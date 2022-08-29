كيف استخرج وثيقة العمل الحر، تعد موقع العمل الحر إحدى المشاريع التي رعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تحديد وتنشيط العمل الحر في السعودية للمساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين وتوفر المنصة اخراج وثيقة العمل الحُر .

كيف يمكنني استخراج وثيقة لحسابهم الخاص

يسعى العديد من مواطني المملكة العربية السعودية لامتلاك أعمالهم الحرة الخاصة، من خلال تنفيذ بعض المشاريع، لذلك أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية الحصول على وثيقة تسمى وثيقة العمل الحر لمساعدتهم على ذلك، وهذا في روح جعل هذه الأعمال تجارية قانونية مدعومة من الدولة بطريقة تضمن حقوق أصحاب هذه الأعمال.

ولكي يحصل المواطن على هذه الوثيقة يجب عليه اتباع بعض الخطوات، وتتطلب كل خطوة عددًا من الإجراءات، وهي نفس الإجابة عن كيفية استخراج وثيقة العمل الحر، وهي كالتالي

اولا التقدم للوثيقة يمكن لأي مواطن تقديم هذا الطلب لتأسيس مشروعه الخاص في أي مجال، في حالة استيفاء جميع الشروط، وفي هذه الحالة تمت الموافقة على طلبه.

تقديم الإثبات تقديم المستندات التي تثبت استيفاء جميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك شهادة خبرة في المجال أو المهنة المطلوبة في الطلب والهوية الوطنية أو بطاقة الهوية.

الدخول على رابط وزارة العمل لاستكمال إجراءات الحصول على وثيقة العمل الحر عبر هذا الرابط. ثم قم بإنشاء حساب على الموقع بعد ملء بعض البيانات، واختيار كلمة مرور لاستخدامها عند دخول الموقع.

يتم التحقق من الحساب على الموقع باستخدام حساب أبشر.

بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة، سيستلم مقدم الطلب المستند المطلوب في وقت قصير.

ميزات المستند المستقل

توفر وثيقة العمل الحر فرصة مثالية لممارسة العمل الحر، حيث أنها تمثل دعمًا من الدولة لقطاع الأعمال الحرة، مثل التجارة الإلكترونية، التي تعد من أكثر الأعمال الحرة انتشارًا، حيث يمكن للمواطن البدء في إنشاء أعماله المجانية. متجر إلكتروني على الإنترنت، ويعمل بدون عوائق أو صعوبات وبشكل مجاني. وثيقة لحسابهم الخاص مع الميزات التالية

يمكن الحصول عليها مجانًا ولا تتطلب دفع أي رسوم للوصول إليها.

يتم التطبيق إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

يكون لمقدم الطلب الأولوية في قطع خدمات التنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال.

يمكن استخدامه كوثيقة رسمية معتمدة من وزارة العمل في تسهيل العديد من الإجراءات في القطاعات الحكومية بالدولة.

إمكانية فتح حساب بنكي من خلاله بسهولة بالغة.

الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الإلكترونية، بما في ذلك عروض التخفيضات وبعض الباقات التي تقدمها المواقع الإلكترونية، أو الحصول على إعلانات مدفوعة من هذه المواقع.

شروط الحصول على وثيقة العمل الحر

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول على وثيقة العمل الحر، وهي كالتالي

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة بشرط أن يكون مقيمًا فيها.

ألا يزيد العمر عن ستين سنة ولا يقل عن عشرين سنة.

يجب عليك التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية والحصول على حساب رسمي فيها للاستفادة من مزايا وثيقة العمل المستقل.

لا يشترط أن يكون المتقدم حراً في العمل، حيث يمكن ممارسة وظائف أخرى أثناء القيام بالعمل الحر.

يمكن لمقدم الطلب الحصول على عدد من المستندات في أكثر من مجال يملكه مقدم الطلب.

ما هي أبرز الأعمال الواردة في وثيقة العمل المستقل

بعد معرفة إجابة كيفية استخراج وثيقة العمل الحر نؤكد أن وثيقة العمل الحر تضم العديد من المهن التي يتجاوز عددها مائة وأربعين مهنة من مهن القطاع الحر، من أهمها ما يلي

مهنة الطبخ.

مهنة مدرس منزلي.

مهنة كاتب محتوى أو محرر.

مهنة المترجم.

مهنة مترجم منزلي.

مهنة المترجم الصوتي.

مهنة المترجم البصري.

مترجم.

للمحتويات اللغوية.

محرر المحتوى اللغوي.

مستخرج البيانات.

تخطيط الأعمال.

متخصصون في خدمة العملاء والعملاء في IP.

مهنة الحياكة.

مهنة تصميم الأزياء.

اخصائي حملات ترويجية.

متخصص في أبحاث السوق.

التجميل.

منظم البطولات الرياضية.

معلق رياضي.

رسام تصميم.

منظم الحفلة.

برمجة الحاسوب.

مطور العاب.

مطور تطبيقات الكمبيوتر والموبايل.

متخصص الديكور.

مهنة التمثيل.

مهنة الإخراج.

مهنة الراب.

تقني صوت.

المؤدي الصوتي

محرر الفيديو.

متخصصون في المونتاج.

مقدم ترفيه.

متخصص في الخدمات الالكترونية.

اخصائي تطوير أعمال.

اخصائي خدمة فنية.

متخصص البيع عبر الإنترنت.

أخصائي أمن المعلومات.

اخصائي قيادة.

فترة صلاحية وثيقة العمل الحر

تصل مدة سريان وثيقة العمل الحر إلى عام كامل منذ إصدارها، وبعد نهاية العام الجاري يحظر على المواطن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أو استخدامها دون تجديد، ويمكنه تجديد الوثيقة للغاية. ببساطة عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل، والتقدم بطلب للحصول عليه مرة أخرى، وذلك دون أي تكاليف مالية.

تعتبر وثيقة العمل الحر، إحدى الشهادات المصدقة، من خلال وزارة الموارد البشرية، وتقدم للاشخاص ذوي الخبرة والتخصص، الذين تتوفر لديهم مجموعة من النشاطات التجارية، وتساعدهم في الحصول على فرص عمل غير مرتبطة في السوق المملكة.