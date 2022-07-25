كيف اسوي عنوان وطني و ما هو عنوان وطني ،هو عبارة عن قانون تم إطلاقه من جهة مؤسسة البريد السعودي مؤخرا ليكون محل العنوان الشخصي حيث يستطيع البريد باستعمال هذه الوسيلة من تحديد العنوان حيث ان العنوان الوطني يحتوي فيه كل مدن وقرى ومحافظات ومراكز وأحياء في المملكة العربية السعودية وبذلك أصبح من استطاعة أي شخص الحصول على عنوان لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية.

ما هو العنوان الوطني

العنوان الوطني من الخدمات المميزة التي يقدمها البريد السعودي للمواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

الغرض من إنشاء خدمة عنوان وطني مميز في المملكة العربية السعودية هو تسهيل الوصول إلى أي مكان داخل المملكة العربية السعودية من خلال هذه الخدمة.

عنوان وطني يساهم في خدمات التوصيل للمنازل داخل المملكة العربية السعودية، كما ساهم في تطوير حركة التجارة الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

من خلال خدمة العنوان الوطني، يمكن لأي شخص الوصول بسهولة إلى الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية والعديد من الأماكن والمواقع الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

من أجل الاستفادة بشكل أفضل من الخدمة، عنوان وطني، يجب أن تعرف الطريقة الصحيحة للتسجيل في هذه الخدمة.

بعد أن نعرف العنوان الوطني، سنقدم إجابة على السؤال الخاص بكيفية إنشاء عنوان وطني

كيف أحدد عنوانا وطنيا

من أجل إنشاء عنوان وطني، يجب أن تكون مسجلاً رسميًا في العنوان الوطني، من خلال تقديم جميع البيانات المطلوبة.

يتطلب التسجيل في العنوان الوطني أن يكون للمواطن مكان إقامة ثابت داخل المملكة العربية السعودية، أو مكان عمل بدلاً منه.

يتطلب التسجيل في العنوان الوطني أيضًا بعض البيانات، مثل بيانات تحديد الهوية وبعض الأوراق المتعلقة بمحل الإقامة أو العمل.

سهّل البريد السعودي تسجيل العنوان الوطني من خلال توفير موقع إلكتروني لعملية التسجيل، يستطيع المواطن من خلاله بسهولة إنشاء عنوانه الوطني الخاص به لتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التطور التكنولوجي.

من خلال جميع النقاط التي تم سردها، أدركت كيفية إنشاء عنوان وطني.

خطوات إنشاء حساب في خدمة العنوان الوطني

يمكنك إنشاء حساب لخدمة العنوان الوطني من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية أو الانتظار لفترة طويلة.

كل ما عليك فعله هو أن يكون لديك اتصال بالإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك، ومن ثم عليك تسجيل الدخول إلى متصفح الإنترنت الخاص بك، واكتب موقع التسجيل في عنوان وطني في مربع البحث، ثم الضغط على أمر البحث.

قم بتسجيل الدخول إلى عنوان الموقع الإلكتروني للتسجيل على عنوان وطني وابدأ في ملء البيانات الشخصية المطلوبة.

الآن عليك النقر فوق أمر تسجيل عنوانك، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع الويب لتسجيل عنوان وطني.

ثم اختر أمر تسجيل الأفراد.

انقر فوق تسجيل جديد.

الآن عليك ملء بياناتك الشخصية كما هو مطلوب في الطلب، حيث يطلب الموقع في البداية إدخال رقم البطاقة الوطنية.

بعد ذلك أدخل اسمك الأول واسم الأب، ثم اسم الجد، ثم اسم العائلة.

في هذه الخطوة، يجب عليك إدخال رقم هاتفك المحمول، حيث سيتم الاتصال بك من خلال هذا الرقم.

أدخل بريدك الإلكتروني، وتأكد من كتابته بشكل صحيح حيث ستصلك الرسائل عبر هذا البريد الإلكتروني لاحقًا.

أدخل رقم هاتف آخر.

أدخل بعض المعلومات المطلوبة منك بخصوص محل الإقامة أو مكان العمل، مثل نوع الإقامة وملكية السكن، ثم اضغط على الأمر التالي.

ثم يطلب الموقع تسجيل جميع بيانات الأفراد الذين يعيشون معك في المنزل، وذلك بإدخال الاسم الكامل ورقم البطاقة ورقم الهاتف المحمول لكل منهم، ويرجى التأكد من جميع البيانات التي تدخلها بعد الكتابة.، للتأكد من صحتها، اضغط على الأمر التالي.

بعد ذلك عليك اختيار عنوان موقع محدد لمحل إقامتك أو مكان عملك، حيث تختار ترتيب الموقع من صفحة التسجيل، وهنا لديك العديد من الخيارات مثل تحديد الموقع يدويًا، أو تحديد الموقع عبر الخريطة، والتي أكثر دقة وسهولة، من خلال السماح للهاتف المحمول بتحديد موقعك تلقائيًا باستخدام الإنترنت، ثم انقر فوق التالي.

هنا، انتهت صلاحية جميع البيانات المطلوبة. عليك فقط الموافقة على جميع الشروط والأحكام لاستخدام هذه الخدمة، ثم الانتظار لبضع دقائق حتى يتم إرسال رسالة التأكيد إلى هاتفك المحمول.

عند وصول رسالة التأكيد على الهاتف المحمول، أدخل رمز التفعيل الموجود في الرسالة على موقع التسجيل في موقع الوطني. من هنا، سيتم تسجيل دخولك رسميًا وسيكون لديك حساب خاص على عنوان وطني.

توضح النقاط المذكورة الخطوات المستخدمة لإنشاء حساب لخدمة العنوان الوطني التي تفيد في استكمال الإجابة على سؤال حول كيفية إنشاء عنوان وطني.

كيفية تغيير رقم الجوال في عنوان وطني

طريقة تغيير رقم الهاتف المحمول بعد التسجيل في عنوان وطني سعودي بسيطة وغير مكلفة. إنه مجاني ويتم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكتب البريد. في البداية عليك الذهاب إلى متصفح الإنترنت من خلال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر والبحث عن موقع البريد السعودي. بعد دخولك إلى الموقع، عليك اختيار الخدمات والمنتجات، ثم النقر على أمر “Register your address” (تسجيل عنوانك). بعد ذلك، انقر فوق أمر التسجيل في العنوان الوطني، وستظهر صفحة بها حقل فارغ لكتابة البريد السعودي الخاص بك إلى عنوان وطني. بعد التأكد من كتابة البريد بشكل صحيح، اختر أمر تسجيل الأفراد، ثم انقر فوق أمر “إدارة العنوان الوطني” في القائمة الموجودة أمامك. بعد النقر فوق إدارة عنوان وطني، سترى جميع البيانات الموجودة في حسابك والتي يمكنك تعديلها بحرية. انتقل إلى حقل رقم الهاتف المحمول واختر أمر التغيير بعد كتابة رقم هاتف محمول صالح، بحيث يكون صالحًا للاستخدام. بعد إدخال رقم الهاتف المحمول الجديد، اضغط على موافق وانتظر بضع دقائق. سيرسل الموقع على الفور رسالة تأكيد مع رمز التفعيل إلى الرقم الجديد الذي أدخلته، ومن خلال هذا الرمز يمكنك التأكد من حفظ التغييرات التي أجريتها. بعد وصول رمز التفعيل على الهاتف، اكتب هذا الرمز على الموقع واضغط على أمر التأكيد للحفظ. وهكذا أصبح رقم الهاتف الجديد هو الرقم المنشط على حساب العنوان الوطني.

بعض المشاكل التي تواجهك أثناء التسجيل في عنوان وطني

قد ترى رسالة تفيد بأن رقم الهاتف المحمول غير مطابق، أو أن هاتف البريد الإلكتروني غير مطابق، وهكذا.

هذه الرسالة لا تعني أن هناك خطأ عند التسجيل، ولكن قد يكون ناتجاً عن خطأ في الموقع نفسه أو ضعف الإنترنت.

في هذه الحالة، يجب عليك الخروج من متصفح الإنترنت وإدخاله مرة أخرى ومحاولة إدخال البيانات مرة أخرى.

إذا لم يكن هناك أي تغيير، فقم بتسجيل الدخول إلى خدمة المساعدة على الموقع.

يتيح لك البريد الاتصال بخدمة العملاء مباشرة لمعرفة سبب هذه المشكلة من خلال الرقم 920005700.

اصبح من الممكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التواصل مع الموظفين التي تكون مهمتهم خدمة عملاء العنوان الوطني وذلك عبر التواصل معهم على الرقم الموحد لتسجيل الدخول والتعرف، حيث سيقوم فريق الدعم بتوفير مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات اللازمة لهم حول العنوان الوطني .