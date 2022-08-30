كيف اعرف الشيلاجيت الاصلي من المغشوش ، قد أثار الاهتام حول التعرف على مادة الشيلاجيت والتي زادة إنتشارها خلال الأوقات الأخيرة ، مما أصبح هنالك تقليد لتلك المادة ، مما دفع العديد من التجار بالعمل على تقليد المنتج وطرحه داخل الأسواق الدولية ، وتعتبر مادة الشيلاجيت من المنتجات التي تستخدم كمكملات غذائية منذ القدم ، ويرجع ذلك الى عهد أرسطو ، تابعوا معنا .

ما هو الشيلاجيت

في هذا الجزء من المقال، سوف نقدم بعض المعلومات حول الشيلاجيت في نقاط موجزة

الشيلاجيت مادة ناتجة عن تحلل الغابات القديمة والحجارة والجبال.

تم العثور على شيلاجيت في أعالي الجبال، وفيها وكذلك في الكهوف الجبلية.

يحتوي شيلاجيت على 10 أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية.

يتم تصدير معظم إنتاج الشيلاجيت من بلد آسيا.

عادة ما يتم تناول الشيلاجيت كمكمل غذائي، ويمكن أيضًا استخدامه موضعياً على الجلد والشعر.

تم استخدام الشلجيت للأغراض الطبية منذ زمن الفيلسوف أرسطو، الذي كان أول من ذكر فوائد هذه المادة.

كيف اعرف الشيلاجيت الاصل من مغشوش

في هذا الجزء من المقال، سنقدم الفرق بين الشيلاجيت الأصلي والشيلاجيت المغشوش

الشيلاجيت الأصلي شيلاجيت مغشوش يكون غاليا في السعر. عادة ما تكون رخيصة. عادة ما يكون لها لمعان طفيف في اللون. لونه عادل تمامًا. يذوب في الماء وأي سائل. لا يذوب في السوائل، وهو أقرب بطبيعته إلى طبيعة الفحم. يكون غلاف المنتج من المعدن أو يكون معزولاً عن المنتج. عادة ما يكون المنتج المغشوش معبأ بشكل سيء.

علامات لتمييز الشيلاجيت الأصلي عن الشيلاجيت المغشوش

التي تميز الشيلاجيت الأصلي عن الشيلاجيت المغشوش هي كما يلي

عادة ما يكون للشيلاجيت الأصلي رائحة نفاذة ونفاذة، وعادة ما يكون للشيلاجيت المغشوشة رائحة ضعيفة.

الشيلاجيت الأصلي له طعم مر بعض الشيء، في حين أن الشيلاجيت المغشوشة عادة ما يكون عديم الطعم.

غالبًا ما يُباع الشيلاجيت الأصلي فقط في الصيدليات الكبيرة أو من خلال الشركات المتخصصة، بينما ينتشر الشيلاجيت المغشوش على نطاق واسع في متاجر العطور والصيدليات الصغيرة.

فوائد الشيلاجيت للجسم

فوائد الشيلاجيت للجسم هي كما يلي

تقوية جهاز المناعة.

تحسين الدورة الدموية في الجسم.

تقوية القلب.

الحماية من أمراض الشيخوخة.

الوقاية من السرطان.

تسريع التئام الجروح.

المساعدة في تسريع التئام كسور العظام.

يغذي البشرة والشعر.

علاج فقر الدم.

أنواع الشيلاجيت

أنواع الشيلاجيت هي كما يلي

الكوبروليت يتكون هذا النوع من الشيلاجيت من مخلفات نباتية وعضوية بعد تحللها، ويعتبر هذا النوع أفضل أنواع الشيلاجيت لأنه لا يختلط بكمية قليلة فقط من مكونات الصخور والتربة.

البرشيا يعتبر هذا النوع أقل نقاء من النوع السابق، ويختلط بمزيد من الصخور والأوساخ.

شيلاجيت مبخّر يعتبر هذا النوع الأقل جودة والأقل شأناً، كما أن استخراجه من بين الصخور صعب جداً، لذا فهو يعتبر ربحاً ضئيلاً للمنتج ومنخفض الفائدة على المستهلك.

رابط لشراء منتج الشيلاجيت الأصلي

في هذا الجزء من المقال، سنقدم روابط شراء منتج الشيلاجيت الأصلي في الدول العربية

رابط شراء شيلاجيت في السعودية يمكن شراء شيلاجيت في السعودية بـ 115 ريال.

رابط لشراء شيلاجيت في الإمارات يمكن شراء شيلاجيت في الإمارات مقابل 199 درهم “.

كيفية استخدام الشيلاجيت

يستخدم شيلاجيت بالطريقة التالية

املأ نصف كوب بالماء الدافئ.

أضف إلى نصف كوب 100 مجم من الشيلاجيت.

يمكن تناول شيلاجيت بالطريقة المذكورة أعلاه حتى 3 مرات يوميًا.

يجب عليك استشارة طبيبك للتأكد من كمية الشيلاجيت التي يجب تناولها.

الآثار الجانبية لاستخدام الشيلاجيت

الآثار الجانبية لاستخدام الشيلاجيت هي كما يلي

غازات البطن.

احتمالية التسمم بالحديد في الجسم.

قد يحتوي الشيلاجيت المزيف على فطريات وبكتيريا قد تسبب المرض للشخص الذي يستخدم هذا المنتج.

ارتفاع معدل ضربات القلب

ظهور علامات الطفح الجلدي نتيجة الحساسية الناتجة عن تناول الشيلاجيت.

كيف اعرف الشيلاجيت الاصلي من المغشوش ، تعرفنا على الشيلاجيت والذي يتم وصفه كإحدى المكملات الغذائية ، ويرجع الى البلد من المنتج من دول أسيا ، وأوضحنا لكم علامات لتمييز الشيلاجيت الأصلي عن الشيلاجيت المغشوش ، والفوائد التي يتم التحصل عليها من الشيلاجيت .