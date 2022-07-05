كيف اسوي عقد ايجار الكتروني فِيْ حساب المواطن

كيف يمكنني إنشاء عقد إيجار إلكتروني فِيْ حساب المواطن السكن الذي سنتعلم من خلاله كيفِيْة عمل عقد إيجار إلكتروني لتقديمه لحساب المواطن، كَمْا سنتعرف على كيفِيْة إضافة عقد الإيجار لحساب المواطن.

حساب مواطن

برنامج حساب المواطن هُو برنامج سعودي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة التي أصبحت حياتها صعبة وتعاني من ضغوط مالية. كَمْا يهدف البرنامج إلى حماية هذه الأسر من آثار الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة فِيْ جميع أنحاء المملكة، وتعتمد قيمة الدعم على عدد أفراد الأسرة وقيمة دخلهم الشهري.

كيف ابرم عقد ايجار الكتروني فِيْ حساب المواطن

يمكن عمل اتفاقية إيجار عبر الإنترنت، مما يضمن حقوقهم لجميع أطراف الاتفاقية ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى شبكة “تأجير”.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر فوق أيقونة اتفاقية الإيجار.

حدد خيار العقد الذي يتم من خلاله تحديد التسجيل الصريح.

حدد نوع العقد كَمْا يلي تعريف العقد العرفِيْ، والمؤجر أو المرخص له هُو المستفِيْد الأول. عيّن عقدًا من الباطن بحيث يكون الأصل هُو المستفِيْد الثاني.

تأكيد معلومات المستأجر.

اكتب ارتباط الخاصية وحدد نوع الخاصية.

أدخل معلومات المبنى، ثم انقر فوق إضافة.

تجميع تفاصيل العقد المطلوبة وتلك المصاحبة للوحدة الإيجارية.

انقر فوق إضافة وحدد تفاصيل دفع الإيجار.

انقر فوق ‘إرسال.

انتقل إلى بوابة أبشر واقبل عقد الإيجار. نلاحظ أنه سيتم إرسال العقد للتوثيق إلى نظام أبشر، وبعد ذلك ستظهر رسالة تفِيْد بإتمام التسجيل بنجاح، ومن ثم يقوم المستأجر بإكَمْال التسجيل من خلال منصة أبشر.



كيف تنضم إلى برنامج التأجير

للاستفادة من خدمات منصة التأجير، يجب عليك أولاً التأكد من تسجيلك فِيْ المنصة ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع التأجير “”.

انقر فوق الخدمات عبر الإنترنت.

تحديد شبكة تأجير.

ستظهر صفحة التسجيل، انقر فوق مستخدم جديد.

يتم تسجيل المعلومات الشخصية على النحو التالي رقم الهُوية. رقم الهاتف المحمول. تاريخ الولادة. رقم خلاصة القيد. رقم الهاتف

سيتم إرسال رسالة تحتوي على كلمة المرور.

قم بتدوين الأرقام المرسلة إلى الهاتف لإتمام التسجيل.

وثائق عقد الإيجار الإلكتروني

عملت الجهات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، حيث قدمت خدمة توثيق عقد إيجار إلكتروني بشكل قانوني يضمن حقوقهم لجميع الأطراف ويتم ذلك وفق إلى ما يلي

توثيق عقد الإيجار لأصحاب حسابات المواطنين

يتم توثيق عقد الإيجار للأشخاص الطبيعيين المستفِيْدين من حساب المواطن وفق الآتي

اذهب إلى منصة إيجاري “”.

اكتب بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

احفظ رمز التحقق المرسل فِيْ رسالة نصية.

انقر فوق تأكيد.

انتقل إلى قسم معاملات الإيجار.

التحقق من خلال حقل الإيجار.

ارفاق العقد لربطه بحساب المواطن.

تسجيل الدخول بالمعلومات الشخصية.

حدد اتفاقية الإيجار من القائمة التي تظهر.

اكتب كل بيانات المواطن لتنزيل العقد.

توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا من خلال نظام أبشر 1443

فِيْما يلي نلقي نظرة على طريقة توثيق عقد الإيجار الإلكتروني من خلال نظام أبشر 1443 هـ

توجه إلى منصة أبشر على الإنترنت “”.

انقر على الرَابِطْ الفردي.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اذهب إلى وزارة الإسكان.

انقر فوق Lease Authentication.

انقر للمتابعة إلى الصفحة التالية.

تعرف على جميع المعلومات الواردة فِيْ اتفاقية الإيجار، ثم انقر فوق موافق.

انقر فوق رفض أو إلغاء إذا كنت تريد تعديل العقد أو سحبه.

النقر فوق تأكيد.

انتظر حتى تظهر رسالة بعد تأكيد اكتمال التسجيل بأن الطلب قد تم قبوله وانتظر حتى تتم الموافقة على الطلب من قبل المستأجر.

توثيق عقد الإيجار الإلكتروني لمنصة سكني

بعد ذلك ندرس من خلال الخطوات التالية طريقة توثيق عقد إيجار إلكتروني عبر منصة سكني

انتقل إلى منصة التأجير باستخدام الرَابِطْ التالي “”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق عقد الإيجار، ثم أدخل عقد الإيجار.

انقر فوق التحقق من هُوية المستأجر عن طريق كتابة ما يلي رقم الهُوية. نوع الهُوية تاريخ الولادة. ثم اضغط على تحقق.

تحديد العقار أو الوحدة السكنية المراد تأجيرها.

لاحظ مدة العقد والمعلومات المطلوبة.

اكتب الحاضرين فِيْ الوحدة المؤجرة.

حدد مبلغ الإيجار والخدمات العامة، ثم انقر فوق الخيار التالي.

ستظهر رسالة تحتوي على تأكيد التسجيل فِيْ عقد الإيجار.

انقر فوق “نعم”.

يعمل كل من المستأجر والمؤجر من تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق الخدمات عبر الإنترنت.

انقر فوق وثائق الإيجار.

اقرأ كل التفاصيل وانقر فوق التالي.

انقر فوق قبول بعد تأكيد المعلومات.

سيتم عرض معلومات توثيق العقد.

انقر فوق تأكيد.

سيتلقى كل من المالك والمستأجر رسائل تفِيْد بأن عقد الإيجار القياسي قد تم توثيقه بنجاح.

سؤال عن عقد إيجار برقم الهُوية 1443

من السهل الاستعلام عن عقد الإيجار عن طريق إدخال رقم الهُوية الوطنية الخاص بك ويتم ذلك على النحو التالي

اذهب إلى شبكة التأجير.

انقر فوق الاتصال.

اكتب رقم الهُوية فِيْ الحقل العلوي.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر على الإيجار من الشريط العلوي.

حدد قائمة الإيجارات من القائمة المنسدلة.

تعرف على حالة العقد من الجدول.

كيفِيْة إرفاق عقد الإيجار بحساب المواطن

يرفق عقد الإيجار بحساب المواطن للاستفادة من مساعدة الحكومة السَعُودِيْة، وذلك وفق الخطوات التالية

توجه إلى موقع الإيجار “”.

اضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر الشبكة المؤجرة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق المرسل.

إبرام عقود الإيجار.

راجع العقد ثم انقر فوق تنزيل العقد.

انتظر قليلاً، بينما يتم تحميل العقد واستخدامها لاحقًا.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن الرسمي.

أدخل معلومات تسجيل الدخول.

اكتب تفاصيل التطبيق ثم قم بإدارة المرفقات.

حدد العقد فِيْ قائمة المرفقات.

ضع جميع المعلومات التي يطلبها الموقع.

اتبع جميع التعليمات حتى تقوم بزيادة عقد الإيجار.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرفنا على مخطط حساب المواطن وتعلمنا أيضًا كيفِيْة تسوية عقد إيجار إلكتروني فِيْ حساب المواطن، بالإضافة إلى كيفِيْة التسجيل فِيْ مخطط الإيجار، وكيفِيْة توثيق اتفاقية الإيجار الإلكتروني. وكيفِيْة إرفاق عقد الإيجار. .