كيف اعرف اصدار ساعة ابل وما هو أخر اصدار لها ، تعتبر ساعات أبل من الساعات التي يرغبها الكثير الأفراد ، وياتي ذلك ضمن جودتها والعديد من المميزات التي تحتوي عليها ، ولكن التجار داخل الأسواق ونظراً للإقبال الكبير على ساعات ابل مقارنة بغيرها من الساعات الأخرى ، قاموا بعمل تقليد لها ، حيث يرغب الكثير من محبي هواتف الايفون ومنتجات ابل في الحصول على ساعات ذكية من ابل لذلك يجب عليك التحقق من اصدار ونوع ساعة ابل من قبل شراء، تابعوا معنا .

كيف أعرف إصدار Apple Watch

يمكنك التعرف بسهولة على طراز Apple Watch من خلال البحث عن طراز الساعة باتباع الخطوات التالية

قم بتشغيل تطبيق Apple Watch على iPhone المرتبط بالساعة.

اذهب إلى قسم ساعتي.

أدخل الإعدادات العامة.

انقر فوق الخيار حول.

في حقل النموذج، نجد رقم طراز الساعة، والذي يجب أن يبدأ بالحرف A.

يتم نسخ رقم الطراز والبحث فيه على موقع Apple الرسمي عبر الرابط المباشر ““.

ميزات ساعة آبل

أحدث إصدارات Apple Watch لها العديد من المواصفات ومن أهمها ما يلي

تحتوي ساعة Apple Watch على نظام تتبع GPS بالإضافة إلى بوصلة.

جميع المقاييس الحيوية وأهمها أجهزة استشعار معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم.

الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 متر.

علبة الساعة مصنوعة من الألومنيوم.

مراقب

أحدث إصدار من Apple Watch

في سياق الإجابة على سؤال كيف أعرف إصدار Apple Watch، يجب أن نتحدث عن أحدث إصدار من Apple Watch الذي أطلقته الشركة، حيث أن آخر إصدارات السلسلة هي Apple watch series 7 ويأتي بمقاسين الأول 41 ملم والثاني 45 ملم.

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 هي أحدث إصدار أطلقته شركة Apple للساعات الذكية، حيث يحتوي هذا الإصدار على الميزات التالية

شاشة OLED.

مقاومة للماء حتى عمق خمسين مترا.

يدعم الخرائط والقيادة الذاتية.

تشتمل الساعة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

علبة الساعة مصنوعة من زجاج lon-X مع شاشة Retina.

تحتوي الساعة على بوصلة وجميع أنواع حساسات الحساسية.

أنواع ساعة آبل

بعد تقديم الإجابة على سؤال كيف أعرف إصدار Apple Watch، يمكننا الانتقال للحديث عن أنواع ساعات Apple، حيث توجد تسعة إصدارات من هذه الساعات على النحو التالي

الجيل الأول من Apple Watch.

Apple Watch Series 1.

ساعات Apple Watch Series 2.

Apple Watch Series 3.

ساعات Apple Watch Series 4.

ساعات Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch SE

من بين إصدارات Apple Watch، الأكثر شهرة بين المستخدمين هي Apple Watch SE، حيث تحتوي على عدد من المواصفات، من أهمها ما يلي

شاشة 1.78 بوصة مع حماية زجاجية.

لا تحتوي ساعة Apple Watch SE على كاميرا.

الساعة تأتي بمعالج Apple S5.

1 جيجا رام.

ذاكرة تخزين بسعة 32 جيجا بايت.

بطارية بسعة 304 مللي أمبير.

كيف أعرف ساعة Apple Watch الأصلية

مع شرح لكيفية التعرف على إصدار Apple Watch، من الضروري الانتقال إلى طريقة التحقق من Apple Watch الأصلي أو ساعة التقليد، ويتم ذلك من خلال تمييز الفروق التالية

الساعة معبأة في بلاستيك عالي الجودة.

علبة الساعة فاخرة ومزودة بشعار Apple وعبارة “watch” مكتوب عليها.

الحرف A في كلمة ساعة مكتوب على الصندوق مشوه قليلاً في العلامة التجارية المقلدة.

النص الموجود أسفل الشاشة لا يزيد عن أربعة أسطر، وهو مكتوب باللون الأسود الرمادي.

سطوع الشاشة في الساعات المقلدة مرتفع للغاية ولا يمكن التحكم فيه بشكل كامل، وألوان الشاشة ليست جيدة.

كيف اعرف اصدار ساعة ابل وما هو أخر اصدار لها ، تعتبر ساعة آبل من الساعات ذات الفخامة العالية ، والتي تتميز بالعديد من المميزات التي تجعل هنالك صلة بين محبينها وبينها للعمل على شرائها ، واوضحنا المميزات عبر السابق التي تحتويها الساعة ، وأنواعها المختلفة المتواجدة في الاسواق .