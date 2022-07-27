كيف اطلع نتيجتي من منصة مدرستي 1444 ، في ظل سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على كيف اطلع نتيجتي من منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حيث تعمل منصة مدرستي على توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي بهدف تعزيز وتمكين المستوى التعليمي في المملكة العربية السعودية. تهدف منصة مدرستي إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية لكل من الطالب والمعلم، ومن بين هذه الخدمات الاستفسار عن نتائج الطلاب للمستويات الأكاديمية المختلفة.

كيف أرى نتيجتي من منصة مدرستي 1444

يتم الحصول على نتيجة الطالب من خلال منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية

انتقل لفتح رابط النظام الأساسي “مدرستي” مباشرةً.

حدد تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب.

من خلال حساب الطالب على منصة مدرستي.

اختر علامة تبويب التقويم من القائمة.

اختر إشعارات الحدث للفترة التي يدرسها الطالب.

انقر فوق حدث الإخطار.

انقر فوق علامة التبويب “وثيقة النتائج”.

انتظر لتنزيل الملف وشاهد النتائج.

كيفية تنزيل شهادة النتائج منصة مدرستي 1444

يمكن للطالب تنزيل شهادة النتائج من خلال منصة مدرستي باتباع النقاط التالية

اذهب من خلال منصة مدرستي “”.

قم بتسجيل الدخول من خلال المنصة للوصول إلى حساب الطالب.

حدد التقويم الأكاديمي، ثم انقر فوق إشعار النتائج من خلال التقويم.

انقر على “مستند النتائج” من الخيارات.

انقر فوق المستند بزر الفأرة الأيمن.

انقر فوق أيقونة حفظ باسم.

تحديد الدورة المناسبة لحفظ الشهادة.

انقر فوق كلمة حفظ.

كيفية الحصول على نتائج من خلال نور 1444. النظام

يمكن استخدام حساب نور للحصول على نتائج الطالب من خلال الخطوات التالية

التوجيه من خلال نظام نور الإلكتروني “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الصحيحة.

املأ الكود المرئي الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

اختر علامة التبويب التقارير من واجهة موقع الويب.

تحديد الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

اعرض نتائج الطلاب التي تظهر.

منصة مدرستي رابط madrasati.sa

يمكن الدخول مباشرة من خلال منصة “مدرستي التعليمية” والتسجيل من خلالها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للطالب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيف اطلع نتيجتي من منصة مدرستي 1444 ، و كيفية الحصول على نتائج من خلال نور 1444. النظام ، و منصة مدرستي رابط madrasati.sa ، و كيفية تنزيل شهادة النتائج منصة مدرستي 1444 .