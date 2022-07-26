كيف استلف رصيد من سوا

كيف استلف رصيد من سوأ ،تقدم شركات الاتصالات السعودية التي تعتبر من اكبر الشركات في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات الفريدة من نوعها والرائعة والتي تمنحهم خدمة استلاف رصيد في حالة نفاذ مخزونهم من الرصيد لإجراء المكالمات وذلك من خلال تفعيل خدمة سوأ ، حيث تقوم الاتصالات بتحويل الرصيد للعميل بشكل الكتروني في حالة انتهاء رصيده وطلبه الخدمة ،وبعد ان تقوم إعادة شحن رصيدك يتم خصم المبلغ في نفس الوقت .

خطوات تفعيل خدمة كمال من سوا

نتيجة لحاجة المستخدمين لخدمات الاقتراض للحصول على ائتمان من سوا، بحيث يتم إجراء مكالمة عاجلة في أوقات عدم وجود الرصيد، قامت الشركة بإتاحة هذه الخدمة، وقدمت خدمة الاقتراض من أجل جعل المكالمات الضرورية وعند تحميل الرصيد تسترد قيمة المبلغ المقترض وستكون خطوات الاقتراض كالتالي

الخطوة الأولى هي تفعيل خدمة كمال من نظام سوا المتوفر من شركة الاتصالات السعودية stc، والتفعيل عن طريق إرسال رسالة نصية برمز 1055 إلى الرقم 900.

ستصلك رسالة برصيد 50 ريال سعودي على الخط وسيتم خصم المبلغ عند الشحن.

كيف أسترد رصيد من سوا

أما عن إجابة كيفية اقتراض قرض من سوا، فيمكنك الحصول على الرصيد، بتفعيل خدمة Kamil المتوفرة على نظام سوا التابع لشركة الاتصالات السعودية STC، حيث يمكنك اقتراض رصيد إضافي إذا كان رصيدك الأساسي. من أجل إجراء مكالمة طوارئ في الأوقات الصعبة، حيث تعمل الشركة على إقراض العميل هذا الرصيد، ويتم استرداده عند المحاولة الأولى لإضافة رصيدك مرة أخرى.

يمكنك أيضًا تجربة هذه الخدمة عدة مرات عند انتهاء الرصيد، وتعتبر خدمة القرض من أفضل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال شركة الاتصالات، ويمكن أيضًا تفعيل هذه الخدمة من خلال بعض الخطوات البسيطة.

وذلك بإرسال رسالة بالرمز 1055 إلى الرقم 902، وستظهر أمامك رسالة تفيد بأن طلبك قد بدأ، ستتم إضافة 5 ريالات سعودية بعد ذلك، وعند إعادة شحن الرصيد ستقوم الشركة استرداد مبلغ القرض، وسوف نرسل لك رسالة نصية لاسترداد مبلغ القرض بنجاح وسيتم خصم الرصيد خلال الشحنة الأولى.

خطوات الحصول على رصيد مجاني من سوا 10

كما تقدم STC في المملكة العربية السعودية خدمة استخدام بعض الدقائق والميجابايتس، من أجل الوصول إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 10 ريال سعودي فقط، ولكن يجب أن يكون لدى المستخدم 10 ريالات سعودية كحد أدنى في الرصيد، حتى يستمتع بهذه الخدمة. .

خطوات الحصول على هذا العرض هي عن طريق الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية، والعرض ساري من وقت التفعيل.

كيفية الحصول على رصيد مجاني من سوا 30

كما تعمل STC على تقديم عرض آخر يستفيد منه المستخدمون، من حيث القدرة على الاستفادة والتصفح على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال 1 جيجا بايت، صالحة مقابل 30 ريال سعودي.

بالإضافة إلى إضافة 200 دقيقة، يسري العرض من وقت التفعيل حتى مرور 28 يومًا، ولكي يشترك العميل في هذا العرض، سيتم إرسال رسالة بالرمز 7030 إلى الرقم 900، و ستصلك رسالة على هاتفك تفيد بأنك قد اشتركت في العرض بنجاح.

كيفية إلغاء خدمات KML

يرغب بعض المستخدمين في إلغاء خدمة كمال حيث لا يحتاجون إليها، ويمكن للعميل الذي يستخدم شريحة STC إلغاء هذه الخدمة، وذلك بإرسال رسالة بالرمز 1056 إلى الرقم 900 ليصلك ملاحظة بإلغاء هذه الخدمة بنجاح. من خطك.

أكواد إلغاء خدمة سوا

قامت شركة الاتصالات السعودية STC Telecom في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات لعملائها، كما قدمت أكواد لإلغاء الخدمات التي تم الاشتراك بها، حتى يتمكن المستخدم من إلغاء الخدمة التي لم يعد بحاجة إليها.

عندما تريد إلغاء جميع الخدمات على الخط، يكون ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة فارغة إلى الرقم

أما بالنسبة لكود إلغاء الخدمات الأخرى، فيمكنك الاتصال بهذا الرمز # 900 * وستجد قائمة بجميع الخدمات المقدمة من خلال الشركة، اختر من بينها الخدمة التي تريد إلغاءها.

هناك طريقة أخرى لإلغاء الخدمات وهي عن طريق وضع رمز الخدمة في رسالة نصية وإرسالها إلى الرقم 900، وستصلك رسالة تفيد بنجاح إلغاء الخدمة.

تعتبر خدمة سلفني سوا من ابرز الخدمات الرائعة التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية لجميع المشتركين في الاتصالات بنظام الدفع المسبق ، حيث وفرت خدمة الشركة قيد الاستعمال وذلك من خلال استعمال خاصية التسجيل في الخط الخاص ، وذلك من خلال استعمال حدمة انهي الخدمة المقدمة من قبل الشركة .