كيف اطلع تاريخ اصدار الهوية، يعد الاستفسار على كيفية تطليع تاريخ الهوية من الأسئلة التي يتم سؤالها بشكل كبير من قبل المواطنين السعوديين، كما تعد البطاقة الهوية من أهم الأوراق الثبوتية لشخص وتعتبر البطاقة التعريفية للمواطنين، ومن المهم ان يعرف المواطن على كيف اطلع تاريخ اصدار الهوية حتى يعرف متى تنتهي ويقوم بتجديدها.

كيف اطلع تاريخ اصدار الهوية

الفترة الأخيرة تم الإعلان عن البطاقة الجديدة في المملكة السعودية، كما وتتميز البطاقة الجديدة بالكثير من المميزات ويوجد بها تقنية عالية جدا تمنعها من التزوير كما ويجب على كل مواطن استخراج هوية خاص به عند بلوغه الخامسة عشر سنة، وعدم استخراجها يؤدي المواطن الى المساءلة القانونية ويمكن معرفة تاريخ اصدار الهوية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع أبشر الإلكتروني.

انقر على الخدمات الإلكترونية .

قم بالنقر على الأحوال المدنية يسار الشاشة.

كم بملئ كافة الخانات المطلوبة.

ستظهر نافذة تحتوي على كافة المعلومات الشخصية الخاصة بك.

وعليه نفس الطريقة يمكن معرفة موعد انتهاء بطاقة الهوية.

خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الهوية الوطنية

تقدم وزارة الداخلية خدمة لكافة المواطنين في التعرف على تاريخ انتهاء الهوية الوطنية ن وذلك ليتمكن المواطن من تجديد الهوية قبل مدة انتهائها ،ويمكن الاستعلام عن تاريخ انتهاء الهوية من خلال الخطوات التالية:

الذهاب للموقع وزارة الداخلية الرسمي في المملكة السعودية من هنا

قم باختيار الخدمات الالكترونية

اختار خدمة بطاقة الهوية الوطنية

قم بتعبئة كافة الخانات لرقم الهوية

قم باختيار عرض انتهاء الخدمة الوطنية لمعرفة التاريخ النهائي

رابط معرفة تاريخ اصدار الهوية في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية لكافة المواطنين الذين يمتلكون هوية شخصية خاصة بهم طريقة لمعرفة تاريخ اصدار الهوية، وذلك من خلال الدخول على منصة ابشر من هنا، كما ويمكنك معرفة كافة الشروط والضوابط المطلوبة، وننصح كافة المواطنين بعرفة تاريخ اصدار وانتهاء البطاقة..

وفي الختام نكون قج أوجزنا كيف أطلع تاريخ اصدار الهوية من الأمور الهامة التي يجب على كافة المواطنين داخل السعودية بفحص تاريخ اصدار البطاقة وذلك من خلال منصة أبشر وقد بينا رابط معرفة تاريخ اصدار الهوية