كيف احجز موعد لتغيير اسمي في الأحوال المدنية السعودية ، تسائل العديد من الأفراد حول الطريقة التي تمكنهم من العمل على تغير الأسماء الخاصة بها والتي تعد المواعيد التي تحددها الحكومة داخل المملكة السعودية ، مما تمنح وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمات للمواطنين إلكترونياً لتسهيل الوصول إليها دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقارتها ، حيث أعلنت الأحوال المدنية للراغبين بعملية تغير اسمائهم في الاحوال المدنية ، الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر وحجز موعد مسبقاً ، تابعوا معنا .

الحالة المدنية في المملكة العربية السعودية

الأحوال المدنية هي إحدى الهيئات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1975 م. تختص بتنفيذ القوانين واللوائح واللوائح التنفيذية التي يتم من خلالها إصدار البطاقات المدنية للمواطنين والإشراف على جميع الأحوال المدنية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

كيف يمكنني حجز موعد لتغيير اسمي

يتم حجز موعد مسبق لتغيير الحالة المدنية للاسم من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع أبشر.

التوجه نحو أفراد أبشر.

حدد علامة التبويب الحالة المدنية.

اكتب رقم بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بك.

تحديد تاريخ الميلاد.

املأ رمز التحقق المرئي.

انقر فوق التحقق من التفاصيل الخاصة بي.

اذهب إلى خدمة المواعيد.

انقر فوق الزر لحجز موعد جديد.

اختر نوع الخدمة، وهي “خدمة تغيير الاسم”.

أدخل المنطقة السكنية وحدد مكتب الأحوال المدنية لحجز موعد هناك.

عرض المواعيد المتاحة واختيار التاريخ المناسب.

انقر على أيقونة تأكيد معلومات الموعد.

اطبع الإشعار بالمواعيد وخذها إلى مكتب الأحوال المدنية عندما تذهب.

كيف يمكنني تغيير اسمي بأي حال 1444

يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتغيير الاسم في الأحوال المدنية على النحو التالي

تقديم طلب لتغيير الاسم لدى إدارة الأحوال المدنية.

اكتب سبب تغيير الاسم القديم.

اطبع الاستمارة 203 من دائرة الأحوال الشخصية.

أدخل جميع البيانات في النموذج 203.

موافقة رئيس بلدية الحي وإدارة اللواء والشرطة الجنائية على استمارة 203.

حضور شاهد رقم 2 لدى كاتب العدل لتغيير الاسم.

الإعلان في الصحف الرسمية عن نية تغيير الاسم.

الانتظار لمدة شهر كامل بعد نشر الإعلان وة إدارة الأحوال المدنية.

التحقق من السجل الجنائي للفرد عند التقدم بطلب تغيير الاسم.

المصادقة على طلب تغيير الاسم.

استخراج مستند مصدق بالاسم الجديد عن طريق كاتب العدل.

نشر الاسم الجديد في الصحف الرسمية.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية 1444

أصدرت الأحوال المدنية الشروط والأحكام الخاصة بتغيير الاسم، وهي كالتالي

يلزم تغيير الاسم لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

يتم تقديم طلب تغيير الاسم لأول مرة إلى إدارة الأحوال المدنية مع ذكر سبب التغيير.

يشترط أن تكون الأسماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يشترط وضع كلمة الابن أو الابنة بين الاسم الأول واسم الأب وبين اسم الأب واسم الجد.

لا ينبغي أن يكون هناك شقيقان يحملان نفس الاسم في الأسرة.

يجب كتابة الاسم باللغة العربية.

يشترط تسجيل الاسم الأول في بطاقة الأحوال المدنية بدون أسماء مستعارة.

رسوم تغيير اسم الحالة المدنية

تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية يكلف رسم رمزي نتيجة نسخ المستندات والأوراق فقط، حيث لا يتطلب أي رسوم وتكاليف للخدمة نفسها، وفي حال تعيين محامي خاص تزداد الرسوم والتكاليف على أساس على العقد المتفق عليه بينهما.

كم من الوقت يستغرق تغيير الاسم في المملكة العربية السعودية

أكدت الحالة المدنية في المملكة العربية السعودية أن مدة تغيير الاسم هي 30 يومًا فقط، وهي الفترة التي يتم خلالها نشر الاسم وإعلانه في الصحف والمجلات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وفي إذا لم يثبت المستفيد أي قضايا جنائية أو مخالفات.

استمارة تغيير اسم الحالة المدنية

يتم الوصول إلى نموذج تغيير الاسم من خلال النقاط التالية

تنزيل النموذج 203 “تغيير الاسم”.

حدد الجنس ذكرًا أو أنثى.

أدخل الاسم المطابق للهوية الوطنية.

قم بتضمين رقم الهوية الوطنية لطالب تغيير الاسم.

اختر نوع البيانات المراد تغييرها، اسم العميل.

املأ الاسم قبل التحرير.

اكتب الاسم الجديد بعد التعديل.

حدد جهة العمل والعنوان السكني ورقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

أضف رقم المستند والتاريخ والمصدر المطلوب تغييره.

وضع توقيع موظف مكتب الأحوال المدنية.

اضافة توقيع عمدة الحي والمنطقة ووجهة الشرطة الجنائية.

توقيع الشاهد الأول والشاهد الثاني.

سجل رقم بطاقة الحالة لكل من الشهود الأول والثاني.

رابط لحجز موعد لتغيير الاسم بأي حال

يتم تغيير الاسم وتغيير الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة منصة أبشر، والتي بدورها تتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

كيف احجز موعد لتغيير اسمي في الأحوال المدنية السعودية ، عملت المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الخدمات الالكترونية لتوفير الوقت والجهد والعمل على تسهيل على المواطنين من قضاء حوائجهم ، وتعد الاحوال المدنية من الهيئات ذات الاهمية التابعة لوزارة الداخلية .