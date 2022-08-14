كيف استفيد من نقاط قطاف 1444 ، لقد اثار ذلك العديد من التسائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعرف على سعر نقاط قطاف وطريقة التي تمكنهم من الاستفادة منها ، حيث أتاحت العديد من المؤسسات إمكانية التحصل على تلك النقاط من قطاف ، مع إمكانية التبادل بالنقاط من اجل الحصول على خدمات أخرى ، وهي إحدى برامج المكافآت التي تم تصميمها لخدمة العُملاء، وتم شرح كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رصيد بالإضافة إلى كيفية تحويل نقاط قطاف من سوا إلى سوا ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

نبذة عن برنامج قطاف 2022

عَرّفت شركة اس تي سي برنامج قطاف على أنّه برنامج الولاء الذي تقوم عبره بالوفاء لعملائها بعد سنوات من الخِدمة والاخلاص، وهو برنامج مميّز تقوم الشركة من خلاله على مَنح مُستخدميها عدد من المزايا المهمّة التي يمكن لهم حصادها عبر اتّباعهم سياسة برنامج قطاف الجديدة، فقد وفّرت شركة stc عبر هذه النافذة الفُرصة أمام الجميع للاستفادة من تلك الخدمة وبشكل مجّاني بالكامل، ودون أي تكلفة أو تعريف، ويتم جمع النقاط عبر برنامج قطاف من خلال التحويلات والاستخدام اليومي للعميل عبر دفع فواتير الهاتف الأرضي أو تعبئة الرّصيد للخطوط المسبقة الدّفع.

ومن الجدير بالذكر أنّ الشّركة قد أتاحت للمستخدم استبدال تلك النقاط التي تمّ جمعها بباقة كبيرة من المكافآت المنوّعة التي تتوزّع ما بين مكافآت داخلية ضمن شركة اس تي سي وتشمل على عدد من الدقائق المجّانيّة والرسائل وباقات الانترنت وغيرها عبر عدد واسع من المكافآت بالتعاون مع شركاء آخرين لشركة stc، الأمر الي استدعى كثير من العملاء للسؤال كيف استفيد من نقاط قطاف 1444.

كيف استفيد من نقاط قطاف 1444

يمكن الاستفادة من برنامج قطاف بعد جمع عدد باستبدال تلك النقاط بأحد الخدمات والمكافآت من شركة stc أو أي من الشركات الاخرى التي أعلنت عن شراكتها في برنامج قطاف والتي كشفت عنها الشركة، ويتم استبدال نقاط قطاف وفق الخطوات الآتية

الذّهاب إلى برنامج my stc الذي يتوافق مع نظام الهاتف المحمول. والذي يُمكن تَحميله من الرّوابط الآتية أجهزة الأندرويد ““، أجهزة الآيفون ““.

إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصّص له ثمّ إدخال كلمة المرور الخاصّة بالمُشترك أيضًا.

النّقر على خيار (تسجيل الدخول) أسفل الخيارات.

الضّغط على تبويب (حساب) ويتواجد في القائمة الرئيسيّة للتطبيق.

اختيار خدمة (قطاف) والاطلاع على الرّصيد الخاص بالمُستخدم.

الاطلاع على مجموعة المكافآت المُتاحة لاستبدال نقاط قطاف.

النّقر على تبويب المكافأة المُستهدفة ثمّ الضّغط على خيار (استبدال).

تلقّي رسالة تفعيل الخدمة، والموافقة على طلب الاستبدال.

كيف استفيد من نقاط قطاف سوا رصيد

يمكن الاستفادة من نقاط قطاف سوا بتحويلها إلى رصيد وفق باقات تتناسب مع عدد النقاط التي تمّ جمعها من قبل المُشترك، ويتم استبدال تلك النقاط بباقات الرصيد، وقد عملت شركة اس تي سي على إتاحة عدد من طرق استبدال نقاط قطاف، وفق الآتي

طريقة تفعيل الرصيد عبر البرنامج ويتم الاستفادة من نقاط قطاف سوا رصيد بتحويلها عبر برنامج my stc على الهاتف المحمول. الذّهاب إلى برنامج (my stc) الذي يتم تحميله على الهاتف المحمول بما يتوافق مع نظام التشغيل، ويتم تنزيله عبر الروابط الآتية لتنزيله على أجهزة الأندرويد ““. لتنزيله على أجهزة الآيفون ““. القيام بعمليّة تسجيل الدّخول إلى الحساب الرسمي في موقع الشركة عبر التطبيق. كتابة اسم المستخدم الشّخصي في الحقل المخصّص، ثمّ كتابة كلمة المرور، ثمّ الضّغط على (تسجيل الدخول). الضّغط على تبويب (حساب) الذي يتواجد في خيارات التطبيق. الضّغط على تبويب (قطاف) الخاص بالبرنامج. مشاهدة الصفحة الخاصّة بنقاط قطاف التي تمّ جمعها. الضّغط على نقاط قطاف، ثمّ البحث عن المكافآت المناسبة (بما يتوافق مع عدد النقاط). الضّغط على تبويب (الرصيد). إبداء الموافقة على استبدال نقاط قطاف برصيد محلي. النّقر على مربّع كلمة (نعم). تلقّي رسالة تفعيل باقة الرصيد التي تمّ استبدالها بنقاط قطاف، والمباشرة باستخدامها فور تلقّي رسالة التفعيل.

طريقة تفعيل الرصيد عبر الرسائل النصيّة للهاتف المحمول

يتم الاستفادة من نقاط قطاف باستبدالها بالرصيد وذلك عبر إرسال رسالة نصيّة تحمل الكود الآتي

(1870) ثمّ مسافة ثمّ نقوم على كتابة رقم الهاتف المحمول، ثمّ نترك مسافة مرّة أخرى، بالنّقر على زر (سبيس) ثمّ نضع عدد من النّقاط، وفي النهاية يتم إرسال تلك الرسالة إلى الرقم 902.

كيف استفيد من نقاط قطاف مشتريات

يتم الاستفادة من نقاط قطاف تحت بند المشتريات بعد تحويلها إلى قسائم مشتريات، التي تُعتبر واحدة من أكثر المكافآت تميّزًا ضمن باقة خدمات ومزايا برنامج قطاف، ويمكن تحويل قطاف إلى قسائم مشتريات عبر الطّرق الآتية

طريقة الاشتراك في مشتريات عبر تطبيق my stc وذلك وفق الآتي

الذّهاب إلى برنامج (my stc) الذي يتم تحميله على الهاتف المحمول بما يتوافق مع نظام التشغيل، ويتم تنزيله عبر الروابط الآتية لتنزيله على أجهزة الأندرويد ““. لتنزيله على أجهزة الآيفون ““.

تسجيل الدخول في البرنامج.

الدّخول إلى قطاف من الخدمات.

إجراء التبديل اللازم من تبويب قطاف.

طريقة الاشتراك والتسجيل في نظام القسيمة الشرائيّة عبر برنامج الرسالة النصيّة يمكن الاشتراك في مشتريات قطاف عبر رسالة نصيّة تحتوي على الكود 1666 على أن يتم إرسالها إلى رقم الخدمة في الشركة وهو 902. وقد أتاحت الشّركة إمكانيّة استعادة كلمة المرور في حال قام المشترك على نسيانها، بإرسال الرقم 1777 إلى رقم الخدمة 902.



كيف استفيد من نقاط قطاف للهاتف الثابت

يمكن الاستفادة من نقاط قطاف عبر الهاتف الثابت بعد تحويل النقاط التي تمّ جمعها إلى باقات من الدقائق والميزات التي تتناسب مع كميّة وعدد النقاط التي يملكها المشترك، وهي إحدى مسارات الجواب على كيف استفيد من نقاط قطاف 1444 ويتم تحويل نقاط قطاف إلى الهاتف الثابت، عبر إحدى الطرق الآتية

طريقة تحويل قطاف للهاتف الثابت، عبر تطبيق my stc وتتم عبر الآتي الذّهاب إلى برنامج (my stc) الذي يتم تحميله على الهاتف المحمول بما يتوافق مع نظام التشغيل، ويتم تنزيله عبر الروابط الآتية



لتنزيله على أجهزة الأندرويد ““. لتنزيله على أجهزة الآيفون ““. القيام بعمليّة تسجيل الدّخول إلى الحساب الرسمي في موقع الشركة عبر التطبيق. كتابة اسم المستخدم الشّخصي ثمّ كتابة كلمة المرور، ثمّ النّقر على (تسجيل الدخول). النّقر على خيار (حساب) الذي يتواجد في خيارات التطبيق. النّقر على خيار (قطاف) الخاص بالبرنامج. مشاهدة الصفحة الخاصّة بنقاط قطاف التي تمّ جمعها. الضّغط على نقاط قطاف، ثمّ البحث عن مكافآت الهاتف الثابت. النّقر على خيار (الرصيد). إبداء الموافقة على استبدال نقاط قطاف بباقة للهاتف الثابت. النّقر على مربّع كلمة (نعم). تلقّي رسالة تفعيل باقة الرصيد التي تمّ استبدالها بنقاط قطاف.

طريقة تحويل قطاف للهاتف الثابت، عبر الاتصال ويتم ذلك بالاتصال على رقم الخدمة الخاص وهو (900).



مكافئات قطاف عدد النقاط صلاحية المكافئة 100 دقيقة مجانية – خط أرضي الى أي رقم داخل السعودية 100 نقطة قطاف شهر 300 دقيقة مجانية – خط أرضي الى أي رقم داخل السعودية 300 نقطة قطاف شهر مفتاح الابلود 300 نقطة قطاف شهر

كيف استفيد من نقاط قطاف اس تي سي

يمكن الاستفادة من نقاط قطاف اس تي سي بعد استبدال تلك النقاط بباقات تمّت إتاحتها عبر برنامج قطاف، ويتم استبدالها، عبر الطرق الآتية

طريقة تحويل قطاف لباقات اس تي سي، عبر تطبيق my stc وتتم عبر الآتي

الذّهاب إلى برنامج (my stc) عبر الهاتف المحمول للمشترك. القيام بعمليّة تسجيل الدّخول إلى حساب المُشترك في موقع stc. إدخال اسم المستخدم الشّخصي ثمّ إدخال كلمة المرور، ثمّ الضّغط على (تسجيل الدخول). النّقر على زرّ (حساب) ويتواجد في خيارات التطبيق. الضّغط على زرّ (قطاف) الخاص بالبرنامج. الاطّلاع على صفحة عدد نقاط قطاف لاستبدالها بما يتوافق. البحث عن مكافآت اس تي سي التي تتناسب مع عدد النقاط الموجودة. الضّغط الباقة المناسبة. الموافقة على استبدال نقاط قطاف. النّقر على مربّع كلمة (نعم). استقبال رسالة تفعيل باقة الرصيد التي تمّ استبدالها والمباشرة باغتنام المكافأة.

تفعيل نقاط قطاف عبر الكود الخاص بالباقة، والذي جاء موضّحًا في الجدول الآتي

باقة قطاف المُتاحة عدد (50) نقطة عدد (100) نقطة عدد (300) نقطة عدد (500) نقطة رموز التفعيل مدة استمرار المكافأة باقة دقائق لجميع الشبكات السعودية 25 دقيقة 50 دقيقة 150 دقيقة 250 دقيقة 540 شهر باقة دقائق مجانية داخل الشبكة – 50 دقيقة 180 دقيقة 320 دقيقة 540 شهر باقة جوال نت 120 ميجا 250 ميجا 2 جيجا 5 جيجا 700 شهر باقة رسائل داخل الشبكة – 120 رسالة 400 رسالة 700 رسالة 540 شهر باقة رسائل دولية – 70 رسالة 240 رسالة 400 رسالة 560 شهر باقة دقائق دولية بنغلاديش – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 613 شهر باقة دقائق دولية مصر – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 601 شهر باقة دقائق دولية الهند – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 614 شهر باقة دقائق دولية الأردن – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 602 شهر باق دقائق دولية نيبال – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 608 شهر باقة دقائق دولية باكستان – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 609 شهر باقة دقائق دولية الفلبين – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 610 شهر باقة دقائق دولية السودان – 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 604 شهر باقة دقائق دولية أفغانستان – 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 612 شهر باقة دقائق دولية اندونيسيا – 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 615 شهر باقة دقائق دولية لبنان – 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 603 شهر باقة دقائق دولية سريلانكا – 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 611 شهر باقة دقائق دولية سوريا – 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 606 شهر باقة دقائق دولية اليمن – 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 605 شهر

تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر موبايلي

أتاحت الشركة عبر برنامج قطاف ميزة إهداء النقاط وإرسالها من رقم إلى رقم آخر، ضمن شروط ومعايير تمّ التنويه عليها، ويمكن إهداء نقاط قطاف من رقم إلى رقم آخر عبر الخطوات الآتية

كيفية تحويل قطاف من رقم إلى رقم آخر يتم ذلك عبر ارسال رسالة الى الرقم (902) على أن تحتوي على كود خاص، جاء على الشكل الآتي (1870) مسافة/ رقم الجوال الذي نرغب بالتحويل اليه/ مسافة/ عدد النقاط التي نرغب بتحويلها، وجاء ذلك موضّحًا في المثال الآتي (1870 0500000000 100) ثمَّ يتم إرسالها الى الرقم 902.

شروط تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر يتوجّب أن تكون النقاط التي سيتم تحويلها ضمن مضاعفات الرقم عشرة (20 , 40, 60 , 80 ,100) لا يجب أن يتجاوز عدد النقاط التي سيتم تحويلها الرقم (100) وهو العدد الأكبر للنقاط خلال شهر واحد. لا يجب أن يستقبل الرقم الآخر ما يزيد عن 300 نقطة قطاف خلال شهر، ويُعتبر الحد الأعلى للإهداء.



طريقة التسجيل في قطاف سوا من شركة stc

إنّ طريقة التسجيل في برنامج قطاف الذي أتاحته شركة اس تي سي يجري بشكل مجّاني ودون أي تكاليف سواء في عملية التسجيل أو الاستخدام، ويمكن ذلك باتّباع إحدى الطرق الآتية

طريقة التسجيل عبر تطبيق stc وتتم تلك الطريقة بتحميل تطبيق my stc وتسجيل الدخول للحصول على الخدمة.

طريقة التسجيل عبر الهاتف حيث أتاحت الشركة عدد من الأرقام لتفعيل خدمة قطاف، وهي كل من (907) أو (902).

طريقة التسجيل عبر الرسالة النصيّة ويتم تفعيل الخدمة بهذه الطريقة للخطوط مسبقة الدفع، عبر إرسال رسالة تحتوي على الرقم (1818) إلى الرقم المُخصّص (902).

اماكن استبدال نقاط قطاف عن طريق الشركاء

جوابًا على سؤال كيف استفيد من نقاط قطاف 1444 يمكن للسادة العملاء أن يقوموا على استبدال نقاط قطاف عبر باقة واسعة من الشّركاء، بالاستناد على تصريح الشركة، حيث ساوت كل نقطة من قطاف مبلغ 1 ريال سعودي، ويمكن استبدالها في المراكز الآتية

بوكينج وهو موقع مختص بالحجوزات للفنادق والسفريات عبر الانترنت، ويمكن استبدال نقاط قطاف عبر الموقع والاستفادة من الخدمات، ويمكن الحصول على معلومات شاملة عبر (إرسال كلمة بوكينج إلى الرقم 900).

تطبيق كريم والذي أتاح عدد من الخدمات، منها التوصيل، وخدمات توصيل الطّعام، ويمكن استبدال نقاط قطاف بتلك الخدمات.

سوق. كوم وهو سوق شامل لعدد واسع من السلع، ويمكن لمستخدمي اس تي سي الدفع عبر نقاط قطاف، بعد استبدالها، من خلال تطبيق mystc.

فلاي إن وهو موقع حجوزات، وقد أعلن عن شراكته في نقاط قطاف، ويمكن استبدال تلك النقاط عبر الموقع لإجراء حجوزات لتذاكر الطيران أو غرفة في فندق وتحديد كسب النقاط أو استبدالها.

قطاف وشركة بيرين هي شركة تقوم على تقديم مجموعة من المنتجات التي يتم تعبئتها بأحدث الأجهزة الأوربيّة الصنع، وقد اتاحت للمشترك في قطاف إمكانية كسب 1 نقطة قطاف مقابل كل 20 ريال سعوديّ يتم انفاقها في الموقع الالكتروني أو عبر تطبيق (بيرين) بعد تسجيل رقم الهاتف المحمول فيه.

المسافر وهو موقع معروف لخدمات السفر والحجز الفندقي، ويمكن استبدال نقاط قطاف عبر هذا الموقع والحصول على خدمات في المقابل بحجز أماكن الإقامة عبر الانترنت إلى آلاف الوجهات بالإضافة لإمكانية اكتساب 10 ريال على الرحلات وللمزيد يمكن زيارة الموقع ““.

أميال فرسان تساوي كل نقطة قطاف ستة أميال من فرسان، وهي من شركاء اس تي سي ويمكن استبدال قطاف عبرها.

برنامج الخير الشامل وهي برنامج مميّز أتاح للمشترك إمكانيّة التبرّع للجمعيات الخيرية عبر نقاط قطاف، ويكون عبر إرسال الكود (9999) إلى الرقم الخاص (900).

الشركاء التجاريين كذلك تمّ الإعلان عن عدد واسع من الشراكات المهمة، لماركات تجاريّة مشهورة، يمكن عبرها استبدال نقاط قطاف، ومنها( مجموعة الحكير، باتشي، دانكن دونتس، العربية للعود، وغيرهم كثير من الشركات الأخرى) وللتوضيح الشامل، يمكن الدّخول إلى شركاء قطاف ““.

كيف اعرف عدد نقاطي في قطاف سوا

بعد التعرّف على كيف استفيد من نقاط قطاف 1444، لا بدّ من الوقوف مع طريقة التعرّف بعدد النقاط التي يمتلكها المشترك، والتي تتم عبر الطُرق الآتية

معرفة النقاط عبر تطبيق my stc الذهاب إلى تطبيق my stc عبر الهاتف المحمول. تسجيل الدخول بشكل رسمي، عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمشترك. النّقر على تبويب (حساب) الذي يتواجد في القائمة الرئيسيّة لتطبيق الموقع. الضّغط على خيار (قطاف). مشاهدة الصفحة الخاصة بنقاط قطاف، والاطلاع على عدد النقاط الكلّي.

معرفة عدد نقاط قطاف عبر الرسائل النصيّة يتم ذلك عبر إرسال رسالة نصيّة قصيرة تحتوي على كود الخدمة (1860) ويتم إرسالها إلى الرقم (902). استقبال رسالة الاستعلام عن عدد النقاط من الشّركة. الاطّلاع على عدد نقاط قطاف التي يمتلكها المشترك.



كيف استفيد من نقاط قطاف 1444 ، عَرّفت شركة اس تي سي برنامج قطاف على أنّه برنامج الولاء الذي تقوم عبره بالوفاء لعملائها بعد سنوات من الخِدمة والاخلاص ، حيث تعرفنا على طريقة الاستفادة من قطاف في كل من الهاتف المحمول والهاتف الثابت .