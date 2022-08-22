كيف اتابع ون بيس بالترتيب ، تسائل الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول أهم المعلومات التي تتعلق بأحد أشهر المسلسلات اليابانية على مر الدراما اليابانية ، ويعد مسلسل ون بيس من أقوى وأشهر المسلسلات الياباني ة ، كم أن المسلسل One Piece حاز على ملايين المشاهدين والمتابعين من مختلف دول العالم ، فهو أشهر مسلسلات الأنمي في الوطن العربي ، تابعوا معنا .
قطعة واحدة ويكيبيديا
أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالمسلسل الياباني ون بيس في النقاط التالية
- اسم الفيلم بالعربية One Piece Red.
- الاسم الانجليزي قطعة واحدة حمراء.
- النوع فيلم مغامرات – فيلم كوميدي – أنمي ومانجا – مغامرات.
- مدة العرض 115 دقيقة.
- اللغة الأصلية اليابانية.
- بلد الانتاج اليابان.
- المخرج جورو تانيجوتشي.
- السيناريو كورويوا تسوتومو.
- الأصوات مايومي تاناكا – كازويا ناكاي – أكيمي أوكامورا – كابي ياماغوتشي – هيرواكي هيراتا – إيكوي أوتاني – يوريكو ياماغوتشي – كازوكي ياو.
- الشركة المنتجة Toei Animation.
- الإيرادات حتى الآن 8 مليارات ين.
- الإيرادات في اليابان 63 مليون دولار.
قصة سلسلة ون بيس
تدور قصة ون بيس حول إعدام غول دي روجر، ملك القراصنة “海賊王 – كايزوكو”، وقبل إعدامه، أعلن أن كنزه متاح لمن يجده، ومن هنا بدأ عصر القراصنة. خلال رحلة لوفي، التقى برورونوا زورو، ومن هنا تبدأ رحلة لوفي في الواقع، وبسبب إنجازاته المتعددة، توجت البحرية رأس لوفي بجائزة مهمة، وفي غضون ذلك، التقى لوفي بقائد البحرية، الذي يدير لتتحول إلى دخان، ومن هنا أحداث مثيرة وممتعة بحثًا عن الكنز.
كيف أتبع قطعة واحدة بالترتيب
مسلسل One Piece يجب أن يتبعه مشاهدة الـ 20 مواسم بالترتيب، مع أفلام ون بيس بالترتيب التالي، لمشاهدة القصة بالتتابع
- الفيلم الأول بعد الحلقة 16 الموسم الأول.
- الفيلم الثاني مغامرة على جزيرة الساعة بعد الحلقة 60 من الموسم الأول.
- الفيلم الثالث Chopper’s Kingdom on Strange Animal Island بعد الحلقة 102 الموسم الثاني.
- الفيلم الرابع Adventure Dead End After الحلقة 146 الموسم الثالث.
- الفيلم الخامس The Sacred Sword Game بعد الحلقة 183 الموسم الرابع.
- الفيلم السادس Baron Omatsuri and the Secret Island بعد الحلقة 223 الموسم السادس.
- الفيلم السابع الجندي الآلي لقلعة كاراكوري بعد الحلقة 257 الموسم السادس.
- الفيلم الثامن أميرة الصحراء والقراصنة بعد الحلقة 298 الموسم السادس.
- الفيلم التاسع زهور الشتاء ومعجزة ساكورا بعد الحلقة 344 الموسم الثامن.
- الفيلم العاشر The Strong World بعد الحلقة 429 الموسم العاشر.
- الفيلم الحادي عشر مطاردة قبعة القش عشرة بعد الحلقة 489 الموسم الحادي عشر.
- الفيلم الثاني Z بعد الحلقة 576 الموسم الرابع عشر.
مواسم قطعة واحدة بالترتيب
يمكن الاطلاع على مواسم مسلسل الأنمي ون بيس في الجدول التالي
تاريخ البث
الموسم 1الموسم 2الموسم 3الموسم 4الموسم 5الموسم السادسالموسم 7الموسم 8الموسم 9الموسم العاشرالموسم 11الموسم 12الموسم 13الموسم الرابع عشرالموسم الخامس عشرالموسم السادس عشرالموسم 17الموسم 18الموسم 19الموسم 20إجمالي 1029909 حلقة حتى الآن منذ 20 أكتوبر 1999 مستمرة
|1–61
|الشرق الأزرق
|61
|1-101
|20 أكتوبر 1999
|14 مارس 2001
|62-77
|دخول جراند لاين
|16
|102 – 129
|21 مارس 2001
|19 أغسطس 2001
|78-91
|دخول تشوبر إلى وينتر آيلاند
|14
|129-155
|26 أغسطس 2001
|9 ديسمبر 2001
|92-130
|وصوله إلى ألاباستا، قتال عنيف في ألاباستا
|39
|155-217
|16 ديسمبر 2001
|27 أكتوبر 2002
|131-143
|أحلام! لعبة Zenny’s Pirate Crew! بعد قوس قزح
|13
|حصرية
|3 نوفمبر 2002
|2 فبراير 2003
|144 – 195
|جزيرة السماء سكايب، الجرس الذهبي
|52
|218-302
|9 فبراير 2003
|13 يونيو 2004
|196 – 228
|هرب! القلعة البحرية وطاقم القراصنة فوكسي
|33
|303 – 322
|20 يونيو 2004
|27 مارس 2005
|229 – 263
|الماء 7
|35
|322 – 374
|17 أبريل 2005
|30 أبريل 2006
|264 – 336
|لوبي إينيس
|73
|375 – 441
|21 مايو 2006
|23 ديسمبر 2007
|337 – 381
|ثريلر بارك
|45
|442 – 489
|6 يناير 2008
|14 ديسمبر 2008
|382-407
|أرخبيل سابودي
|26
|490-513
|21 ديسمبر 2008
|28 يونيو 2009
|408 – 421
|جزيرة النساء
|14
|514-524
|5 يوليو 2009
|11 أكتوبر 2009
|422-456
|حث أسفل
|35
|525-549
|18 أكتوبر 2009
|11 يوليو 2010
|457-516
|فورد البحرية
|60
|550-597
|18 يوليو 2010
|25 سبتمبر 2011
|517-578
|جزيرة البرمائيات
|62
|598-653
|2 أكتوبر 2011
|23 ديسمبر 2012
|579-628
|بنك المخاطر
|50
|654-700
|6 يناير 2013
|12 يناير 2014
|629-746
|دريسروزا
|118
|700-801
|19 يناير 2014
|19 يونيو 2016
|747-782
|حديقة حيوان المنك الفضي البحارة الصاعد
|36
|802-824
|26 يونيو 2016
|2 أبريل 2017
|783 – 889
|جزيرة كعكة كاملة، نهر
|107
|825-908
|9 أبريل 2017
|30 يونيو 2022
|890 –حتى الآن
|بلد وانو
|138
|909 –حتى الآن
|7 يوليو 2022
|مستمر
شخصيات قطعة واحدة
يمكن التعرف على شخصيات سلسلة ون بيس من خلال النقاط التالية
قراصنة جول د روجر
- جول دي روجر.
- سيلفر رايلي.
- كوزوكي أودين.
طاقم قبعة القش
- ينمو.
- يوسوب.
- سانجي.
- المروحية توني توني.
- نيكو روبن.
- فرانكي.
- بروك.
- جيمبي.
قراصنة اللحية البيضاء
- Portgas de es.
- ماركو فينيكس.
القراصنة ذو الشعر الأحمر
- السيقان.
- بين بيكمان.
قراصنة بلاكبيرد
- مارشال د.
قراصنة الوحش
قراصنة شارلوت لينلين
- شارلوت لينلين.
- شارلوت كاتكوري.
القراصنة الأزرق الشرقي
- ألفيدا.
- عربات التي تجرها الدواب المهرج.
- كابتن كورو.
- دون كريج.
- أورلينج.
Grandline Pirates
- وابول.
- ماتشيرا.
- شوجو.
- بيلامي.
- ماكر.
القوات البحرية
- أكينو.
- كايدو.
- فوجيتورا.
- المدخن.
يونكو
- كايدو.
- السيقان.
- مارشال د.
- قراصنة اللحية البيضاء.
- قراصنة الشعر الأحمر.
- قراصنة بلاكبيرد.
- كايدو قراصنة.
- قراصنة بيغ مام.
- قراصنة قبعة القش.
الثوار
- قرد د التنين.
- امبوريو ايفانكوف.
- بارثولوميو كوما
- إينازوما.
- سابو.
- يأخذ.
- كوالا.
حسابات رسمية من قطعة واحدة
تمتلك سلسلة ون بيس العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن الوصول إلى هذه الحسابات مباشرة من خلال النقاط التالية
كيف اتابع ون بيس بالترتيب ، يعتر مسلسل ون بيست من المسلسلات التي تتعلق بالمغامرات ، وتدور قصة ون بيس حول إعدام غول دي روجر، ملك القراصنة ، كما تعرفنا على شخصيات المسلسل ، والطريقة التي تمكننا من متابعة ذلك المسلسل .