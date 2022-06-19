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كيف استعلم عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443هـ بالخطوات

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

كيفية الاستعلام عن التأشيرة السعودية بجواز السفر رقم 1443 هـ يبحث الكثير من الراغبين في أداء مناسك الحج عن كيفية الاستعلام عن التأشيرة السعودية بخطوات باستخدام رقم جواز السفر ، حيث أنها ليست سوى أيام قليلة حتى أيام أداء فريضة الحج لعام 1443 هـ ، ومسألة الاستفسار عن التأشيرة مهمة جدًا لأنه قد تكون هناك بعض المزالق أو المشاكل التي قد تمنعه ​​من أداء فريضة الحج ، ويجب الاستفسار عن الموعد ، وبدلاً من الذهاب إلى المقر الرسمي للقنصلية السعودية ، يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت.

خطوات وطريقة الاستعلام عن تأشيرة سعودية بجواز السفر رقم 1443 هـ – 2022 م

للاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر لعام 1443 هـ يجب اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: –

  • ادخل على رابط موقع وزارة الحج والعمرة السعودية ، ويمكنك الحصول عليه من خلال فهرس البحث العالمي “Google”. أو عبر منصة التأشيرة

https://visa.mofa.gov.sa/

  • قم بتسجيل الدخول إلى الموقع ثم النقر فوق أيقونة “Visa platform” التي لها ارتباط بها ، ويمكنك العثور عليها في الصفحة الرئيسية للموقع.
  • في الجزء العلوي من الصفحة ، انقر فوق رمز “الاستفسار” واختر “استعلام عن طلب التأشيرة” ، ثم اكتب رقم الطلب ورقم جواز السفر.
  • تظهر صورة على الصفحة تحتوي على بعض الأرقام. اكتب الأرقام في المساحة المتوفرة وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
  • أخيرًا ، انقر فوق أيقونة “استفسار” ، وسترى جميع المعلومات حول التأشيرة وفترة صلاحيتها.

خطوات التقدم للحصول على تأشيرة حج بالرقم الوطني 1443 هـ

لطلب تأشيرة الحج باستخدام رقم المتقدم الوطني ، يمكنك اتباع الخطوات التالية: –

  • تسجيل الدخول إلى رابط منصة التأشيرة الحج الموجود على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية.
  • في حالة وجود حساب على المنصة ، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • التي حصلت عليها عند التسجيل لأول مرة.
  • في حالة عدم وجود حساب على المنصة ، انقر فوق رمز “تسجيل مستخدم جديد”.
  • ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة منك على المنصة بشكل صحيح.
  • ثم أدخل أيقونة “استفسار” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع ، ثم ابحث عن “تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية السعودية”.

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