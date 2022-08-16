كيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمات والمعلمين حول التعرف على خطوات التسجيل للالتحاق في اختبار الحصول على الرخصة المهنية لعام 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح القبول للمعلمين والمعلمات في مجال التدريس والالتحاق بوزارة التعليم ، وإن العديد من المعلمين في المناصب التعليمية مهتمون بتاريخ اختبار الرخصة المهنية ، تابعوا معنا .

امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس

تعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية من خلال إجراء عدد كبير من الاختبارات المعيارية، أبرزها للوظائف التعليمية، وهو الاختبار المعتمد لممارسة مهنة التدريس داخل مدارس المملكة. المعايير وتشمل معرفة طرق التدريس والتفاعل المهني مع المربين والمجتمع.

كيف أسجل في امتحان الترخيص المهني للمعلمين 1444

فيما يلي خطوات التسجيل في اختبار الترخيص المهني للمعلمين لعام 1444 هـ

قم بزيارة نظام الترخيص المهني للمعلمين مباشرة.

اضغط على أيقونة للدخول من خلال الوصول الوطني.

أدخل رقم المعرف في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفيد في أبشر.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تحقق.

انقر فوق الاختبارات من واجهة المستخدم.

النقر على زر التسجيل للاختبار المتاح.

تحقق من بيانات مقدم الطلب في القياس ثم انقر فوق “تعديل”.

انقر فوق “متابعة” بعد الانتهاء من قراءة الملاحظة.

وافق على الإقرار ثم انقر على أيقونة التالي.

أدخل البيانات المطلوبة، ثم انقر فوق التالي.

اختر المدينة من القائمة، ثم اختر التاريخ المناسب.

انقر فوق التالي، ثم وافق على تسجيل الموعد.

اضغط على أيقونة التالي، ثم أكمل خطوات الدفع.

تاريخ امتحان الرخصة المهنية 1444

يحتوي الجدول التالي على تاريخ الاختيارات في الرخصة المهنية لعام 1444 هـ

نوع الاختبار التاريخ الميلادي التاريخ الإسلامي اختبار تعليمي 11/11/2022 م 11/14/2022 م 17/04/1444 هـ 1444/20/04 هـ اختبار التخصصات 01/21/2023 م 01/25/2023 م 1444/28/06 هـ 1444/3/7 هـ

استعلام عن مواعيد التسجيل لامتحان الترخيص المهني 1444

يمكننا الاستفسار عن مواعيد التسجيل للامتحانات القادمة للرخصة المهنية لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة صفحة اختبار الرخصة المهنية مباشرة.

انقر فوق خيار جدول الامتحان.

انظر الجدول الزمني لتواريخ الامتحانات.

شروط الحصول على الترخيص المهني 1444

يجب استيفاء الشروط التالية للحصول على ترخيص مهني عام 1444 هـ

الحصول على المؤهل المناسب حسب متطلبات الجهة المختصة.

استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة التعليمية.

تقديم الاختبار التعليمي العام والاختبار التخصصي للرخصة المهنية مع تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى.

لم يمر أكثر من اثني عشر شهرًا على إعلان نتيجة آخر اختبار سواء كان اختبارًا تعليميًا عامًا أو اختبارًا متخصصًا.

دليل امتحان الترخيص المهني للمعلمين 1444

على المتقدم متابعة الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمكان وتاريخ الامتحان.

الاحتفاظ بالرسالة النصية التي تحتوي على رقم المقعد بعد استكمال التسجيل لاختبار الترخيص المهني للمعلمين.

إحضار أصل إثبات الهوية المعتمدة لمقدم الطلب عند الذهاب لقاعة الاختبار.

التواجد في مكان الاختبار المحدد، دون تأخير.

التوجه إلى المسؤول عن مجموعة الاختبارات في لجنة الاستقبال لة المستندات والأوراق والتأكد من أن الشروط تنطبق على مقدم الطلب.

وضع الأغراض الشخصية في كيس بلاستيكي وإغلاقه قبل دخول الصالة، وتشمل هذه الأشياء الهاتف المحمول والمحفظة والساعة والأقلام.

قم بتعبئة الجانب الأول من نموذج الاختبار الورقي حسب تعليمات مشرف القاعة ثم ابدأ في حل الأسئلة وفقًا للتعليمات ؛ حيث يتم تصحيح الإجابات باستخدام الماسح الضوئي، ويجب الالتزام بالتعليمات لضمان تصحيحها بشكل صحيح.

من الضروري رفع اليد عند طلب الاستفسار أو المساعدة حتى يتمكن أحد المشرفين من الإجابة على هذه الأسئلة.

جميع الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، ويجب على مقدم الطلب تظليل الحرف المقابل للإجابة الصحيحة باستخدام قلم رصاص HB-2، ويجب على الطالب إحضار قلم وممحاة كإجراء احترازي.

يستغرق الطالب حوالي ستين دقيقة بين دخول القاعة وبدء الامتحان ؛ لذلك يجب على المتقدم الاستعداد للجلوس لمدة تصل إلى ثلاث ساعات من دخول القاعة حتى نهاية الامتحان.

إصدار نتائج الترخيص المهني 1444

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بتصحيح أوراق المتقدمين لامتحانات الترخيص المهني لعام 1444 هـ باستخدام الماسح الضوئي ثم تحليل النتائج وتقييمها. يتم إعلان النتائج من خلال صفحة مقدم الطلب على بوابة الترخيص المهني فور إعلانها.

الاستفسار عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444

تستفسر عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للعام 1444 هـ كالتالي

انتقل إلى بوابة “الترخيص المهني” مباشرة.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

أدخل اسم المستخدم لحساب المستفيد في أبشر.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

انتظر وصول رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

اكتب الرمز ثم انقر فوق رمز المتابعة.

عرض نتيجة مقدم الطلب من واجهة الحساب.

رسوم التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمين 1444

يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة قيمة رسوم التسجيل لاختبار الترخيص المهني للمعلمين في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ.

نوع الاختبار قيمة الرسوم امتحان الترخيص المهني العام 100 ريال سعودي امتحان الترخيص المهني المتخصص 100 ريال سعودي

ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة المهنية للمعلم 1444

تلغى الرخصة المهنية للمعلمين لعام 1444 هـ في الحالات التالية

إذا تم فصل المدرس عن التدريس لأحد الأسباب التالية سب الإسلام أو النبي – صلى الله عليه وسلم – أو إهانة الصحابة. تبني اتجاهات فكرية تؤثر سلباً على الطلاب أثناء أداء الواجب التربوي. تضمين التوجيهات الخاصة بالمدرس من رئاسة أمن الدولة في قضايا التطرف الأمني ​​أو العقائدي. – ممارسة الأعمال المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي مع انتهاك عدالة المعلم، بما في ذلك السحر والشعوذة. رفض صاحب الترخيص ة الجهات الطبية المختصة لإصدار تقرير عن حالته العقلية أو الجسدية عند الحاجة. حيازة أو ترويج أو استخدام مواد مخدرة أو مسكرات أو أي من المواد التي تمس سلامة العقل أو الجسم. سوء سلوك المعلم عن طريق الاعتداء الجنسي أو التحرش داخل العمل أو خارجه. استغلال المنصب من قبل صاحب الرخصة المهنية لإقامة علاقات غير مشروعة. إثبات إصابة صاحب الترخيص بمرض عقلي أو جسدي يؤثر على أهليته للعمل في مجال التعليم. عدم النزاهة في ممارسة واجبات الوظيفة أو الإخلال بأمانة التعليم أو عدم الالتزام بميثاق التعليم الصادر عن الوزارة.

تقديم بيانات غير صحيحة أو غير موثوقة عند الحصول على ترخيص مهني.

رابط تسجيل الرخصة المهنية etec.gov.sa

يمكننا الذهاب لصفحة التسجيل لاختبار الرخصة المهنية لشاغلي التعليم من خلال الرابط مباشرة للتسجيل للدخول عبر منصة الوصول الوطنية ومن ثم البدء في ملء طلب التسجيل في الاختبار.

كيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، حيث يعتبر اجتياز اختبار الترخيص شرطا لمزاولة هذه المهنة في المملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل في الاختبار المذكور بالذهاب إلى منصة الترخيص المهني، ثم تسجيل الدخول إلى حساب المعلم والبدء في تقديم طلب تسجيل جديد باتباع الخطوات أعلاه.