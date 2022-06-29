كيف اطلع نسبتي من توكلنا 1443

كيف يمكنني معرفة مستوى ثقتي عام 1443، حيث يعد تطبيق توكلنا عبر الإنترنت من أهم التطبيقات المقدمة من المملكة العربية السَعُودِيْة لتحقيق رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030. من خلال هذا التطبيق، يتم من الممكن الاستفادة من العديد من الخدمات عبر الإنترنت وأهمها الخدمات التعليمية للطلاب بخطوات سهلة وبسيطة.

ثق بنا التطبيق

تطبيق توكلنا هُو أحد تطبيقات برامج الكَمْبيوتر الإلكترونية المصممة من قبل المملكة العربية السَعُودِيْة، ممثلة بهِيْئة الذكاء الاصطناعي، والعديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية الأخرى مثل منصة أبشر. الجدير بالذكر أن أكثر ما يميز هذا التطبيق هُو توافر العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، فِيْ جميع الهُواتف الذكية لجميع المواطنين والمقيمين وزوار المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيف يمكنني الحصول على معدل الثقة الخاص بي

يمكن للطلاب من جميع المستويات الأكاديمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التعرف بسهُولة على نسب نتائجهم من خلال تطبيق توكلنا عبر الإنترنت والخطوات هِيْ

عن طريق الدخول على رَابِطْ التطبيق الإلكتروني “توكلنا”.

انقر فوق رمز “التالي” بعد تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

استلام رمز التحقق المرئي على الهاتف المحمول الشخصي ثم تسجيله فِيْ الحقل الفارغ للتطبيق.

بالضغط على أيقونة “الخدمات” فِيْ الصفحة الرئيسية واختيار “الخدمات التعليمية”.

انقر على أيقونة “نتائج المنح الدراسية”.

حدد المربع “الإعلام عند تحديث النتائج”.

انتظر بعض الوقت حتى تظهر النسبة المئوية للطلاب.

كيفِيْة التسجيل لمعرفة معدل ثقتي

لكي يعرف الطالب أو ولي الأمر النسبة المئوية فِيْ طلب توكلنا عبر الإنترنت، يجب أولاً إكَمْال عملية تسجيل الطلب والخطوات هِيْ

قم بتنزيل تطبيق توكلنا لهُواتف Android و iPhone.

انقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة فِيْ الحقول الفارغة.

قم بتعيين وتأكيد كلمة مرور الحساب الشخصي.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق رمز التالي للانتقال إلى الموقع عبر خرائط Google.

قم بتدوين جميع تفاصيل العنوان ومكان الإقامة.

سجل جميع بيانات الشركات التابعة لصاحب الحساب.

انقر فوق رمز “إنهاء” لإكَمْال التسجيل بنجاح.

كيف أرى نتائج الطلاب من ثقتنا

من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات من خلال تطبيق توكلنا عبر الإنترنت، يمكن للطالب الحصول على النتائج والخطوات هِيْ

تسجيل الدخول إلى التطبيق الإلكتروني “توكلنا”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر على أيقونة “الخدمات”.

انقر على أيقونة “نتائج الدراسة” ثم على أيقونة التفعيل الخاصة بالتنبيه.

انقر فوق رمز “الإعلام عند تحديث النتائج”.

انتظر بعض الوقت حتى تظهر النتائج.

ترتبط نتائج الطلاب بثقتنا ta.sdaia.gov.sa

من خلال استخدام تطبيق توكلنا يمكن للطلاب معرفة نسبتهم بالنسبة لنتائج الامتحانات النهائية لكل فصل دراسي فِيْ نظام التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من خلال أيقونة “إشعار عند تحديث النتائج”، ثم متابعة الخطوات المذكورة أعلاه ويمكنك زيارة موقع “”.

وهنا توصلنا إلى خاتمة هذه المقالة، والتي ناقشنا فِيْها مسألة كيفِيْة معرفة النسبة المئوية لثقتنا 1443 – 2022. من خلال الأسطر السابقة، تعرفنا على جميع الخطوات التي سيتخذها الطلاب لمعرفة المزيد عن النسبة المئوية من خلاله للتطبيق، حيث ذكرنا بعض المعلومات التي تلقيناها حول هذا الموضوع. .