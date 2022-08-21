كيف احصل على بيت من وزارة الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، تسائل الكثير من الافراد ممن يودون الحصول على بيت من قبل وزارة الاسكان داخل المملكة من الذين يحصلون على الضمان الاجتماعي وصولاً لمعرفة من وزارة الإسكان المستفيدي من الضمان الاجتماعي ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط ​​في المملكة العربية السعودية ، كما أتاحت مبادرة “البيت الحر” للمواطن داخل المملكة الربية السعودية للحصول على سكن خاص يخضع لشروط محددة يتم التحقق منها عند التسجيل ، تابعوا معنا في التالي .

مبادرة منزل مجاني لعملاء الضمان الاجتماعي

أطلقت الحكومة السعودية عدة مبادرات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين من ذوي الدخل المتوسط ​​أو المحدود، من بينها مبادرة “البيت الحر” أو “المنزل”، والتي توفر للمستفيد مسكنًا كاملاً أو وحدة سكنية حسب لعدد من افراد عائلته وبالطبع نال رضا المواطنين الذين لا يستطيعون شراء منزل جديد للعيش فيه بالمجان او بدفع اقساط منخفضة للتطوير السكني في نفس الوقت وهذا كان من اكبر المزايا من هذه المبادرة التي يمكن تسجيلها بسهولة في حالة استيفاء شروط معينة.

كيف أحصل على منزل من وزارة الإسكان

يمكن الحصول على منزل من وزارة الإسكان للمواطنين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في مبادرة البيت الحر التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية لتمكين الأفراد من الحصول على منزل بشروط ميسرة ولكن قبل التسجيل في مبادرة البيت الحر، يجب على المرء أن يتعرف على الشروط الموضحة من قبل وزارة الإسكان للتسجيل في هذه المبادرة الأهلية للدعم السكني.

شروط التسجيل في مبادرة البيت المجاني لعملاء الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الإسكان أنه يجب توافر عدة ضوابط وشروط لتطبيق مبادرة “البيت المجاني” الخاصة بدعم الإسكان، وذلك للتأكد من أحقية المستفيد ومدى استحقاقه للدعم السكني، ومن هذه الشروط

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية قبل التقدم بطلب دعم السكن.

أن يكون المستفيد السعودي من عملاء الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعمًا سكنيًا مسبقًا.

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن خمسة وعشرين عامًا.

ألا يكون المتقدم من المواطنين الذين يتقاضون دخلًا شهريًا مرتفعًا، وفي هذه الحالة يجب عليه إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر.

لا يمكن للمطلقة التقدم بطلب للحصول على منزل مجاني إلا بعد مرور عامين على طلاقها، بالإضافة إلى أنه يجب عليها تقديم جميع المستندات التي تؤكد أنها لا تملك منزلًا خاصًا.

إذا لم تحصل المرأة على الجنسية السعودية، يمكنها التقدم بطلب للحصول على دعم السكن، بشرط أن تكون المعيل الوحيد لأبنائها الحاصلين على الجنسية السعودية.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية المقدمة من المستفيد سارية المفعول، ويجب تقديم جميع المستندات.

كيفية التسجيل في مبادرة البيت المجاني

بعد الاطلاع على الشروط المذكورة أعلاه لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية للإسكان “”

انقر فوق سكني من الشريط العلوي.

انقر فوق تسجيل، ثم قم بتسجيل حساب جديد

أدخل جميع بيانات المستفيد وهي تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر “متابعة”.

أكمل خطوات التسجيل.

شروط الحصول على منزل من وزارة الإسكان للمطلقات

في شروط التسجيل لمبادرة البيت المجاني لعملاء الضمان الاجتماعي، أوضحنا أن المطلقة التي تم طلاقها لمدة عامين يمكنها التقدم بطلب للحصول على دعم سكني في المملكة العربية السعودية، والفتيات اللواتي لم يتزوجن بعد. يمكن لسن الخامسة والعشرين التقدم بطلب للحصول على دعم السكن أيضًا.

كيف احصل على بيت من وزارة الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، يأتي ذلك الأمر نتيجة المبادرة التي عملت على نشرها الحكومة داخل المملكة ، بحيث تهدف تلك المبادرة الى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض ، وتعرفنا على شروط التسجيل في مبادرة البيت المجاني .