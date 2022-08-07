كيف اطلع درجة القدرات استعلام نتائج القدرات 1444 المركز الوطني للقياس ، يسعى العديد من الطلاب بالتسائل حول التعرف على درجة اختبار القدرات استعلام نتائج القدرات 1444 وذلك عبر المركز الوطني للقياس ، وهو من الاختبارات المهمة التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، ، تابعوا معنا في التالي .

المركز الوطني للقياس والتقويم

يعتبر المركز الوطني من المراكز المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث أنشئ عام 1421 هـ الموافق 2000 م. ويهدف المركز إلى إعداد اختبارات لقياس قدرات الطلاب ومدى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات تمهيداً لدخولهم الجامعات والكليات في المملكة. يهدف المركز الوطني للقياس إلى تحقيق العدالة بين الطلاب، والمساعدة في التفريق بينهم فيما يتعلق بقدرات ومستوى تحصيل كل طالب.

أهداف المركز الوطني للقياس

يهدف المركز الوطني للقياس والتقويم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في النقاط التالية

تهدف إلى تقديم خدمات استشارية في مجال القياس والتقويم.

العمل على نشر استخدام ثقافة القياس والتقويم في المؤسسات التعليمية.

يهدف إلى قياس المؤشرات التربوية في المؤسسات التعليمية.

إكساب الطلاب والطالبات مهارات وقدرات عالية.

الاهتمام بالخبرة في مجال القياس والتقويم.

العمل على تطوير وسائل القياس والتقويم داخل المؤسسات المختلفة.

إعداد الاختبارات لمعايير التحصيل العلمي.

كيف أرى مستوى القدرات

يمكن للأفراد الحصول على درجة اختبار القدرات والاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية

انتقل من خلال موقع القياس مباشرة.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد من خلال المنصة.

انقر فوق خيار النتائج من الصفحة الرئيسية.

حدد نوع الاختبار من القائمة المتاحة.

اضغط على أيقونة البحث، ثم اعرض الدرجة.

الاستعلام عن نتيجة السعة برقم الهوية 1444

يمكن للطالب الحصول على نتيجة اختبار القدرات من خلال رقم الهوية، من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع القياس مباشرة.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص.

اكتب كلمة المرور ورمز التحقق الذي يظهر على الشاشة في المكان المناسب.

اختر نوع الاختبار الذي تريد الاستفسار عنه.

انقر فوق الاختبار المطلوب.

انقر فوق كلمة “عرض” لعرض كافة النتائج.

الاستعلام عن نتيجة السعة بالسجل المدني رقم 1444

يمكن للطالب الاستفسار عن نتائج اختبار القدرات إلكترونيًا باستخدام السجل المدني، وفقًا للنقاط التالية

الدخول مباشرة من خلال موقع منصة القياس.

اكتب رقم السجل المدني للطالب.

أدخل كلمة المرور ورمز التحقق في المساحة المتوفرة.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

النقر على “النتائج” من القائمة الرئيسية.

الضغط على نتائج الإنجاز أو القدرات.

انقر فوق خيار “عرض”.

ستظهر صفحة بنتيجة الاختبار.

كيفية طباعة النتائج سعة 1444

يقدم المركز الوطني للقياس خدمة طباعة نتيجة اختبار القدرات من خلال منصة قياس، وذلك من خلال النقاط التالية

الدخول مباشرة من خلال موقع منصة القياس.

اكتب رقم السجل المدني أو رقم الهوية في المكان المناسب لهما.

أدخل كلمة المرور ورمز التحقق في الحقل الصحيح.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

حدد نوع الاختبار المراد طباعته.

انقر فوق خيار “طباعة هذه النتيجة”.

قم بتعيين خصائص الطباعة وتعيين عدد النسخ المطلوبة.

تأكد من توصيل الكمبيوتر بالطابعة.

انقر فوق أيقونة “طباعة”.

كيف اعرف رقم المشترك في القياس 1444

يجب أن يكون لكل تطبيق رقم خاص ليتمكن من الدخول وإجراء الاختبارات. يمكن الحصول على الرقم من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى النظام الأساسي “موقع القياس” مباشرةً.

أدخل كلمة المرور واسم المستخدم لتسجيل الدخول.

انقر فوق “هل نسيت رقم المشترك الخاص بك” اختيار.

اكتب رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

انقر على أيقونة “متابعة”.

تحديد طريقة الحصول على رقم المشترك.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة على الموقع.

كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس

يمكن الاتصال بخدمة عملاء المركز الوطني من خلال الطرق التالية

منصة تويتر يتم متابعة الصفحة الرئيسية لمنصة قياس مباشرة من خلال Twitter “”.

خدمة اتصل بنا يمكنك التواصل مع منصة قياس عن طريق إدخال “” مباشرة وإدخال كافة البيانات المطلوبة وهي

(اكتب الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، حدد نوع الطلب، حدد الموضوع، اكتب نص الرسالة، قم بإجراء التحقق المطلوب، انقر فوق أيقونة (إرسال).

رابط للاستعلام عن نتيجة قياس السعة في qiyas.sa

يمكن للطلاب والطالبات التعرف والاستعلام عن نتائج اختبارات مركز القياس والتقويم في المملكة العربية السعودية عن طريق الدخول مباشرة عبر منصة القياس الإلكترونية “” واتباع جميع الشروط والتعليمات على الموقع، والتأكد من أن جميع البيانات التي أدخلها المستخدم صحيحة.

وفي الختام تعرفنا على كيف اطلع درجة القدرات استعلام نتائج القدرات 1444 المركز الوطني للقياس ، ويعد المركز من المراكز المهمة في المملكة العربية السعودية العربية التي تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الطلاب والطالبات ، وطرق التواصل مع العميل خدمة مركز القياس .