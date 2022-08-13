كيف اعرف اني ترشحت في جدارة 1444 ، قد يسعى العديد من الأشخاص ممن يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة انهم تم ترشيحهم عبر تطبيق جدارة 1444 من بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة ، والذي عملت على اتاحته الوزارة التي تختص بالعمل داخل المملكة حول الفرص التشغيلية للأفراد وفق ضوابط وشروط محددة ، وذلك للحصول على العمل ، تابعوا معنا .

ما هو نظام الجدارة

تم إنشاء نظام جدارا الإلكتروني عام 1433 هـ من قبل وزارة الخدمة المدنية. الهدف من النظام هو تقديم المساعدة للأفراد والخريجين للوصول إلى المؤسسات والشركات الحكومية لتقديم طلبات التوظيف بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات، حيث يتم فرز الطلبات إلكترونياً واختيار المرشحين بناءً على الأوراق والخبرات المدخلة.

كيف أعرف أنني مؤهل

لمعرفة نتيجة الترشيح بالاستحقاق اتبع الخطوات التالية

قم بزيارة رابط الموقع الرسمي لنظام “جدارا”.

أضف رقم الهوية الوطنية في الفراغ الموجود.

اكتب كلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار الجنس.

أعد إدخال رمز التحقق المرئي.

انقر فوق كلمة المرور للدخول.

اتبع خطوات الاستعلام للوصول إلى نتيجة الترشيح.

تاريخ إعلان استحقاق نتائج التوظيف التربوي 1444

أعلن نظام جدة الإلكتروني أن موعد إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية سيكون يوم السبت الموافق 15 محرم 1444 الموافق 13 أغسطس 2022.

المستندات المطلوبة بعد الترشيح للمناصب التدريسية

تم تحديد مجموعة من الوثائق والمستندات بعد عملية القبول والترشيح وهي كالتالي

إرفاق صورة من أصل الهوية الوطنية وصورة عنها.

أصل المؤهل العلمي وصورة عنه.

تحميل الشهادة التعليمية وصورة عنها.

وجود معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة العربية السعودية.

شروط القبول في المناصب العلمية تستحق 1444

تم تحديد مجموعة شروط القبول لوظائف التدريس على النحو التالي

يجب إجراء المقابلة الشخصية واجتيازها.

اخضع لفحص طبي.

يشترط استيفاء كافة المتطلبات خلال الفترة من 16/1/1444 هـ إلى 27/1/1444 هـ.

التأكد من أن مقدم الطلب سعودي الأصل والأصل.

إرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة في يوم المباراة.

رابط لنتائج الوظائف التعليمية

يتم الحصول على نتائج الترشيح للوظائف التعليمية عن طريق الدخول مباشرة إلى منصة مسار الإلكترونية “” حيث يتم إدخال البيانات الشخصية لمقدم الطلب التي يطلبها الموقع وتكتمل عملية التسجيل والاستعلام للوصول إلى نتيجة الترشيح.

كيف اعرف اني ترشحت في جدارة 1444 ، وهو أحد أنظمة وزارة الخدمة المدنية ، وتم الاعلان عن النائج والتي تتيح للأشخاص الحصول على فرص العمل التشغيلية عبر وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية ، و أهم شروط التي تتعلق بالقبول، وقد أرفقنا النتائج الرسمية .