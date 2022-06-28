كيف اطلع رقم حسابي الراجحي

كيف يمكنني معرفة رقم حساب الراجحي الخاص بي يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة طريقة معرفة رقم حسابهم فِيْ مصرف الراجحي، خاصة وأن رقم الحساب مهم جدًا للعميل الذي أستخدمه لإرسال الأموال واستلامها من خلال مصرف الراجحي. الطرق التي يمكننا من خلالها معرفة رقم حسابي على الراجحي وسنعرف أيضًا كيفِيْة معرفة حسابي فِيْ مصرف الراجحي.

كيف يمكنني مشاهدة رقم حساب الراجحي الخاص بي

قام مصرف الراجحي بتمكين العملاء المسجلين لدى البنك من معرفة رقم حسابهم من خلال 5 طرق متعددة سنذكرها بالتفصيل أدناه. هذه الطرق هِيْ

إمكانية معرفة رقم الحساب من خلال خدمة المباشر للأفراد.

إمكانية معرفة رقم الحساب من خلال تطبيق الراجحي موبايل.

القدرة على معرفة رقم الحساب مع الهُوية الشخصية.

امكانية معرفة رقم الحساب من خلال جهاز الصراف الآلي.

إمكانية معرفة رقم الحساب من خلال خدمة الدعم الفني.

كيف يمكنني معرفة رقم حسابي على الراجحي من خلال المباشر للأفراد

يقدم مصرف الراجحي أكثر من خيار للعملاء لطلب رقم حسابهم. ومن هذه الطرق تحديد رقم الحساب من خلال خدمة المباشر للأفراد ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي واضغط على “مباشر الراجحي” “”.

حدد خيار الاشتراك فِيْ الخدمات عبر الإنترنت فِيْ مصرف الراجحي.

اكتب التفاصيل والمعلومات المصرفِيْة المطلوبة.

أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي.

انقر فوق كلمة مرور البطاقة المكونة من 4 أرقام.

أدخل 7 أرقام من رقم حساب العميل.

انقر فوق إدخال.

اختر خدمة الراجحي موبايل من قائمة الخدمات المخصصة.

اضغط على رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

الموافقة على شروط وأحكام اتفاقية المستخدم للاستفادة من الخدمة.

قم بتأكيد رقم الهاتف وتحديد الرمز السري.

انقر فوق “إنهاء”.

اذهب مباشرة إلى موقع الراجحي واضغط على خدمة الراجحي أون لاين الخاصة.

انقر فوق اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

سيرى العميل خطوة معاملة الحساب التي تحتوي على رقم حساب العميل.

كيف يمكنني التحقق من رقم حساب الراجحي الخاص بي من خلال تطبيق الراجحي موبايل

أطلق مصرف الراجحي تطبيق الراجحي موبايل لتقديم الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة للعملاء لمراقبة وتنفِيْذ الخدمات المصرفِيْة للعملاء، حيث يمكنك معرفة رقم الحساب باتباع الخطوات التالية

قم بتحميل تطبيق الراجحي للهُواتف المحمولة للأندرويد “” أو iPhone “”.

فتح تطبيق الراجحي مباشرة للأشخاص على الهاتف.

انقر فوق اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل كلمة المرور المكونة من 4 أرقام لتسجيل الدخول إلى حسابك فِيْ مصرف الراجحي.

انقر فوق قائمة الحسابات من القائمة المنسدلة فِيْ الجزء العلوي الأيسر من التطبيق.

انقر فوق خيار الحساب الحالي.

سيتم عرض جميع تفاصيل معاملة الحساب التي يمكن من خلالها معرفة رقم الحساب.

كيف يمكنني عرض رقم حسابي على الراجحي باستخدام هُويتي الشخصية

يمكن التعرف على رقم حساب مصرف الراجحي من خلال التعريف الشخصي بالذهاب للعميل فِيْ أقرب فرع لمصرف الراجحي ومن ثم تقديم الهُوية الشخصية ورقم الحساب المصرفِيْ، وبعد ذلك يمكن طباعة كشف حساب يقوم من خلاله العميل بتفاصيل الحساب. يمكن معرفة الرقم مطبوعة على الورق ومن ثم عرضها بسهُولة.

كيف يمكنني العثور على رقم حساب الراجحي الخاص بي من خلال جهاز الصراف الآلي

أتاح مصرف الراجحي إمكانية العثور على أرقام حسابات العملاء من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال أجهزة تسجيل النقد الآلي المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة، حيث يمكن تحديد رقم الحساب باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة أقرب جهاز صراف آلي للعميل.

أدخل رقم هاتف العميل المسجل فِيْ حسابه البنكي.

حدد العنوان من القائمة الرئيسية عند الخروج.

اقرأ الشروط والأحكام وانقر فوق موافق.

أعد إدخال رقم الهاتف فِيْ الأيقونة المحددة له وقم بتأكيده.

سيرسل أمين الصندوق رسالة نصية لتأكيد هُوية العميل.

تحتوي الرسالة النصية على جميع المعلومات المتعلقة بحساب العميل، بما فِيْ ذلك رقم الحساب.

كيف يمكنني معرفة رقم حسابي على الراجحي عن طريق الاتصال بالدعم الفني

يمكن التعرف على رقم حساب عملاء مصرف الراجحي عن طريق الاتصال بخدمة الدعم الفني لمعرفة رقم حساب مصرف الراجحي 0966920003344 حيث يتم الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالعميل وأكثر من وظيفة ويمكن عمل الخدمة عبر الهاتف، مثل خدمات تحويل الحساب والخدمات الأخرى.

كيف يمكنني العثور على رقم IBAN الخاص بي عبر الإنترنت

يوفر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها البحث عن رقم IBAN الدولي. إحدى هذه الطرق هِيْ تعلم الراجحي IBAN عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع مصرف الراجحي

بالضغط على خدمة مباشر للأشخاص على اليسار وأعلى الشاشة “”.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حسابك الشخصي.

انقر فوق إظهار رقم الحساب بصيغة IBAN فِيْ قائمة الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.

كيفِيْة التحقق من رقم IBAN الراجحي من خلال تطبيق الهاتف المحمول

يمكن العثور على رقم IBAN المستخدم للتحويلات الدولية من خلال تطبيق الهاتف المحمول، حيث يتكون الرقم من 22 رقمًا مسبوقًا برمز SA ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي الشخصي على الهاتف.

قم بتدوين اسمك وكلمة مرورك.

ستتلقى رسالة على الهاتف تحتوي على رقم الوصول إلى الحساب.

انقر فوق الرمز السري المكون من 4 أرقام.

يمكن أن يكون تحديد الحسابات من القائمة التي تظهر أعلى التطبيق أيضًا.

الضغط على صورة بطاقة مصرف الراجحي فِيْ الحساب.

انقر فوق أيقونة المزيد فِيْ الخيارات الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.

تعد طباعة شهادة IBAN أحد الخيارات.

ستظهر شهادة IBAN من مصرف الراجحي مصدقة ومختومة برقم IBAN الخاص بالعميل.

رَابِطْ موقع الراجحي الرسمي

مصرف الراجحي من أشهر البنوك فِيْ الوطن العربي ويقدم العديد من الخدمات لعملائه والتي يمكنكَمْ الاستفادة منها من خلال الخدمات الإلكترونية التي يمكنكَمْ الاستفادة منها من خلال زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر ما يلي الارتباط “”.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا وتعلمنا من خلاله كيفِيْة التحقق من رقم حساب الراجحي الخاص بي وتعلمنا أيضًا كيفِيْة التحقق من رقم حساب الراجحي عبر الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول. .