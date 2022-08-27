كيف اطلع إيصال تحويل بنك الرَاجحّيْ 1444 وكيفِيْة طباعته عبر تطبيق البنك، يمكن لكافة العملاء الاطلاع على إيصال تحويل بنك الرَاجحّيْ ويمكن طباعته أيضا بطريقة سهلة، عبر تطبيق البنك، وتمت أهمية الحصول على إيصال تحويل بنك الرَاجحّيْ 1444 وطباعته على التأكد من اكتمال العلمية بنجاح، والتأكد من وصول المبلغ الى الشخص الآخر، ويمكن الحصول على إيصال تحويل بنك الرَاجحّيْ عبر تطبيق البنك.

كيف يمكنني عرض إيصال حوالة مصرف الرَاجحّيْ 1444

لكي يتمكن أي شخص من استخراج إيصال التحويل المصرفِيْ، هناك بعض الخطوات السريعة والسهلة التي يجب علينا اتباعها، والتي ستؤدي فِيْ النهاية إلى الحصول على إيصال مصرفِيْ.

أولاً، يتعين علينا تنزيل تطبيق الراعي وتثبيته على الهاتف المحمول، ثم فتح هذا التطبيق والمضي قدمًا فِيْ عملية تسجيل الدخول.

بعد ذلك سنعرض أمامنا عدة خيارات يتعين علينا الضغط على أحدها، وسندخل فِيْ عرض الوضع المالي الحالي.

ثم نضغط أيضًا على عرض تقويم المعاملات.

بينما يتعين علينا إدخال التاريخ الذي تم فِيْه التحويل، من خلال التقويم المعروض أمامنا.

بعد ذلك نذهب إلى قائمة العمليات ونختار التحويل.

على الرغم من أننا وصلنا إلى النهاية، إلا أنه يبقى فقط تحديد الرمز للاطلاع على تفاصيل النقل، وسيُظهر لنا جميع معلومات هذا النقل.

كيفِيْة طباعة إيصال تحويل الرَاجحّيْ

كَمْا فعلنا من قبل، نفتح التطبيق ثم نقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص.

بعد ذلك يجب أن نذهب إلى أيقونة الرصيد الإجمالي ثم نضغط على الوضع المالي.

ثم نضغط على تقويم العمليات. نحدد تاريخ الصفقة.

بعد ذلك ندخل التحويل الذي نريده.

ثم نختار الرمز الذي يحمل اسم PDF.

هنا سيتم طباعة الإيصال فِيْ بضع ثوان.

يمكن لأي عميل القيام بإطلاع إيصال تحويل بنك الرَاجحّيْ وذلك من خلال القيام بتسجيل الدخول عن طريق تطريق الراجحي ومن ثم الذهاب الى عرض الوضع المال، وقم بعد ذلك بعد عملية التهويل المطلوبة، ويمكنك أيضا القيام بطباعتها.