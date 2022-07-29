كيف استعلم عن تأشيرة زيارة برمز الجواز الشخصي 2022

أطلقت منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “إنجاز” سلسلة من الخدمات، من بينها خدمات الاستعلام عن التأشيرات، ويأتي ذلك بعد وصول العديد من الاستفسارات منها كيف يمكنني التعرف على تأشيرة زائر على شبكة الإنترنت، بدلاً من الذهاب إلى مقر وزارة الخارجية وساعات الانتظار فِيْ المركز، يمكن الاطلاع على ذلك من خلال منصتي أبشر وإنجاز والموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

كيف يمكنني التعرف على تأشيرة زائر

يوجد العديد من الطرق للاستعلام عن التأشيرة من خلال منصة خدمة التأشيرة الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “إنجاز” وفِيْما يلي خطوات الاستعلام عن التأشيرة

الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات والخدمات الإلكترونية “إنجاز“ قم بزيارة القائمة الرئيسية للموقع وحدد رمز “التأشيرة عن طريق رقم جواز السفر” أدخل رقم جواز المواطن فِيْ الخانة الفارغة المخصصة له اكتب رمز التحقق المرئي فِيْ الفراغ، وتأكد من كتابته بدقة انقر فوق رمز الاستعلام لمعرفة كل التفاصيل.

الاستعلام عن التأشيرة عن طريق رقم الطلب

باستخدام الرقم نموذج الفِيْزايمكن للمواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السَعُودِيْة، سواء للسياحة أو للعمل والإقامة، استخدام منصة إنجاز للتأشيرات والخدمات الإلكترونية للتحقق من حالة جواز السفر

ادخل إلى موقع منصة خدمات التأشيرات السَعُودِيْة عبر الرَابِطْ أعلاه. افتح القائمة الرئيسية للموقع وحدد مربع “الاستفسار” للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة. حدد رمز “الاستعلام عن جواز السفر والتأشيرة حسب رقم الطلب”. مع مراعاة كتابة رقم الطلب، أدخل المعلومات المطلوبة فِيْ الحقول الفارغة. اكتب رقم جواز السفر ورمز التحقق المرئي فِيْ الحقول المعنية. انتظر بضع ثوان حتى تظهر جميع تفاصيل جواز السفر.

معايير الحصول على التأشيرة