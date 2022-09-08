كيف احمل الكتب من منصة مدرستي السَعُودِيْة 1444 madrasati بصيغة PDF وما هى مميزات المنصة، تعتبر تطبيق مدرستي من التطبيقات إلكترونيّة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من العمليات الدراسية الإلكترونيّة، والتي تساعد في دعم مراحل التعليم والتعلم، والحصول على الأهداف الدراسية للمناهح والمقررات، ودعم الطلاب والطالبات عن طريق ما توفره عن طريقها .

كيف يمكنني تنزيل الكتب من منصة مدرستي

كتب الكترونية 1444 يمكن للطالب تحميلها والاستفادة من محتواها العلمي وذلك من خلال بضع خطوات تسهل متابعة المقرر الذي يدرس فِيْ صفهم او صفهم ومن خلال My المنصة الإلكترونية للمدرسة، يستطيع الطالب الوصول إلى هذه والكتب، لجميع المراحَلْ الدراسية والمستويات التعليمية، والمواد الدراسية المختلفة، وذلك عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية التي تتبع منصة مدرستي.

خطوات تنزيل الكتب من منصة مدرستي

من الممكن اتباع هذه الخطوات

الدخول فِيْ منصة مدرستي.

ثم اختر أيقونة بعبارة للتنقل عبر المحتويات التعليمية المختلفة.

بعد ذلك، تحتاج إلى اختيار نوع الكتب التي تريد رؤيتها.

ثم اختر كلمة.

أخيرًا، يمكنك النقر فوق كتاب تنزيل الصلاة وستجد الكتاب المطلوب متاحًا لك.

ميزات منصة مدرستي

تتمتع هذه المنصة التعليمية الإلكترونية بالعديد من المزايا، من أبرزها ما يلي

تحتوي المنصة على العديد من الكتب و المتعلقة بفئات مختلفة. يتوفر بنك أسئلة لكل مرحَلْة تعليمية على المنصة ويمكن الرجوع إليها للة قبل الاختبارات. الواجبات المنزلية عبر الإنترنت وجميع الواجبات المدرسية لجميع المواد متاحة على منصة مدرستي. يبدأ كل معلم طلابه من خلال دروس إلكترونية على منصة مدرستي. الاختبارات الإلكترونية للمناهج متوفرة على ذلك. يرسل الطلاب الأفراد اختباراتهم إلى المعلم ليتم تقديرها إلكترونيًا. تساعد المنصة المعلم على مراقبة طلابه وتقييم مستواهم.

دعت وزارة التربية التعلبم في المملكة العربية السعودية إلى تسجيل الطلاب المستجدين في تطبيق مدرستي، بحيث يتمكن كلّ طالب من التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكترونيّ للتطبيق، وذلك عبر اتباع الخطوات الخاصّة بالتقديم حيث أعلنت تطبيق مدرستي عن توفير التّسجيل.