كيف اطلع الشهاده من توكلنا 1443 -2022

كيفِيْة الحصول على الشهادة من توكلنا 1443-2022. تطبيق توكلنا هُو أحد التطبيقات الإلكترونية المتميزة التي تشرف عليها المملكة العربية السَعُودِيْة والمقدمة وفق رؤيتها رؤية 2030. يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات فِيْ أكثر من مجال، وأهمها هُو المجال من التعليم الذي يمكن من خلاله معرفة نتائج الطلاب على جميع المستويات، سنتعرف على تطبيق توكلنا. كَمْا سنتعرف على كيفِيْة البحث عن نتائج طلاب توكلنا وكيفِيْة استخراج الشهادة من تطبيق توكلنا للعام 1443 هـ.

ثق بنا التطبيق

تطبيق توكلنا هُو أحد التطبيقات الإلكترونية التي تشرف عليها هِيْئة الذكاء الاصطناعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث عملت على تصميم التطبيق بالإضافة إلى خدمات ومنصات أخرى مثل منصة أبشر الإلكترونية. وزارة الصحة، وكل ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، والتطبيق يمكنك تحميله على جميع الأجهزة المحمولة بكل سهُولة ويسر للاستفادة من باقة الخدمة التي يقدمها التطبيق.

كيف يمكنني الحصول على الشهادة من ثقتنا 1443-2022

يتيح لنا تطبيق توكلنا معرفة نتائج الطلاب لجميع المستويات الأكاديمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يمكن معرفة النتيجة باتباع الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى رَابِطْ تطبيق توكلنا عبر الإنترنت “”.

انقر فوق “التالي” بعد تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

سيتم إرسال رمز تحقق مرئي إلى الهاتف ليتم وضعه فِيْ الحقل المحدد له.

انقر فوق الخدمات من الصفحة الرئيسية وحدد خدمات التدريب.

انقر فوق النتائج الأكاديمية.

حدد خيار التنبيه عند تحديث النتائج.

انتظر بعض الوقت حتى تظهر النسبة المئوية للطلاب.

سجل فِيْ Tawakkalna لمعرفة نتائج الطلاب

للاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا والخدمات الأخرى التي تقدمها المنصة، يجب عليك أولاً التأكد من أنك مسجل فِيْ المنصة ويتم ذلك من خلال ما يلي

قم بتنزيل التطبيق بالضغط على ما يلي “”.

انقر فوق “تسجيل جديد”.

قم بتدوين المعلومات التي يتطلبها البرنامج، مثل رقم الهُوية ومكان الإقامة وتاريخ الميلاد.

انقر فوق تحديد الشروط والأحكام.

ستتلقى رسالة تحتوي على رمز التحقق على الهاتف، والذي سيتم إدراجه فِيْ المساحة المخصصة لذلك.

تحديد مكان الإقامة بدقة من خلال الخريطة.

أجب عن الأسئلة الصحية المطروحة.

اضغط على المتابعين المختارين، ثم أضف الكفلاء الموجودين فِيْ السكن.

انقر فوق تسجيل لبدء الاستفادة من خدمات المنصة.

رَابِطْ لنتائج الطلاب من ثقتنا 1443-2022

توفر منصة توكلنا مجموعة من الخدمات المتميزة عبر الإنترنت، بما فِيْ ذلك القدرة على تعلم نتائج الطلاب لجميع المستويات الأكاديمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة بالذهاب إلى الرَابِطْ التالي “” والسؤال عن نتائج الطلاب من خلال نظام توكلنا.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالتنا، وتعلمنا من خلالها عن تنفِيْذ ثقتنا، وتعلمنا أيضًا كيفِيْة الحصول على الشهادة من ثقتنا 1443-2022، وتعرفنا أيضًا على طريقة التسجيل فِيْ موقعنا. نظام الثقة لمعرفة نتائج الطلاب وفحصنا الارتباط بنتائج الطلاب من ثقتنا 1443 2022.