كيف اعرف اني استحق حساب المواطن

كيف أعرف أنني مؤهل للحصول على حساب مواطن رؤية المملكة 2030. يستفِيْد برنامج حساب المواطن من خلال مجموعة من بين الشروط والقيود الخاصة للاستفادة من البرنامج، سننظر فِيْ كيفِيْة تأهِيْل برنامج حساب المواطن ونتعرف على كيفِيْة تقديم طلب لبرنامج حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هُو أحد البرامج التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة وكان هدفه تقديم الإغاثة للمواطن السعودي المتضرر من الركود الاقتصادي العالمي. تحقيق مستوى من الأمن الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة.

كيف أعرف أنني مؤهل للحصول على حساب مواطن

يمكن العثور على متطلبات الأهلية لحساب مواطن عبر الإنترنت باتباع ما يلي

انتقل مباشرة إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن “”.

انقر فوق دراسة الأهلية.

ستظهر إحدى الحالات التالية حالة المستفِيْد والمعالين المؤهلين. حالة المستفِيْد غير المؤهل.

فِيْ حالة عدم دراسة حالة الأهلية، فهذا يعني أن التطبيق قد قيد الدراسة تمامًا، سواء بالنسبة لك أو للعائلة بشكل عام، وبعد اكتمال التحقق، سيتم إخطار المستخدم مرة أخرى عند التسجيل.

متطلبات الأهلية لحساب المواطن 1443

عمل برنامج حساب المواطن على وضع مجموعة من الشروط والقيود التي يجب على المتقدمين الوفاء بها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على برنامج حساب المواطن. إليك الشروط

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة. يستثنى من هذا الشرط ما يلي أن تكون من أبناء سعودية متزوجة من أجنبي. أن تكون زوجة مواطن سعودي أو زوجة مواطن سعودي. كن حامل بطاقة التنقل.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يكون المستفِيْد فِيْ سجن سعودي.

من المهم أن تتطابق البيانات المقدمة مع البيانات المرفقة فِيْ شكل إلكتروني.

عدم تواجد المستفِيْد خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا فِيْ آخر 12 شهرًا.

يجب أن يكون دخل الأسرة ضمن الحد المتاح للاستفادة من قيمة الدعم، بناءً على عدد وعمر أفراد الأسرة.

ألا يكون المستفِيْد فِيْ مأوى حكومي.

كيفِيْة التسجيل للحصول على حساب مواطن جديد

يمكن التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

الذهاب مباشرة إلى موقع حساب المواطن “”.

انقر فوق الاتصال.

اكتب جميع تفاصيل تسجيل الدخول وفقًا لتفاصيل البطاقة الشخصية.

انقر فوق التحقق على موقع الويب.

سيتم إرسال رسالة خاصة إلى هاتفك.

اكتب الرمز المرسل وانقر على “أدخل”.

أدخل كلمة المرور وسيطلب منك الموقع إما الاحتفاظ بكلمة المرور أو تغييرها.

انقر فوق Fill Application و قم بملء معلومات الموقع.

إذا كان هناك معالون، تتم كتابة معلوماتهم، ثم يتم كتابة الراتب الشهري بشكل صحيح.

تأكد من ملاحظة تفاصيل الحساب المصرفِيْ.

انقر لة الطلب والتحقق من حالة الحساب.

رَابِطْ معرفة أهلية حساب المواطن 1443

يمكنك معرفة حالة الأهلية فِيْ برنامج حساب المواطن من خلال الانتقال إلى الرَابِطْ المحدد للاستعلام عن الأهلية ويمكنك أيضًا الاستفادة من الموقع للعديد من الخدمات الأخرى التي سيتعرف عليها المستفِيْد عند زيارة الموقع “”.

هنا وصلنا إلى خاتمة مقالتنا ومن خلالها تعرفنا على برنامج حساب المواطن وتعلمنا أيضًا كيف نعرف أنني مؤهل للحصول على حساب مواطن مع العلم بأهلية حساب المواطن 1443.