيست من المسلسلات التي تتعلق بالمغامرات ، وتدور قصة ون بيس حول إعدام غول دي روجر، ملك القراصنة ، كما تعرفنا على شخصيات المسلسل ، والطريقة التي تمكننا من متابعة ذلك المسلسل .