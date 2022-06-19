كيف اطلع بطاقة الاحوال من توكلنا ta.sdaia.gov.sa

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية الحصول على بطاقة الحالة من ثقتنا ، فهي من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها هذا التطبيق الإلكتروني الذي وفرته الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا للحد من الازدحام والتجمعات. .

كيف أحصل على بطاقة الحالة من ثقتنا؟

تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتخفيف الضغط على المنشآت الحكومية في ظل تداعيات فيروس كورونا. يمكن إظهار بطاقة الأحوال المدنية من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى التطبيق ثق بنا.

اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة بشكل صحيح في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة مرور المستخدم في الحقل المخصص لها.

لمتابعة العملية بنجاح ، يجب عليك الضغط على زر التالي.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله مسبقًا إلى رقم هاتف المستخدم.

اضغط على زر المتابعة.

اذهب إلى الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا.

انقر على قائمة “محفظتي” التي تظهر على الشاشة.

اضغط على خيار المستندات الشخصية التي تظهر في المحفظة الرقمية ، ثم اختر سجل العائلة.

تظهر على الفور جميع المعلومات والبيانات المتعلقة ببطاقة الأحوال المدنية المطلوبة.

الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

الهدف الرئيسي لتطبيق توكلنا هو دعم الحكومة والجهات المعنية لمواجهة الظروف العالمية التي يشهدها العالم. في البداية ، اقتصرت خدمات تطبيق “توكلنا” على إصدار خدمات التراخيص والتصاريح فقط خلال فترة حظر التجوال. ثم أطلق التطبيق العديد من الخدمات المميزة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، على النحو التالي: عرض بعض هذه الخدمات على النحو التالي:

اصدار الهوية الرقمية.

عرض سجل المخالفات العامة.

إصدار التصاريح والتراخيص.

توضيح الحالة التعليمية للأطفال.

بطاقات الحالة الصحية وجواز السفر الصحي.

فحوصات طبيه.

خدمة الرعاية التابعة.

في نهاية المقال كيفية عرض بطاقة الحالة من توكلنا ، حيث تم تحديد خطوات مراجعة بطاقة الأحوال المدنية بالتفصيل من خلال هذا التطبيق الإلكتروني المميز ، ومجموعة الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.