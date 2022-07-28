كيف اسجل فِيْ ابشر للأفراد والمقيمين

يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن كيفِيْة التسجيل مع أبشر، بعد أن أطلقت المملكة العربية السَعُودِيْة خدمات إلكترونية متنوعة من خلال عدد كبير من المنصات التابعة لوزارات مختلفة لخدمة مواطنيها وزوارها الراغبين فِيْ دخولها. مملكة. من خلال مقالتنا سوف نشرح أيضًا شُروطْ التسجيل.

كيف يمكنني التسجيل فِيْ أبشر

للتسجيل فِيْ أبشر قبل زيارة المملكة، يجب اتباع سلسلة من الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى موقع أبشر من خلال متصفح جوجل.

انقر فوق علامة التبويب الأشخاص.

انظر إلى أسفل الصفحة، ستجد خيار مستخدم جديدًا، اضغط عليه.

أدخل المعلومات المطلوبة من المعرف ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

الرجاء اختيار نظام اللغة العربية.

أدخل رمز التحقق الظاهر لك.

اقبل شُروطْ وأحكام الخدمة، ثم تابع.

تأكد من حصولك على رسالة تحتوي على رمز، أدخله واضغط على تأكيد.

لقد أكَمْلت الآن عملية التسجيل.

شُروطْ التسجيل فِيْ أبشر للزوار

بعد معرفة كيفِيْة التسجيل، عليك التأكد من استيفاء شُروطْ التسجيل التالية

حصول الزائر على أحد اللقاحات المعتمدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

إحضار إيصال موثق من وزارة الصحة فِيْ الدولة التي تلقيت فِيْها التطعيم.

التسجيل فِيْ المنصة قبل 72 ساعة على الأقل من مغادرة الزائر للبلاد.

أوراق تسجيل مقيم أبشر

من مميزات التسجيل فِيْ أبشر للمقيمين فِيْ المملكة أن معظم الخدمات التي تقدمها السَعُودِيْة تتم من خلالها، لذلك يهتم المقيمون أيضًا بالتسجيل فِيْها باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى منصة أبشر.

اكتب معلوماتك الشخصية فِيْ الأماكن الصحيحة، مثل اسمك ورقم هُويتك.

أدخل رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

قم بتعيين كلمة مرور كَمْا هُو موضح فِيْ الموقع.

اختر اللغة التي تفضلها.

انقر فوق “موافق”، ثم اكتب رمز التحقق.

بعد قراءة المقال كاملاً حول كيفِيْة التسجيل فِيْ أبشر، سنشير إلى الخطوات الصحيحة سواء للتسجيل كزائر أو كَمْقيم، وبالتالي التأكد من اكتمال التسجيل فِيْ المنصة بشكل صحيح، وقد أوضحنا لك أيضًا الشُروطْ اللازمة للتسجيل فِيْما يتعلق بالزوار من المملكة العربية السَعُودِيْة.