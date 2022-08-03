كيف احدث بياناتي فِيْ جدارة

فِيْ المقال نجيب على السؤال كيف أقوم بتحديث بياناتي فِيْ برنامج جدارا وذلك للمساعدة فِيْ التحقق من دقة المعلومات لاستكَمْال ملف كل منهم تمهِيْدا للتقدم لشغل الوَظْائِفْ الشاغرة المناسبة لكل فرد.

كيف أقوم بتحديث بياناتي فِيْ جدارا

تقدم المملكة العربية السَعُودِيْة نظام جدارا لمساعدة الخريجين على التقدم لوَظْائِفْ مختلفة، مع تسجيل كل خريج لتسهِيْل الأمور وتحديد الوَظْائِفْ المناسبة. سبق للعديد من الخريجين التسجيل فِيْ نظام جدارا من قبل، لكنهم بحاجة إلى تحديث بياناتهم، ونوضح كيفِيْة التحديث فِيْ النقاط التالية

أدخل الرَابِطْ هنا لمنصة تدليك.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت بالتسجيل بهما مسبقًا فِيْ بوابة الوصول الموحدة الوطنية.

املأ المعلومات المطلوبة، مثل مكان إقامتك ورقم هُويتك.

سيتم إرسال رسالة مع رمز إلى الهاتف المسجل معهم ؛ اكتبها للتأكد من هُويتك.

فِيْ الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، انقر فوق رمز التحديث.

سترى رمزًا يقول وعدًا بتكامل البيانات ؛ اضغط عليها بعد التأكد من دقتها.

انقر فوق أيقونة حفظ البيانات المحدثة.

كيفِيْة التقديم على وَظْائِفْ فِيْ نظام جدارا

بعد تحديث معلوماتك للتقدم للوَظْائِفْ التي تقدمها الوزارة، يمكنك التقديم من خلال بعض الخطوات التي نقدمها أدناه

انتقل إلى الصفحة الرسمية للنظام ميزة.

تسجيل الدخول إلى بوابة الوصول الوطنية.

اكتب جميع بياناتك بدقة فِيْ المساحة المخصصة لها.

اختر الوظيفة التي تريد التقدم لها من بين الوَظْائِفْ المتاحة.

اقرأ الشُروطْ واضغط على أوافق.

قم بتحميل الاوراق والمستندات المطلوبة منك على الموقع.

تحقق فِيْ الوقت المحدد لك لتأكيد الموافقة على الوظيفة أو الرفض.

كيف أغير بياناتي فِيْ جدارا

فِيْ نهاية المقال، كيف أقوم بتحديث معلوماتي فِيْ جدارا ، قمنا بشرح الخطوات التي يجب عليك اتباعها للتسجيل فِيْ البرنامج، كَمْا أوضحنا لك كيفِيْة التقدم لبرنامج جدارا للانضمام إلى الوَظْائِفْ المتاحة. ، وعليك أن تتحقق من شُروطْ كل وظيفة.