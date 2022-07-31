كيف اجدد بطاقة الرَاجحّيْ

مصرف الرَاجحّيْ هُو أحد أكبر البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يوفر لعملائه خدمة امتلاك بطاقة لتحويل الأموال من أي جهاز صراف آلي، وتقديمها لجميع عملاء البنوك بالتفصيل فِيْ السطور التالية.

كيف أجدد بطاقة الرَاجحّيْ الخاصة بي

يقدم مصرف الرَاجحّيْ لعملائه خدمة صوتية لتقديم طلب تجديد البطاقة بسهُولة من خلال الرقم

عليك اتباع هذه الخطوات

بعد أن يتم الرد عليها، يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق الزر المميز بالرقم 1 بعد الاستماع إلى الرسائل المسجلة التي تخبرك أن هذا الرقم مخصص للحساب الحالي.

إذا كنت بحاجة إلى التحدث إلى خدمة العملاء، فالرجاء النقر فوق الزر 0.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة شيء ما، فاضغط على الرقم 1.

يجب عليك تقديم جميع المعلومات المطلوبة، وأهمها عنوانك الوطني، حتى تتمكن من إرسال بطاقتك المجددة إلى هذا العنوان مع مندوب البنك خلال أربعة أيام فِيْ حال كان العميل مقيمًا فِيْ الرياض. ولكن إذا كنت من خارج البطاقة، يتم تسليم البطاقة فِيْ غضون ستة أيام.

كيفِيْة تفعيل بطاقة الرَاجحّيْ المجددة

بعد استلام البطاقة المجددة من الموظف يجب عليك تفعيلها لتتمكن من معالجتها مع البنك بطريقة بسيطة من خلال عدة خطوات نقدمها أدناه

اتصل بنفس الأرقام الموضحة أعلاه.

اختر الحساب الجاري بالنقر فوق الرقم 1.

انقر 5 للحصول على خيارات أخرى.

لتفعيل البطاقة اضغط على الرقم 4.

أدخل بطاقتك فِيْ جهاز الصراف الآلي، ثم اكتب كلمة مرور حديثة مكونة من أربعة أرقام مختلفة وقم بتأكيد الرقم، ثم استخدم البطاقة بسهُولة.

فِيْ نهاية المقال كيف أجدد بطاقة الرَاجحّيْ وضحنا لك كيفِيْة التجديد من خلال ارقام البنك ووضحنا لك الخطوات بالترتيب ثم نوضح لك كيفِيْة تفعيل بطاقة الرَاجحّيْ بعد تجديده، بحيث يمكنك استخدامه فور استلامه.