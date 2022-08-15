كيف اطلع وثيقة التخرج جامعة الجوف ، يسعى العديد من الطلاب التي انجزوا المساقات الدراسية في المرحلة الجامعية الى التسائل على معرفة طريقة استخراج والحصول على وثيقة التخرج من جامعة الجوف ، ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، كون أن وثيقة التخرج التي يحصل عليها الطلاب هي مفتاح عمله في السوق العلمل داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعطى وثيقة التخرج للطلبة والطالبات في الذين انهو مساقات التدريسية بشكل كامل في جامعة الجوف ، تابعوا معنا .

عن جامعة الجوف

جامعة الجوف من الجامعات الحكومية السعودية التي تقدم مجموعة واسعة من التخصصات والمسارات لجميع الطلاب من الجنسين، بما يتماشى مع الشروط والمعايير العامة التي يتم اعتمادها سنويًا، وقد حققت هذه الجامعة العديد من الإنجازات، منذ ذلك الحين تأسيسها مع منتصف عام 1426 هجرة، ولم تتوقف عن التطوير والتحديث منذ لحظة تأسيسها، فقد أصبحت درجة ذات أهمية عالمية في مختلف المجالات الإدارية والأكاديمية والتعليمية، بالإضافة إلى تحقيقها لعدد كبير من المشاريع الإنشائية في المدينة الجامعية، بعد أن تلقت هذه الجامعة دعماً حكومياً من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. تقع الجامعة في العصر السعودي بين مدينتي سكاكا ودومة الجندل في منطقة الجوف.

كيف اطلع على وثيقة تخرج جامعة الجوف

يمكن الحصول على وثيقة التخرج من جامعة الجوف من خلال عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، حيث تصدر الجامعة وثائق التخرج، بعد انتهاء العمادة من الإجراءات الخاصة المصحوبة بإتمام الطلاب لعامهم الدراسي.، والتحقق من جميع النتائج الأكاديمية لامتحاناتهم، بحيث يمكن القيام بما يلي طباعة هذا المستند بطريقة روتينية وسهلة من خلال موقع الجامعة، ويمكن الوصول إليه بالتفصيل من خلال بوابة القبول والتسجيل التي تم توفيرها في لمتابعة جميع طلبات التخرج من خلال خدمة (متابعة طلب سابق) والتي جاءت كالتالي

كيفية اصدار شهادة التخرج من جامعة الجوف

يمكن للطالب الخريج طباعة وثيقة التخرج بعد إتمامه جميع مراحل التعليم طوال سنوات الجامعة، وتتم هذه العملية وفق مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي

الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف.

حدد خيار (الخدمات الإلكترونية) من القائمة الرئيسية.

انقر فوق خيار “بوابة الخريجين”.

اضغط على (متابعة طلب سابق).

اكتب رقم الطلب.

اكتب رقم السجل المدني.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق علامة التبويب (التالي).

أدخل بيانات الطلب.

انقر فوق إرسال الطلب.

انقر لطباعة نسخة طبق الأصل من وثيقة التخرج.

هل يمكنني تغيير الاسم على وثيقة التخرج من جامعة الجوف

نعم يمكن للطالب تعديل الاسم في وثيقة التخرج بجامعة الجوف بشرط إبراز شهادة تعديل الاسم من الأحوال المدنية في حال تعديل الاسم بالعربية بعد تاريخ إصداره. وثيقة التخرج، واتباع سلسلة الخطوات الإلكترونية التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف.

اختر (الخدمات الإلكترونية) من خيارات القائمة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب بوابة الخريجين.

حدد خيار (تعديل وثيقة التخرج).

اضغط على خيار (طلب التجديد).

اكتب رقم الجامعة.

الدخول في السجل المدني.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق علامة التبويب (التالي).

إرفاق طلب تغيير الاسم بوثيقة التخرج.

قم بتحميل كافة المستندات المطلوبة لهذا الغرض.

كيف اجد بديلا لوثيقة التخرج المفقودة جامعة الجوف 1444

يجب على الطالب الذي فقد وثيقة تخرجه الاعتماد على عدد من الخيارات الإلكترونية للحصول على وثيقة التخرج بدلاً من المفقود، وهذه الإجراءات بالترتيب التالي

الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف.

حدد خيار (الخدمات الإلكترونية) من خيارات القائمة الرئيسية.

انقر فوق خيار “بوابة الخريجين”.

تحديد الهوية (مستند حرف بدل مفقود).

انقر فوق خيار “إرسال طلب جديد”.

أدخل رقم الجامعة.

الدخول في السجل المدني.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق علامة التبويب (التالي).

اكتب طلبًا لإصدار مستند لاستبدال المفقود.

قم بتحميل صورة من الجريدة التي يظهر فيها الإعلان.

إرفاق صورة من وثيقة التخرج أو ما يعرف بالسجل الأكاديمي.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب أو سجل الأسرة للطالبات.

جامعة الجوف تكرم شروط الحصول على الدرجة العلمية

يحق للطالب الحصول على مرتبة الشرف وفق مجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن تمايزًا يضمن تكافؤ الفرص للجميع، على النحو التالي

يشترط ألا يكون الطالب قد رسب سابقًا في أي مقرر بجامعة الجوف أو في أي جامعة حكومية أخرى.

يشترط على الطالب إكمال جميع إجراءات التخرج خلال فترة محددة، وهي الحد الأقصى لمتوسط ​​الفترة الزمنية بين الحد الأدنى والحد الأقصى لمدة البقاء في الكلية.

أن يجتاز الطالب شرط الدراسة بنسبة (60٪) على الأقل من متطلبات التخرج في الجامعة التي سيتخرج منها.

موقع الجوف الرسمي ju.edu.sa

الموقع الرسمي لجامعة الجوف هو البوابة التي يتعرف من خلالها الطالب وولي الأمر على عدد كبير من المعلومات المهمة. إجراءات وثيقة التخرج وطرق الحصول عليها وطباعتها، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني “”.

كيف اطلع وثيقة التخرج جامعة الجوف ، تعتبر من أبرز الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ومن ابرزهم في المجال التعليمي ، وتقوم على منح الطلاب درجات جامعية على مختلف المستويات والدرجات من الدبلوم والبكالوريوس والماجستير .