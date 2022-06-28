كيف اخلي شعري كيرلي بعد الاستحمام

كيف يمكنني عمل شعري المجعد بعد الاستحمام ترغب العديد من الفتيات فِيْ تعلم كيفِيْة جعل شعرهن مجعدًا بعد الاستحمام، لذلك سأشرح فِيْ هذه المقالة كيفِيْة عمل الشعر المجعد وأشير إلى بعض الأخطاء التي تجعل الفتيات هذا الشعر المجعد السيئ.

طرق صنع الشعر المجعد فِيْ المنزل

يمكن للفتيات عمل شعر مجعد فِيْ المنزل بالطرق التالية

طريقة العصا الناعمة والمرنة يبلل الشعر ثم يلف بالعصا المرنة ويترك ليجف ثم يتم فرده.

طريقة الجل أو الفازلين يمكن دهن الجل أو الفازلين على الشعر بعد أن يبلل ثم يترك ليجف ويكتسب طابع الشعر المجعد.

طريقة زيت الزيتون والتجفِيْف بالمجفف يتم تدليك الشعر بعد نقعه فِيْ زيت الزيتون ثم يتم شد الشعر ولفه فِيْ كعكة عالية وتجفِيْفه بمجفف شعر.

كيف أجعل شعري مجعدًا بعد الاستحمام

يمكن للفتاة أن تجعل شعرها مجعدًا بعد الاستحمام بالطريقة التالية

فِيْ البداية، يتم غسل الشعر بشكل طبيعي باستخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوعه.

بعد شطف الشعر، دلكي بحركات دائرية من فروة الرأس حتى الأطراف بكريم بديل الزيت.

يتم تمشيط الشعر.

يتم لف الشعر بدبوس دوار فِيْ نهاية المشط، بحيث يتم لف كل خصلة فِيْ دبوس شعر.

يترك الشعر مجعدًا حتى يجف تمامًا ويمكن تجفِيْفه، ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة منخفضة حتى لا تتلف الشعر.

بعد أن يجف الشعر تمامًا، يفك الشعر من الدبابيس ويترك خاليًا من دون أي محاولة لفرده.

كيفِيْة صنع الشعر المجعد بسهُولة فِيْ المنزل

يمكن عمل الشعر المجعد بسهُولة فِيْ المنزل بالطريقة التالية

يغسل الشعر بالماء.

ثم ضعي ملعقة من زيت الزيتون ولفِيْ كل جزء من الشعر فِيْ بكرات الشعر.

اترك الشعر حتى يجف تمامًا ثم قم بفك تشابك الشعر.

كيفِيْة صنع شعر مجعد بدون مجفف شعر

يمكن عمل الشعر المجعد بطريقة بسيطة بدون مجفف شعر من خلال ما يلي

الضفائر الصغيرة يُبلل الشعر ثم يُدلك بزيت الزيتون، ثم يُقسم إلى خصلات صغيرة تتحول إلى ضفائر صغيرة ويترك على الشعر حتى يجف تمامًا ثم يفكك.

ضفائر كبيرة يبلل الشعر ثم يفرش زيت الزيتون أو الفازلين ثم يربط فِيْ جديلة كبيرة ثم يلف هذا الضفِيْرة بكعكة فوق الرأس.

حركي الشعر إلى تجعيد

يمكنك شراء زوج من ماكينة قص الشعر من ماركة مشهُورة مثل ماركة “براون” المتخصصة فِيْ صناعة ماكينات العناية بالشعر، حيث تعمل هذه الأجهزة على تجعيد الشعر وتجعله يبدو مجعدًا دون الكثير من التعب أو التعب وبدون حتى لو اضطررت لغسل أو تبليل شعرك.

أخطاء الفتيات تسبب هذا الضرر لشعر مجعد

يجب على الفتيات تجنب الأخطاء التالية حتى لا يتلف شعرهن المجعد

تمشيط الشعر المفرط يفسد التمشيط المفرط للشعر المجعد مظهره ويجعله يبدو غير متناسق.

كثرة غسل الشعر المجعد بالشامبو كثيرًا ما يؤدي غسل الشعر المجعد بالشامبو إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى تساقطه وتمزقه.

عدم حماية الشعر المجعد من الشمس يمكن أن يؤدي عدم حماية الشعر المجعد من الشمس إلى الجفاف والتقصف، لذلك يجب تدليك الشعر بأي نوع من الزيوت قبل تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.

فِيْ هذا المقال أوضحنا إجابة السؤال كيف أجفف شعري المجعد بعد الاستحمام حتى تحصل كل فتاة على المظهر العصري الجذاب الذي تريده بطريقة سهلة وبسيطة لا تكلفها الجهد أو المال. .