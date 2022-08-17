كيف اثبت موقعي في خريطة السناب ، قد أثارت التسائلات حول إحدى التطبيقات التي تتعلق بالتواصل الاجتماعي وهو تطبيق السناب شات ، والذي انتشر مؤخراً بشكل واسع داخل الوطن العربي ، مما دفع البعض بالبحث عن الطريقة التي تمكنهم من عملية تثبيت الموقع الخاص بهم على خريطة تطبيق السناب شات ، ومنع الآخرين من التعرف على الموقع الحقيقي للمستخدم ، تابعوا معنا .

كيف يمكنني إظهار موقعي في Snapmap

من بين الميزات والخدمات التي يوفرها سناب شات للمستخدمين خريطة السناب شات، والتي من خلالها يمكن العثور على مستخدمي سناب شات آخرين حسب مواقعهم ودرجة قربهم من المستخدم، لكن العديد من مستخدمي آيفون وأندرويد يرغبون في تثبيت مواقعهم. وإعطاء موقع خاطئ، وهذا ممكن من خلال تطبيق إحدى الطريقتين الموصوفتين أدناه.

كيف يمكنني إظهار موقعي في Snap Map لـ iPhone

يمكنك تثبيت الموقع على الخريطة في Snapchat باستخدام هواتف iPhone باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى الإعدادات على الهاتف المحمول.

انقر فوق خيار التطبيقات.

انتقل إلى إعدادات Snapchat.

انقر فوق خيار الأذونات للتطبيق.

قم بإلغاء تنشيط الوصول إلى الموقع الجغرافي.

كيف يمكنني إظهار موقعي في Snapmap لنظام Android

لتثبيت موقع المستخدم في خريطة Snapchat على أجهزة Android، يجب اتباع الخطوات التالية

افتح الإعدادات على الهاتف المحمول.

انتقل إلى قسم التطبيقات.

افتح أذونات التطبيق.

اختر Snapchat من قائمة التطبيقات المتاحة.

يعد حظر الوصول إلى موقعك الجغرافي من بين أذونات Snapchat.

يتم تثبيت موقع المستخدم في آخر مرة تم فيها استخدام الخريطة على Snap.

قم بتغيير موقعك في خريطة Snap

بدلاً من الرد المباشر على كيفية إثبات موقعي في Snap Map، من الممكن تغيير موقع المستخدم على Snapchat، حيث يمكن القيام بذلك من خلال بعض التطبيقات التي تقدم خدمات مواقع وهمية بشكل عام، وهذا يختلف بين iPhone و Android.

قم بتغيير موقعك في Snap Map لأجهزة iPhone

لتغيير الموقع على أجهزة iOS، يجب أن يتوفر جهاز كمبيوتر. يمكن القيام بذلك عن طريق تنزيل أداة dr.fone – Virtual Location (iOS) عبر الرابط الرسمي للأداة “”، حيث يتم استخدامها بسهولة باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل الأداة للكمبيوتر عن طريق الرابط المباشر ““.

قم بتثبيت الأداة وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

انقر فوق خيار الموقع الافتراضي ثم اختر البدء.

قم بتنشيط وضع التنقل من خلال النقر فوق الرمز الموجود في الزاوية العلوية.

أدخل الموقع الجديد الذي نريده في مربع البحث.

انقر فوق انتقال للذهاب إلى الموقع.

انتظر عدة دقائق حتى تظهر النافذة المنبثقة.

تم تأكيد تغيير الموقع والحصول على موقع وهمي على Snapchat.

قم بتغيير موقعك في Snap Map على Android

يتم تغيير موقع المستخدم على Snapchat في الهاتف المحمول من خلال تطبيق الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق Fake GPS location بالضغط على الرابط المباشر ““.

تظهر نافذة منبثقة لتأكيد تفعيل المواقع المزيفة.

انقر فوق تأكيد للانتقال إلى خيارات المطور.

اختيار تطبيق لموقع مزيف وهو تطبيق Fake GPS location الذي تم تنزيله مسبقًا.

قم بتشغيل التطبيق وحدد الموقع الذي نريد التغيير إليه.

انتقل إلى Snapchat على الهاتف المحمول للتبديل تلقائيًا إلى الموقع الجديد.

كيف أضع موقعًا مزيفًا في الخاطف

من بين الحلول المقدمة للسؤال كيف يمكنني إثبات مكاني في Snap Map، يمكن تعيين موقع وهمي ثابت على الخريطة، حيث يتم ذلك باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل أداة iMyFone AnyTo على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرة من الموقع الرسمي للأداة.

قم بتشغيل الأداة على الكمبيوتر وتوصيل الهاتف المحمول.

قم بتأكيد التسليم من الهاتف المحمول.

من الزاوية العلوية للتطبيق، يتم تحديد النقل عن بعد.

حدد الموقع الوهمي الذي نريد الذهاب إليه على Snapchat.

انقر فوق خيار النقل.

يتم نقل الموقع على الهاتف تلقائيًا.

برنامج تغيير الموقع المفاجئة

يمكن استخدام العديد من برامج الهاتف المحمول المجانية أو المدفوعة لتغيير الموقع الأصلي على خريطة المستخدم المفاجئة. من بين التطبيقات المجانية لأجهزة Android، نذكر تطبيق Fake GPS location، والذي يوفر خدمات تغيير الموقع دون الحاجة إلى الجذر. قم بتنزيله بالضغط على الرابط المباشر “” ولكن للأسف لا توجد تطبيقات جوال يمكنك من خلالها تغيير الموقع على iPhone، لذلك نستخدم أدوات مخصصة على الكمبيوتر مثل Dr.Fone – أداة الموقع الافتراضي التي يتم تنزيلها من الرابط مباشرة “. .

طلب موقع Snap

بالحديث عن كيفية إثبات موقعي في Snap Map، يمكننا شرح كيفية طلب موقع الأصدقاء من Snapchat أو معرفة موقعهم من أجلي، باتباع الخطوات التالية

قم بتشغيل تطبيق Snapchat على الهاتف المحمول.

اذهب إلى خريطة الخاطف.

أدخل اسم الصديق في حقل البحث.

النقر فوق بحث لعرض موقع الصديق على خريطة Snapchat.

إخفاء الموقع على تطبيق الخاطف

في حالة عدم معرفتك بكيفية إثبات موقعي في Snap Map، لا يزال بإمكان المستخدم إخفاء موقعه عن باقي المستخدمين في Snapchat، ويتم ذلك على النحو التالي

افتح Snapchat على الهاتف المحمول.

الوصول إلى الخريطة على سناب شات.

انقر فوق رمز الترس لفتح إعدادات الخريطة.

قم بتنشيط وضع التخفي من بين الخيارات.

عند تمكين وضع التخفي، لن يتمكن أي من المستخدمين الآخرين من الحصول على موقع المستخدم ما لم يسمح لهم المستخدم بالقيام بذلك.

كم من الوقت يبقى موقعي على الخارطة السريعة

من بين الأسئلة الأكثر شيوعًا بين مستخدمي Snapchat هي المدة التي يظل فيها الموقع على خريطة Snap، حيث يختفي الموقع من الخريطة إذا كان المستخدم غير نشط لأكثر من 24 ساعة، بعد يوم كامل من عدم النشاط في تطبيق Snapchat أو فتحه لن يتمكن المستخدمون الآخرون من تتبع آخر موقع تمت رؤيته للمستخدم، وسيظهر الموقع الجغرافي على خريطة Snapchat مرة أخرى عند فتح التطبيق مرة أخرى.

كيف اثبت موقعي في خريطة السناب ،شرحنا عبر السابق الطريقة التي تمكنكم من اظهار الموقع الخاص بكم عبر السناب ، ويعد تطبيق السناب من التطبيقات الذي أضاف العديد من الاضافات خلال تحديثه الأخير وكان أبرز هذه الاضافات تثبيت موقعك في خريطة السناب .