كيف اطلع ايميل منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الامور حول التعرف على كيف اطلع ايميل منصة مدرستي 1444 والتي يعد من الخدمات التي يبحث عنها مستخدمين المنصة الخاصة بالتعليم حتى يتمكنوا من استخراج ايميل الخاص وكلمة المرور للحساب الشخصي على المنصة من أجل تسجيل الدخول إلى الحساب والاستفادة من الخدمات المتوفرة فيه، تابعوا معنا .

منصة مدرستي في السعودية

التعليم في المملكة العربية السعودية هو أحد المنصات التعليمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم السعودية، والتي من خلالها انطلقت عملية التعليم عن بعد في ظل توقف التعليم الشخصي في المملكة العربية السعودية أثناء اندلاع فيروس كورونا وهو عبارة عن منصة تعليمية تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين حيث توفر هذه المنصة امكانية اعطاء الدروس التعليمية عن بعد بسهولة وبتقنيات حديثة تمكن الكادر التعليمي من اجراء الاختبارات والامتحانات المختلفة ومتابعة حضور الطلاب والاطلاع على تحصيلهم الأكاديمي بشكل عام، ويمكن لأي طالب سعودي وأي معلم من الكادر التعليمي التسجيل في هذه المنصة والاستفادة من خدماتها المتنوعة التي سنتناولها في المقال القادم.

خدمات منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات للطلاب والموظفين التربويين وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الخدمات ما يلي

حل الواجب البيتي حيث يستطيع الطالب من خلال منصة مدرستي حل جميع اختباراته اليومية في أي من المقررات، وتوفر هذه الخدمة متابعة الطالب لدروسه اليومية، وإعطاء الطالب كافة المعلومات التي يحتاجها في دراسته. في شكل إلكتروني.

حضور الفصول الدراسية يوميًا توفر منصة مدرستي للطلاب القدرة على حضور الدروس عبر الإنترنت بشكل يومي، مما يزيد من مستوى التحصيل التعليمي للطلاب بعد الاستفادة من الدروس التي توفرها هذه المنصة.

التواصل المجتمعي بين المستخدمين حيث يمكن للمستخدمين الطلاب والمعلمين، حيث يمكن للطالب من خلال هذه المنصة مشاركة ما ينشره مع زملائه على المنصة.

إجراء الاختبارات الأكاديمية وهي خدمة للمدرسين، حيث يمكن للمدرسين من خلال منصة مدرستي تقديم اختبارات شاملة لجميع الدورات التي يقدمونها من خلال منصة مدرستي.

الجدول الأكاديمي هو أحد خدمات منصة مدرستي، ويحتوي هذا الجدول على البوابة للوصول إلى كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من خلال المنصة، بما في ذلك الدورات والفصول الدراسية وما إلى ذلك.

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كيف يمكنني رؤية البريد الإلكتروني لمنصة مدرستي 1444

يمكن للمستخدم استخراج البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول إلى منصة مدرستي من خلال توكلنا حصريًا، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع “توكلنا”.

انقر على “My School Platform Data”.

انتقل إلى الصفحة التي تحتوي على بيانات المستخدم على منصة مدرستي، وهذه البيانات هي اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص. رقم الهوية الوطنية للمستخدمين السعوديين ورقم الإقامة للمقيمين.

انقر فوق “إرسال كلمة المرور” لتلقي كلمة مرور المستخدم مع رابط إلى منصة مدرستي.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft.

أضف بريدك الإلكتروني.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

كيفية تفعيل البريد الإلكتروني في منصة مدرستي 1444

بعد أن يتمكن المستخدم من الحصول على البريد الإلكتروني لحساب منصة مدرستي من خلال توكلنا، يمكنه تفعيل هذا البريد الإلكتروني على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي باستخدام حساب Microsoft.

أضف البريد الإلكتروني الخاص في المكان المخصص له.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

سيطلب الموقع تحديث كلمة مرور الحساب.

أدخل كلمة المرور الجديدة.

قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة.

سيرسل الموقع رسالة نصية لتأكيد تنشيط الحساب.

هذه هي الطريقة التي يتم بها تنشيط البريد الإلكتروني على منصة مدرستي.

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خطوات تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي 1444

يعد تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من الأمور المهمة والسهلة في نفس الوقت. إذا أراد الطالب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي، فعليه التسجيل فيها، ويتم التسجيل وفق الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى “تسجيل جديد”.

إضافة البيانات الخاصة بعملية التسجيل في المنصة، وهذه البيانات هي رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين. رقم الهاتف المحمول. رمز التحقق المرئي.

انقر فوق “التالي”.

أضف كافة البيانات الأساسية للطالب الجديد، وهذه البيانات هي الاسم الكامل. رقم الهوية. اسم االمستخدم. تاريخ الولادة. الجنس. حالة الملف. البريد الإلكتروني. الهاتف الخلوي. هاتف المنزل. جنسية.

تحقق من اكتمال البيانات المدخلة.

انقر فوق “تأكيد الحساب”.

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تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

بعد أن يقوم الطالب بالتسجيل في منصة مدرستي يمكنه الدخول إلى حسابه والاستفادة من خدماته ويتم تسجيل الدخول وفق الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

أضف البريد الإلكتروني أو أضف اسم المستخدم في المساحة المخصصة لذلك.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa

يعد التسجيل في منصة مدرستي من الأمور المهمة التي يجب على كل طالب في المملكة العربية السعودية القيام بها، من أجل الاستفادة بشكل كبير من الخدمات الهامة التي تقدمها هذه المنصة.

رابط استخراج البريد الإلكتروني لمدرستي

يمكن لأي مستخدم لمنصة مدرستي استخراج بريده الإلكتروني الذي سجل به على منصة مدرستي من خلال ثقتنا “”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيف اطلع ايميل منصة مدرستي 1444 ، و رابط استخراج البريد الإلكتروني لمدرستي ، خطوات تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي 1444 ، و كيف يمكنني رؤية وتفعيل البريد الإلكتروني لمنصة مدرستي 1444 .