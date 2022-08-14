كيف احسب نقاط قطاف بالريال ، لقد اثار ذلك العديد من التسائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعرف على سعر نقاط قطاف بالريال السعودي وطريقة الاحتساب لها، حيث أتاحت العديد من المؤسسات إمكانية التحصل على تلك النقاط من قطاف ، مع إمكانية التبادل بالنقاط من اجل الحصول على خدمات أخرى في مؤسسات متميزة وفريدة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هي نقاط قطاف

نقاط قطاف هي برنامج تابع لشركة الاتصالات السعودية stc يمنح العملاء فرصة التسجيل في برنامج قطاف مجانًا. وبناءً عليه، يتم اكتساب النقاط من خلال دفع ودفع الفواتير ورسوم الاتصالات، ليتم استبدالها بعدد من المكافآت والجوائز المختلفة.

كيف أحسب نقاط قطاف بالريال

أكدت شركة الاتصالات السعودية stc أن كل 500 نقطة يحصل عليها العميل يتم احتسابها بـ 100 ريال سعودي، أي أن كل خمس نقاط تساوي ريال سعودي واحد فقط، وعدد من المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية التي يتم التعامل بها مع نقاط قطاف. تم تأكيده.

5 نقاط تعادل 1 ريال سعودي.

100 نقطة تعادل 20 ريال سعودي.

500 نقطة تعادل 100 ريال سعودي.

5.000 نقطة ما يعادل 1000 ريال سعودي.

كيف تكسب نقاط قطاف

يمكن للمشترك كسب عدد من نقاط قطاف من خلال ما يلي

دفع جميع فواتير الموبايل والتليفون.

دفع فواتير الإنترنت منزلك.

يقوم المشترك بإعادة شحن سوا.

دفع فاتورة كويك نت.

ودفع فواتير شركاء الاستحواذ.

كيف اعرف نقاط قطاف

أتاحت شركة الاتصالات تحديد نقاط القطاع للمشتركين عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم 1860 إلى مركز خدمة عملاء الشركة على الرقم 902، حيث سيتم إرسال رسالة تحتوي على عدد نقاط قطاف للمشترك، او من خلال تطبيق Mystc للحصول على نقاط قطاف.

كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر

يتم تحويل نقاط قطاف من خلال الطرق التالية

بإرسال رسالة إلى الرقم 902 تحتوي على الرقم التالي “1870 (مسافة) رقم الهاتف المحمول المطلوب إرسال نقاط قطاف إليه، ثم مسافة وكتابة عدد النقاط”.

تأكد من أن نقاط قطاف للمشترك المحوّل هي مضاعفات 20.

لا تتجاوز الحد الأقصى لتحويل النقاط في برنامج قطاف وهو 100 نقطة للمرسل.

يسمح للمشتركين بالحصول على 300 نقطة كحد أقصى خلال شهر واحد في المستقبل.

كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر عبر تطبيق Mystc

تطبيق Mystc هو أحد تطبيقات شركة الاتصالات السعودية، ويمكن استخدامه عند تحويل النقاط من خلال الخطوات التالية

تحميل تطبيق mystc على هاتف المشترك.

انتقل إلى خيار الالتقاط بعد فتح التطبيق.

تظهر جميع نقاط المشترك.

انتقل إلى خدمة “تحويل نقاط قطاف”.

قم بتعيين الرقم الذي تريد تحويل النقاط إليه.

اكتب مقدار وعدد النقاط المطلوبة لتحويلها إلى الرقم الآخر.

اضغط على زر التحويل

تلقي رسالة تؤكد نجاح عملية تحويل النقاط.

كيفية تحميل تطبيق mystc

يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية

هواتف Android قم بتنزيل التطبيق من خلال الرابط “”.

هواتف iPhone قم بتنزيل التطبيق عن طريق إدخال “” مباشرة.

مميزات برنامج نقاط قطاف

تتيح لمشتركي قطاف التمتع بالمزايا التالية

يمكن للعملاء استخدام نقاط قطاف لتحويلها إلى خدمات أو رصيد مختلف.

الحصول على المكافآت الداخلية المتمثلة في خدمة اكسترا وخدمة صدى والتي تتيح للمشترك الاشتراك بها من خلال نقاط قطاف.

يمكن للمشتركين إجراء مكالمات دولية مجانية للعديد من البلدان مثل الأردن ومصر ولبنان وإندونيسيا وباكستان والفلبين.

إمكانية استبدال نقاط قطاف برسائل محلية ودولية أو باقات نت.

يمكن للمشتركين استبدال النقاط لباقات مثل دول المنح الدراسية.

مواقع استبدال نقاط قطاف

يمكن لجميع مشتركي برنامج قطاف استبدال النقاط للاستفادة منها من خلال الأماكن التالية

شركة مياه بيرين.

الآن محلات البصريات.

والدكتورة والدة البصريات.

بنك الجزيرة.

مكتبة جرير.

أطفال من أجل الأنشطة الترفيهية.

عطور عبد الصمد القرشي.

مركز بن رشد التخصصي للعيون.

مطاعم برجر فيول للوجبات السريعة.

شركة الإلكترونيات الحديثة هي الوكيل الحصري لشركة سوني.

مطاعم دومينوز بيتزا في السعودية.

التطبيق تم الصيانة.

الاتصال بشركة الاتصالات السعودية stc

يتم الوصول إلى STC من خلال النقاط التالية

الموقع الرسمي قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة stc السعودية مباشرة.

حساب تويتر تابع الحساب الرسمي للشركة ““.

شركاء قطاف تعرف على جميع شركاء قطاف.

كيف احسب نقاط قطاف بالريال ، حيث يتم حيازت تلك النقاط من قبل العملاء في شركة الاتصالات السعودية عبر قيامهم بدفع الفواتير المختلفة ، ومن ثم يتم منح العملاء العديد من المكافآت والجوائز ، وتعرفنا على خطوات تحويل نقاط قطاف.