كيف اطلع صك ولاية من ناجز 1444 بالخطوات ، قد أخذ اهتمام العديد من الأفراد ممن يحتاجون داخل المملكة العربية السعودية للاستعلام عن استخراج صك ولاية معاملة عبر استخدام رقم الهوية أو التطبيق أو عبر السجل المدن ، ومن الجدير بالذكر أن استخدام منصة ناجز تقوم بتوفير العديد من المعاملات والخدمات المختلفة بشكل إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات أو المراكز الرسمية ، تابعوا معنا .

ما هي أداة الدولة

صك الوصاية هو وثيقة رسمية تحدد اسم وصفة من يكون وصيا على المرأة أو على الأطفال القصر، مع مراعاة أنه إذا بلغت المرأة سن الرشد، فإنها تكون الولي تلقائيا. وينزع عنها صك الوصاية إذا كانت صغيرة ولم يبلغ سن الرشد. أو تعاني من اضطرابات نفسية، ولا حاجة لصك وصاية المرأة إلا في حالة الزواج أو الطلاق. وبناء على ذلك، يتم تحديد قبول الطلب أو رفضه، ويمكن إعطاء الولاية للأخ أو العم أو خال الأم، وعندما تتزوج المرأة، تصبح الولاية على زوجها تلقائيًا.

الفئات المستفادة من صك الانتداب

حددت وزارة العدل السعودية في المملكة العربية السعودية الفئات التي يمكن أن تستفيد من صك الوصاية. أدناه نراجع هذه الفئات

امرأة أرملة.

مطلقة.

امرأة هجرها زوجها.

المرأة التي توفي والدها أو بقي والدها على قيد الحياة ويرفض إعالتها.

المطلقة التي لا تريد أن تنفق عليها ولم تتزوج.

كيف أحصل على صك دولة من نجيس 1444 بخطوات

يمكن للمرأة السعودية أن تصدر حجة وصاية على المكتملة سواء للمطلقة أو الأرملة، ويستخرج الصك من محاكم وزارة العدل السعودية سواء من الدوائر النهائية بالمحاكم العامة أو استخراج الصك منها. الدوائر النهائية من محكمة الأحوال الشخصية. بالخطوات

انتقل إلى موقع وزارة العدل السعودية.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق خدمات المحكمة.

انقر فوق تقديم طلب للحصول على خدمة الدوائر النهائية.

اضغط على خيار الدخول إلى الخدمة.

انقر فوق إرسال طلب جديد.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اختر الخدمة المراد إكمالها وهي خدمة طلب سند دعم إلكتروني.

املأ جميع المعلومات الشخصية لمقدم الطلب.

تحديد المحكمة التي تنتمي إليها.

اكتب المعلومات عن الشهود.

قم بتأكيد المعلومات.

احفظ رقم الطلب.

اطبع رقم الطلب للذهاب إلى المحكمة للحصول على الصك.

حجز موعد إلكتروني بوزارة العدل.

التوجه للمحكمة حسب الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

شروط صك الدولة الجديد 1444

من أجل الحصول على سند تفويض، يجب على مقدم الطلب التأكد من استيفاء الشروط التي تحددها وزارة العدل السعودية. هذه الشروط هي كما يلي

أن تكون المرأة سعودية الجنسية.

أن تطلق المرأة، ولا يريد زوجها أن ينفق على الأسرة ولا على الأولاد.

يشترط في المرأة التي تطلب صك الولاية أن تكون أرملة.

أن تكون المتقدمة متزوجة بالفعل وأن تثبت هجر زوجها لها.

ألا تكون المرأة متزوجة من رجل آخر.

لاستخراج وضعها المالي الخاص.

خطوات الحصول على صك ضائع مقابل 1444

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية استخراج صك الوصاية المفقود، وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة العدل السعودية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

النقر لإصدار سند بديل مفقود.

وافق على الإقرار والتعهد على الصفحة.

اكتب المعلومات عن مقدم الطلب.

اكتب معلومات الصك.

إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر فوق إرسال الطلب.

كيفية طباعة صك التفويض الكترونيا من خلال بوابة نجيس

يمكن طباعة سند الدولة إلكترونياً عبر منصة نجيس ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع “Nagez”.

حدد نوع الاستعلام.

اكتب المعلومات المطلوبة.

انقر فوق خيار الاستعلام.

أدخل معلوماتك الشخصية، ونوع الهوية، ورقم وتاريخ الميلاد، ثم انقر فوق التالي.

اكتب رمز التحقق.

النقر فوق الخيار لجلب نص الأداة.

أدخل الصفحة لطباعة الصك.

أهمية أداة الولاية بالنسبة للمرأة

من المهم للمرأة السعودية الحصول على صك الولاية، خاصة بعد الطلاق أو وفاة الزوج. فيما يلي نستعرض أهمية سند الولاية بالنسبة للمرأة

لا يجوز للمرأة أن تتزوج ثانية إلا إذا قدمت حجة وصاية سواء كانت أرملة أو مطلقة.

بعد الحصول على صك الوصاية، سواء بعد وفاة الزوج أو الطلاق، يمكنها الحصول على وصاية على أطفالها.

يمكنها الحصول على حقوقها القانونية من خلال الخدمات الحكومية المختلفة من خلال هذه الوثيقة.

رابط الحصول على وثيقة تفويض الكترونية 1444

من أجل الحصول على أداة تفويض إلكترونية، يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية، حيث عملت وزارة العدل السعودية على تقديم خدماتها إلكترونيًا في إطار سعيها لتقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة إلكترونية تتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية 2030، ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها خدمة الحصول على أداة الوصاية الإلكترونية من خلال الرابط التالي “”.

كيف اطلع صك ولاية من ناجز 1444 بالخطوات ، حيث عملت وزارة العدل السعودية على امكانية استخراج صك ولاية إلكترونيًا من خلال منصة ناجز ، وجاءت توفير مثل هذه الخدمة من اجل التقدم في تحسين الخدمات الإلكترونةي لتقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد .