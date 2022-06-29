كيف اطلع نتائج الطلاب من توكلنا Twakkalna 1443

كيف يمكنني عرض نتائج الطلاب من Twakkalna 1443 تطبيق توكلنا هُو أحد التطبيقات الرائدة التي يعتمد عليها بشكل كبير فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها وبرز دور التطبيق مؤخرًا فِيْ السنوات الأخيرة مع التطورات الجديدة فِيْ التطبيق، والتي تتماشى مع رؤية المملكة ذات التوجه الرقمي وبما يتماشى مع التطور العلمي، بالإضافة إلى الرغبة فِيْ تسهِيْل كافة متطلبات الحياة للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة.

ثق بنا التطبيق

توكلنا هُو تطبيق برمجي حاسوبي تم تطويره من قبل هِيْئة البيانات والذكاء الاصطناعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومصمم ليعمل على الهُواتف الذكية لدعم الجهُود الحكومية للحد من وباء فِيْروس كورونا بشكل فعال خلال وباء فِيْروس كورونا، والذي تم من خلاله إصدار التصاريح. آخر ومع مرور الوقت تطورت مسؤوليات التطبيق ومن خلاله العديد من الخدمات التي تفِيْد المواطنين ومن بين هذه الخدمات التي يقدمها التطبيق القدرة على تحديد مخرجات الطلاب على المستويات الأكاديمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيف أرى نتائج الطلاب من ثقتنا

يتيح تطبيق توكلنا للطلاب التعرف على النتائج من خلال التطبيق، ويوفر التطبيق سلسلة من الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لمعرفة النتائج، وهِيْ

انتقل مباشرة إلى نظام الثقة لدينا.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق الخدمات.

انقر فوق نتائج الدراسة.

قم بتنشيط المنبه.

انقر فوق “إعلام عند تحديث النتائج”.

كيف أرى نتائج الطلاب من نظام نور

يعد نظام نور من الأنظمة الإلكترونية التي يمكن من خلالها تتبع نتائج الطلاب فِيْ جميع مستويات الدراسة. الطالبات، لمعرفة الوضع الأكاديمي للطالب أدناه نقوم بفحص نتائج الطلاب من خلال نظام الإضاءة

اذهب مباشرة إلى نظام نور التعليمي “”.

انقر فوق “نسيت كلمة المرور” أو أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

انقر فوق رقم معرف الأصل فِيْ الحقل المخصص له.

اتبع الخطوات لاستعادة بيانات تسجيل الدخول.

انقر فوق “التقارير” ويتم ذلك من خلال علامة التبويب “الابن” الموجودة فِيْ التعليم الثانوي.

انقر فوق تقارير أخرى، ثم انقر فوق تنبيه أكاديمي.

كيف أرى نتائج الطلاب من منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي من المنصات التعليمية التي تقدم مجموعة من الخدمات المفِيْدة للطلاب والنساء فِيْ مختلف المستويات الدراسية. من أهم هذه الخدمات القدرة على تحديد مخرجات الطلاب من خلال المنصة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى المنصة التعليمية لمدرستي “”.

انقر فوق تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

انقر فوق التقويم من القائمة الموجودة على يمين الصفحة الرئيسية.

حدد الحدث المرتبط بالنتائج، ثم انقر فوقه.

النقر فوق نتيجة النتائج لمشاهدة تقديرات الطالب.

كيف يمكنني رؤية نتائج الطلاب من حساب الطالب

يعتمد العديد من الطلاب على حساباتهم الشخصية على منصة نور لمعرفة نتائج المدرسة ويتم ذلك بشكل شخصي فِيْ حساب الطالب بعيدًا عن حساب أولياء الأمور، وذلك من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى نظام نور على الإنترنت “”.

انقر فوق “نسيت كلمة المرور”.

أدخل رقم المعرف، ثم اتبع التعليمات لتغيير كلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب بعد تغيير كلمة المرور.

انقر فوق “تقارير” فِيْ واجهة المستخدم.

حدد قصائد أكاديمية من أيقونة ” أخرى”.

مشاهدة نتائج درجات الطالب على السبورة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ Tawakkalna لمعرفة نتائج الطلاب

من خلال العديد من الخطوات، يمكنك التسجيل فِيْ منصة توكلنا والاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق، بما فِيْ ذلك الاعتراف بنتائج الطلاب. التسجيل كالتالي

حمل تطبيق توكلنا من خلال الرَابِطْ التالي “”.

انقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

أدخل المعلومات المطلوبة فِيْ الطلب، أي رقم الهُوية أو رقم الإقامة، تاريخ الميلاد.

انقر فوق التعرف على الشروط.

سيتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق إلى الهاتف المسجل فِيْ أبشر، والذي يجب عليك الوصول إليه لمتابعة التسجيل.

أدخل رمز التحقق فِيْ الحَلْ الخاص بك.

تحديد مكان الاقامة بدقة من الخريطة.

أجب عن الأسئلة الصحية المطروحة.

تحديد المعالين غير الذين منحوا فِيْ نفس مكان الإقامة.

انقر فوق “تسجيل” للاستفادة من خدماتنا الموثوقة والتعرف على نتائج الطلاب.

رَابِطْ لنتائج الطلاب من ثقتنا 1443

ثقتنا تمكننا من معرفة نتائج الطلاب ومن خلال النظام يمكن معرفة نتائج المستويات الأكاديمية المختلفة للطالب من خلال خيار “التنبيه عند تحديث النتائج”. يمكنك الاستفادة من تنشيط هذا الخيار كَمْا هُو موضح سابقًا. يمكن استخدام الخدمة من خلال تفعيل الاختيار من الرَابِطْ لعرض النتائج للطلاب من الموقع التالي “”.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله تعرفنا على تطبيق توكلنا وتعلمنا أيضًا كيفِيْة التحكَمْ فِيْ نتائج الطلاب من توكلنا 1443. بالإضافة إلى ذلك، تعلمنا كيفِيْة عرض نتائج الطلاب من خلال نظام نور ومن خلال حسابه. طالب، بالإضافة إلى تعلم كيفِيْة التسجيل، لقد وثقنا فِيْ رؤية نتائج الطلاب وقمنا بإرفاق رَابِطْ بنتائج الطلاب من ثقتنا 1443.