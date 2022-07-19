كيف احل مشكلة تويتر لا يمكن تحميل التغريدات بالخطوات

تويتر احد اهم مواقع التواصل الإجتماعي في العالم حيث يعمل بنظام التغريدات بعدد أحرف معينة ، وأصبح الناس لا يستطيعون الاستغناء عنه نظرا لمميزاته الكثيرة مقارنةً بالمواقع الأخرى، ولكن ظهرت بعض المشاكل مؤخراً يشكو منها مستخدمو الموقع وهي “عدم تحميل التغريدات” لذا سوف نقدم لكم حل لهذه المشكلة والعديد من المشاكل الأخرى خلال المقال التالي.

كيف احل مشكلة تويتر لا تستطيع تحميل التغريدات

يمكن حل مشكلة عدم القدرة على تحميل التغريدات على تويتر باتباع الخطوات التالية

قم بتشغيل تطبيق Twitter على الهاتف المحمول.

حاول الضغط على “إعادة المحاولة”، حيث من المحتمل أن يكون اتصال الإنترنت ضعيفًا فقط.

انقر فوق خيار ملف تعريف Twitter.

انتقل إلى خيارات الحساب من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية.

اختر تحرير، ثم يجب النقر فوق تسجيل الخروج من Twitter.

أغلق تطبيق Twitter ثم أعد تشغيله.

تأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق Twitter للجوال.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم مرة أخرى وتصفح التغريدات.

ما هي المشكلة التي لا يمكن تحميل التغريدات في الوقت الحالي

مشكلة عدم القدرة على تنزيل التغريدات هي رسالة خطأ تظهر للمستخدم على الشاشة الرئيسية لتطبيق تويتر تحتوي على النص التالي “لا يمكن تحميل التغريدات في الوقت الحالي، يرجى النقر للمحاولة مرة أخرى”، لأنها تمنع المستخدم من مشاهدة تغريدات جديدة على تويتر مما يعيق استخدامه للتطبيق بالشكل المطلوب فهو من المشاكل التقليدية التي كان ولا يزال يواجهها المستخدمون على تويتر، والسبب وراء هذه المشكلة قد يكون عطل تقني في خوادم تويتر، أو بسبب عدم استخدام أحدث إصدار من التطبيق.

حل مشكلة عدم ظهور التغريدات على تويتر للايفون

لحل مشكلة التغريدات التي لا تظهر في تويتر على هواتف آيفون، يجب اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات الهاتف المحمول.

افتح مدير التطبيقات على iPhone.

اختر تطبيق Twitter من قائمة التطبيقات.

انقر فوق خيار التخزين ثم امسح بيانات التطبيق.

قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Twitter لهواتف iPhone عبر الرابط المباشر ““.

سجّل الدخول إلى تطبيق Twitter.

استمر في تصفح التغريدات التي ستظهر بشكل طبيعي.

هناك خطأ، حاول إعادة تنزيل Twitter

مع الإجابة عن كيفية حل مشكلة تويتر، لا يمكن تنزيل التغريدات، فمن الضروري معالجة مشكلة “حدث خطأ ما، وحاول إعادة التنزيل”، وهي من المشكلات التي يعاني منها بعض المستخدمين في تويتر في بعض الأحيان، حيث إنها رسالة خطأ تظهر عند تحديث الصفحة على تويتر، يمكن أن تعود هذه المشكلة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، ويمكن تلخيصها على النحو التالي

خلل في اتصال المستخدم بالإنترنت، مما يمنع الوصول إلى البيانات الصحيحة.

قد يتسبب عدم استخدام أحدث إصدار من تطبيق Twitter الرسمي في حدوث مشكلات مماثلة.

عطل فني في خوادم تويتر، يجب أن تنتظر الشركة حتى تصلحه.

هذه التغريدة غير متوفرة

في سياق الحديث عن كيفية حل مشكلة تويتر، لا يمكن تنزيل التغريدات، يجب أن نذهب لشرح عبارة “هذه التغريدة غير متوفرة”، في الحقيقة إنها ليست مشكلة يستطيع المستخدم حلها، لأن هذه العبارة تدل على أن التغريدة لم تعد موجودة على منصة Twitter بعد الآن، بسبب أحد الأمور التالية

مالك التغريدة يحذف التغريدة من حسابه على تويتر.

يمنع حظر مستخدم التغريدة المستخدم من الوصول إلى حسابه ومشاهدة التغريدة، بحيث تظهر هذه العبارة.

حل مشكلة عدم ظهور الردود على تويتر

بعد الاجابة على السؤال كيف احل مشكلة تويتر لا يمكن تحميل التغريدات ولا بد من توفير حل لمشكلة الردود التي لا تظهر على تويتر وهذا ممكن باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات الهاتف المحمول.

افتح إدارة التطبيقات، ثم اختر Twitter.

امسح جميع بيانات التطبيق.

قم بتشغيل تطبيق Twitter على الهاتف.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

انقر فوق خيار الإعدادات والخصوصية.

انقر فوق قسم التنبيهات.

قم بالوصول إلى خيار الإشارة والردود من أجل اختيار “من أي شخص”.

ارجع إلى قسم التنبيهات.

انقر فوق الفئات المتقدمة.

إعادة صوت جميع التنبيهات.

لماذا لا تظهر تغريداتي على تويتر

بعد تحديد كيفية حل مشكلة Twitter، لا يمكن تنزيل التغريدات، يجب أن ننتقل لشرح سبب عدم ظهور تغريدات المستخدمين، حيث من المحتمل أن سبب عدم ظهور تغريدة المستخدم على Twitter قد يكون بسبب أحد الأسباب التالية

يقوم المستخدم بتنشيط الحماية على حسابه، مما يمنع المستخدمين الذين لا يتابعون من مشاهدة التغريدة.

لم يقم المستخدم بإعداد الحساب بشكل كامل، ولم يؤكد عنوان بريده الإلكتروني.

تتسبب التغريدة التي تحتوي على محتوى حساس أو صادم في إخفاء Twitter للتغريدة عن شريحة كبيرة من المستخدمين.

حل مشكلة عدم عرض الصور والفيديوهات على تويتر

يلاحظ بعض المستخدمين أن الصور ومقاطع الفيديو على تويتر تظهر فقط في شكل روابط خارجية، وذلك بسبب إعدادات تطبيق المستخدم، والتي يتم تعديلها باتباع الخطوات التالية

قم بتشغيل تطبيق Twitter على الهواتف المحمولة.

انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي على Twitter.

انقر فوق الإعدادات والخصوصية.

انقر فوق خيار إمكانية الوصول والعرض واللغات.

أدخل قسم العرض.

حدد خيار “معاينات الوسائط” لعرض الصور ومقاطع الفيديو في التطبيق.

لتقديم الحلول المناسبة لجميع المشاكل التي يتعرض لها مستخدمي تويتر خاصة مشكلة عدم تحميل التغريدات التي يعاني منها الكثير قمنا بنشر مقالنا هذا نتمنى ان نكون قد أفدناكم وساهمنا بحل هذه المشاكل، تابعوا موقعنا عرب اليوم لمزيد من المواضيع القيمة.