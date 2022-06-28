كيف احسب نسبتي فِيْ المتوسط

كيف أحسب متوسط ​​درجاتي هُو السؤال الأكثر وضوحًا فِيْ المرحَلْة الحالية، والتي تتزامن مع الإصدار المرتقب لنتائج شهادة الثانوية العامة، فِيْ جميع أنحاء العالم العربي، لذلك فِيْ هذه المرحَلْة أسئلة حول المعدلات وكيفِيْة حساب نسبها من الإجمالي وسيتم تقديمك بأسهل الطرق وأكثرها استخدامًا لتحديد هذه النسب وستزودك ببعض الأمثلة العملية لشرح كيفِيْة حساب النسب.

كيف يمكنني حساب النسبة المئوية فِيْ المتوسط

من الممكن حساب النسبة المئوية، أو ما يعرف بتقرير الطالب السنوي، عن طريق تصدير النسبة المئوية عن طريق الحسابات الرياضية. عادة ما تختلف طريقة حساب النسب المئوية باختلاف درجات الدراسة، لأنها قد تختلف من بلد إلى آخر.

خطوات لحساب متوسط ​​النسبة الخاصة بي

بالنسبة لطريقة حساب متوسط ​​النسبة الخاصة بي، يتم ذلك من خلال الخطوات التالية

أولاً من الضروري التأكد من عدد المقررات المخططة فِيْ العام الدراسي أو الفصل الدراسي حسب النسبة التي نريد احتسابها والتي تكون أساسًا فِيْ المرحَلْة المتوسطة بين 12-14 مادة، اعتمادًا على الفصل الدراسي أو السنة أو البرنامج الدراسي. الدراسة فِيْ كل بلد.

ثانيًا يتم جمع نتائج الطالب فِيْ جميع المقررات بالكامل من خلال عملية حسابية واحدة، أي يتم الحصول على المجموع النهائي لجميع نتائج جميع مقررات الفصل الدراسي أو العام.

ثالثًا اضرب الرقم 100 فِيْ المجموع النهائي لجميع درجات الطالب طوال الفصل الدراسي أو العام.

رابعاً قسمة نتيجة عملية الطرب الأخيرة على المجموع الكلي أو الأولي للموسم أو السنة بحيث يكون الناتج النهائي هُو النسبة إلى الوساطة المطلوبة.

أمثلة عملية لحساب متوسط ​​النسبة الخاصة بي

تتضمن الأسطر التالية بعض الأمثلة على حساب متوسط ​​معدل الطلاب، وهِيْ

المجموع الكلي 1250، وعدد المواضيع 14 والإجمالي النهائي 1400 1250 * 100 = 12500، 125000 14000 = 89.2

المجموع الإجمالي 1100، وعدد المواضيع 14 والإجمالي النهائي 1400 1100 * 100 = 11000 1400 = 78.5.

الإجمالي 900، وعدد المواضيع 14 والإجمالي النهائي 1400 900 * 100 = 90.000 × 1400 = 64.28.

المجموع الإجمالي 750، وعدد المواضيع 14 والإجمالي النهائي 1400 750 * 100 = 75000 1400 = 53.57.

كيفِيْة احتساب متوسط ​​الفصل الدراسي بالنقاط

يمكن حساب متوسط ​​الفصل الدراسي بالنقاط بإعطاء عدد معين من النقاط لكل نسبة مئوية أو لكل نتيجة مائة.

الحد الأدنى لمعدل النجاح هُو 60 ويحصل صاحب التسجيل على درجة.

تُقيِّم النتيجة 60-64 صاحبها بدرجة 2.

تُقيِّم الدرجة 65-69 صاحبها بدرجة 2.5.

التصنيف من 70 إلى 74 يقيم صاحبها بثلاث نقاط.

النتيجة من 75 إلى 79 تقيم مالكها بدرجة 3.5.

النتيجة من 80 إلى 84 تقيم صاحبها بـ 4 نقاط.

تقيم النتيجة من 85 إلى 89 حاملها بدرجة 4.5.

النتيجة من 90-99 تقيم صاحبها بـ 5 نقاط.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بطريقة حساب المتوسط ​​بالنقاط نختتم مقالتنا بعنوان كيف أحسب النسبة المئوية فِيْ المتوسط ​​حيث ذكرنا فِيْ المقال طريقة حساب النسبة وتضمين عدة أمثلة عملية للتسهِيْل فهم العملية للطالب المبتدئ،