كيف احصل على 5000 ريال تمويل من سلفه دون الحاجة لتحويل الراتب

ننشر لكَمْ اليوم طريقة وخطوات الحصول على قرض مقدم بمبلغ 5000 ريال، حيث تعمل منصة “سلفا” على تقديم قرض سريع وفوري يمكن للفرد الحصول عليه بمزايا متعددة ولكن وفق بعض الشُروطْ. المعتمدة من قبل المنصة، ومنصة سلفا من أشهر المنصات الإلكترونية التي تقدم القروض الشهرية، والتي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وليس لها شك، وسنبين لك كيفِيْة الحصول على قرض من سلفة. بخطوات بسيطة.

كيفِيْة الحصول على قرض مقدم 5000 ريال

الشخص الذي يريد الحصول على الدعم منصة إلكترونية متقدمة مقابل 5 آلاف ريال سعودي عن طريق الدخول على رَابِطْ المنصة.

مقابل 5 آلاف ريال سعودي عن طريق الدخول على رَابِطْ المنصة. بعد ذلك، تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة فِيْ حال كان لديك حساب.

فِيْ حالة عدم وجود حساب خاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي وإنشاء حساب.

الشخص الذي يريد الحصول على قرض يحدد قيمة القرض الذي يحتاج للحصول عليه ثم يحدد فترة السداد المناسبة للقرض.

يبدأ الشخص الذي يرغب فِيْ الحصول على المساعدة بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه وإرفاقها بالبيانات جميع المستندات والأوراق المطلوبة لدعم طلبه.

أنت تقر وتوافق على جميع الشُروطْ التي أعلنتها المنصة لتكون مؤهلاً للحصول على القرض الشخصي وتبدأ فِيْ ة بياناتك والتأكد من صحتها، ثم انقر على أيقونة “طلب التمويل الآن”.

شُروطْ الحصول على قرض شخصي