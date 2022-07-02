كيف اشيل الكاميرا من قفل الشاشه للايفون

كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone حتى لا يتمكن أي شخص من استخدام الهاتف دون فتح شاشة القفل لأن العديد من مستخدمي iPhone لا يريدون فتح هُواتفهم واستخدام الكاميرا دون علم المستخدم والهاتف مغلق، لذلك فهُو مهتم بتعريفنا على كيفِيْة إخفاء رمز اختصار الكاميرا على شاشة قفل iPhone الخاص بك والتعرف على بعض إعدادات شاشة القفل المماثلة.

كيف أقوم بإزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone

يمكن إزالة رمز الكاميرا من شاشة القفل على جميع أجهزة iPhone، ولكن قد تختلف الطريقة قليلاً من جهاز إلى آخر حسب إصدار نظام التشغيل المدعوم من الهاتف المحمول. فِيْ iOS 15.

قم بتعطيل الكاميرا من شاشة القفل على iPhone iOS 13

تم تعطيل اختصار كاميرا شاشة قفل iOS 13 باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات الهاتف.

الوصول إلى خيارات Screen Time.

تحديد وتمكين قيود المحتوى والخصوصية.

انقر فوق التطبيقات المسموح بها.

قم بإلغاء تحديد تطبيق الكاميرا.

الكاميرا مخفِيْة بواسطة شاشة القفل.

لإعادة ضبط الكاميرا، تتم إزالة قيود التطبيق بنفس الطريقة.

كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة القفل على iPhone iOS 14 و iOS 15

يمكن إزالة اختصار الكاميرا الموجود على شاشة القفل لأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 14 والإصدارات الأحدث باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات الهاتف المحمول.

أدخل قسم وقت الشاشة.

انقر فوق متابعة وحدد This is My iPhone.

انقر فوق قيود المحتوى والخصوصية.

قم بتمكين القيود وانتقل لتحديد التطبيقات المسموح بها.

قم بإلغاء تحديد الكاميرا لإخفاء الكاميرا من شاشة القفل.

يمكن إعادة تنشيط الكاميرا باتباع نفس الخطوات وفتح التطبيقات.

اختصارات شاشة قفل iPhone

كجزء من الإجابة حول كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone، من الضروري الانتقال إلى المناقشة حول الاختصارات على شاشة القفل، نظرًا لوجود العديد من الاختصارات التي يمكن التحكَمْ فِيْها على شاشة القفل بهُواتف iPhone ومن أهم هذه الاختصارات نذكر الآتي

اختصار الكاميرا يمكن الوصول إليه عن طريق تمرير شاشة القفل على يمين الشاشة وفِيْ بعض الأجهزة يتم فتح الكاميرا عن طريق التمرير باستمرار على أيقونة الكاميرا.

فتح مركز التحكَمْ يتم ذلك عن طريق التمرير لأسفل على شاشة القفل من الجانب الأيسر من الزاوية العلوية للشاشة.

إظهار الإخطارات حيث تظهر الإشعارات على iPhone عن طريق التمرير من المنتصف إلى أعلى شاشة القفل.

الوصول إلى قائمة الأدوات اسحب لليسار لعرض قائمة الأدوات.

قم بإزالة مركز التحكَمْ من شاشة قفل iPhone

كجزء من المناقشة حول كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone، يمكننا المتابعة لشرح كيفِيْة إزالة Control Center من شاشة القفل على iPhone، على النحو التالي

انتقل إلى إعدادات الهاتف المحمول.

أدخل قسم Face ID أو Touch ID.

أدخل كلمة المرور لشاشة القفل.

من بين الإعدادات نذهب إلى قسم الأدوات.

قم بتعطيل خيار “مركز التحكَمْ” من بين الخيارات.

ارجع لحفظ التغييرات وإزالة اختصار مركز التحكَمْ من شاشة القفل.

إعدادات شاشة قفل iPhone

بعد تعلم كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone، يجب على المستخدم معرفة كيفِيْة التحقق من الاختصارات المتبقية على شاشة القفل باتباع الطريقة التالية

انتقل إلى الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

انقر فوق “معرف اللمس ورمز المرور” أو للأنظمة الحديثة، “معرف الوجه ورمز المرور”.

أدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

يتم عرض جميع الإعدادات على شاشة القفل، ومن أهمها تغيير كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك. تحقق من عرض شاشة الإعلام. إخفاء سيري من شاشة القفل. قم بإزالة مركز التحكَمْ من شاشة القفل. عرض اليوم والعديد من الاختصارات الأخرى.



كيفِيْة إخفاء معاينة الإخطار على شاشة القفل

اجعل الإشعارات مرئية على شاشة القفل وأخفِ محتوى الإشعارات فقط باتباع الخطوات التالية

أدخل إعدادات الجهاز.

انتقل إلى قسم الإخطارات.

قم بإيقاف تشغيل خيار معاينة الإخطارات.

انقر فوق دائمًا.

احفظ التغييرات لمنع إشعارات المعاينة على شاشة القفل.

كيفِيْة إلغاء تثبيت Siri من شاشة القفل على iPhone

بعد تعلم كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone، يمكنك معرفة كيفِيْة منع استخدام المساعد الصوتي Siri من شاشة القفل، على النحو التالي

افتح إعدادات جهاز iPhone الخاص بك.

انتقل إلى خيارات “Touch ID & Passcode”.

قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي Siri.

بعد إيقاف التشغيل، لا يمكن استخدام المساعد الصوتي على iPhone من شاشة القفل.

كيفِيْة إزالة الكاميرا من شاشة قفل iPhone مقال تحدثنا فِيْه عن كيفِيْة تعطيل القدرة على استخدام الكاميرا من خلال شاشة قفل iPhone، ثم الانتقال لمناقشة كيفِيْة إخفاء جميع الاختصارات التي يمكن أن تخفِيْ القفل شاشة.