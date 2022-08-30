كيف ادخل نظام نور بدون كلمة سر، يعد منصة الالكترونية التي تسمى نور التعليمي من الإنجازات البارزة والمتميزة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وحرصت الوزارة على تأسيس النظام ضمن مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات التعليمية للطلاب.

كيف يمكنني الدخول إلى نظام نور بدون كلمة مرور

يمكن للطالب معرفة نتائج اختباراته في جميع المراحل التعليمية من خلال نظام نور، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل لمرحلة رياض الأطفال، والمراحل المدرسية المختلفة، والعديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة إلى كلمة مرور، وذلك باتباع هذه الخطوات

انتقل إلى موقع نور عبر هذا الرابط.

اضغط على خيار (نسيت كلمة المرور) الموجود في نهاية بيانات تسجيل الدخول.

املأ رمز التحقق والهوية في المربعات المخصصة.

انتقل إلى مربع “إعادة تعيين كلمة المرور” لاختيار كلمة مرور جديدة.

أدخل بعض البيانات، بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.

انقر فوق خيار الإرسال.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى وأدخل كلمة المرور الجديدة على موقع نور الإلكتروني، وبذلك ستتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني بمنتهى السهولة.

كيفية التسجيل في نظام نور

بعد معرفة كيفية الدخول إلى نظام نور بدون كلمة مرور، لتتمكن من التسجيل في نظام نور، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها، يجب عليك اتباع عدد من التعليمات التي تتم في غضون دقائق قليلة، على النحو التالي

الدخول إلى موقع نور عبر متصفح الويب وهو

اكتب كلمة المرور واسم المستخدم المطلوبين مع ظهور رمز التحقق على الشاشة.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

بهذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من التسجيل في نظام نور واستخدامه بنجاح بعد ذلك.

كيفية عرض نتائج نظام نور باستخدام رقم الهوية

لمعرفة نتائج الامتحانات النهائية لمختلف المستويات الأكاديمية من خلال رقم الهوية، يمكنك الدخول إلى نظام نور ومشاهدتها بكل بساطة وأنت في المنزل، ودون الذهاب إلى أي مكان، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية، باستخدام رابط نظام نور الرسمي الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب والطالبات.

تسجيل الوالدين في نظام نور

نظام نور ليس مجرد نظام إلكتروني مخصص للطلاب فقط لعرض نتائجهم أو الحصول على خدمات تعليمية متنوعة لجميع مراحل الدراسة، ولكن يمكن لولي الأمر أيضًا التسجيل على موقع نور الإلكتروني، أو استرداد حسابه في حالة فقده وعرضه. جميع الخدمات على منصة نور باتباع ما يلي

اتجاه موقع نور هو

انقر على خيار “رابط تسجيل الوالدين الجديد” للانتقال إلى صفحة تسجيل الوالدين.

كتابة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالولي وهو رقم هويته أو رقم إقامته للوافدين، ثم يتم تعبئة الرقم في خانة (تسجيل ولي الأمر).

املأ اسم المستخدم المطلوب، متبوعًا برقم الهوية، ويمكن للوصي تحديث هذه البيانات في أي وقت عند تسجيل الدخول.

الوالد ينقر على زر التالي.

اذكر العلاقة بالطالب.

اكتب تاريخ ميلاد الطالب والاسم والسنة الدراسية التي التحق بها.

انقر على خيار التحقق في النهاية للتحقق من جميع البيانات المتعلقة بتسجيل ولي الأمر على رابط نور.

معرفة نتيجة الطالب من خلال نظام نور

يتيح نظام نور للطالب الاطلاع على نتائجه في أي مرحلة أكاديمية باستخدام رقم الهوية، وذلك باتباع ما يلي

انتقل إلى نظام نور ومن هناك إلى حساب المستخدم.

الضغط على مربع (التقارير) على واجهة المستخدم الرئيسية.

حدد النتيجة من خلال الجداول الموجودة في الموقع.

يمكن الذهاب مباشرة إلى منصة نور الدراسية الإلكترونية لمعرفة نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال الرابط المخصص لها، ثم اتباع الطرق المطلوبة لأنهاء استخراج نتائج الطلاب بنجاح، سواء عن طريق طالب أو من قبل ولي الأمر.