كيف اشوف شهادتي في المنصه 1444 ، في ظل سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على كيف اشوف شهادتي في المنصه 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حيث تعمل منصة مدرستي على توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية هي منصة تعليمية إلكترونية سعودية، تستخدم للتعليم عن بعد، تم إنشاؤها في عام 2022 م، وتم تنفيذها في جميع مراحل الدراسة في المملكة العربية السعودية من أجل الدراسة عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا. جائحة في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم تمت الموافقة على العمل على المنصة منذ 9 مارس 2022 م الموافق 14 رجب 1444 هـ، وتم اعتماده في جميع أنحاء المملكة، وتعتمد منصة مدرستي على العمل من قبل ربطه بتطبيق توكلنا وحساب مايكروسوفت لأنظمة الكمبيوتر، وأصبح الإنترنت الوسيط المتبع في العملية التعليمية بدلاً من التعليم وجهاً لوجه، ويستخدم أكثر من نصف مليون طالب سعودي هذه المنصات في جميع أنحاء المملكة.

كيف أرى شهادتي في المنصة 1444

سهلت منصة مدرستي على الطلاب السعوديين رؤية الشهادات بشكل مستمر، حتى يتمكنوا من متابعة جميع تفاصيل درجاتهم في الفصل الدراسي الأول. يمكنك أدناه معرفة كيفية الاطلاع على شهادتي على المنصة من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصتي التعليمية عبر الإنترنت “”.

انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول إلى حساب الطالب”.

اكتب رسالة بريد الكتروني.

أدخل كلمة مرور الطالب.

انقر على أيقونة “التقويم”.

انقر على أيقونة “شهادتي الفصل الدراسي الثاني”.

اطلع على المعلومات الخاصة بالشهادة وهي school name.event type.published date.semester.files.pdf file مع نتائج الطلاب.

افتح ملف pdf لجميع نتائج الطلاب بالترتيب الأبجدي.

ابحث عن شهادة الطالب التي تريد الوصول إليها.

تحميل شهادة الطالب.

احفظ النتيجة على الجهاز.

اطبع النتيجة.

كيف يمكنني عرض شهادتي من نظام نور 1444

على غرار منصة مدرستي، يساعد نظام نور التعليمي المعروف في المملكة العربية السعودية على الوصول إلى جميع الخدمات الإلكترونية للطلاب داخل المملكة العربية السعودية، مثل شهادة الفصل الدراسي الأول، ومن الممكن الدخول إلى منصة نظام نور التعليمي والحصول على الشهادة للطالب عن طريق ولي أمر الطالب من خلال الخطوات التالية

دخول نظام نور التعليمي عبر الإنترنت “”.

تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر من خلال اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة “الفصل الأول”.

انقر على أيقونة “بحث”.

انقر على أيقونة “صفحة معلومات الطالب”.

حدد رمز “التقارير”.

النقر على أيقونة “إشعار نتيجة الطالب”.

رؤية نتيجة “شهادة” الطلاب.

قم بتنزيل الشهادة على الكمبيوتر.

اطبع الشهادة من أجل الاحتفاظ بها.

كيفية الدخول إلى منصة مدرستي للحصول على شهادتي

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لأنها تساعد في الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بعملية الدراسة، من خلال الوصول إلى الدروس والواجبات أثناء الدراسة، بالإضافة إلى استخدام المنصة من أجل توفيرها. الاختبارات في حالة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى كونها تساعد على الاطلاع على جميع المعلومات حول النتائج بعد الامتحانات، مما يجعل منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية على المستوى الوطني، وازدادت أهميتها على المستوى الوطني. الوقت الحاضر للطلاب حيث يتم استخدامه حتى في أوقات الدراسة وهذا زاد من قيمته وأهميته في الوقت الحاضر.

منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوثيق الرابط الخاص بمنصة مدرستي حتى يتمكن جميع الطلاب من الدخول إلى المنصة والاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بها، بالإضافة إلى معرفة كيفية الاطلاع على شهادتي في المنصة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالدراسة. خلال العام الدراسي الحالي من خلال المنصة، وفيما يلي يمكنك الدخول إلى المنصة التعليمية الإلكترونية لمدرستي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيف اشوف شهادتي في المنصه 1444 ، و كيفية الدخول إلى منصة مدرستي للحصول على شهادتي ، منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa