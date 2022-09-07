كيف اعرف اني مدعوم من وزارة الإسكان ، قد يتسائل العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حو معرفة في حال أن مدعوم من قبل وزارة الاسكان داخل المملكة ، والتي عملت على تقديم العديد من الخدمات من أجل التوفير للمساكن المجهزة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود ، وذلك لحل مشاكل الإسكان ومساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية خاصة بهم، وفي السنوات الأخيرة وفرت الوزارة آلاف المساكن للمواطنين بينما ينتظر الآلاف ويبحثون عن نتائج برنامج سكني لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للدعم الوزاري أم لا، تابعوا معنا .

لمحة عامة عن برنامج سكني مقدمة من وزارة الإسكان السعودية

120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء.

75 ألف قطعة أرض سكنية.

اصدار 85 الف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية اعتباراً من فبراير 2017.

كما خصصت أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة في عام 2022، على النحو التالي

125 ألف وحدة سكنية.

75 الف ارض سكنية (مجانا).

100 ألف تمويل سكني (مدعوم بالأرباح).

كيف اعرف انني مدعوم من وزارة الاسكان

ينشغل الكثير من مواطني المملكة بالبحث عن مدى أهليتهم للحصول على الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية، وهو من أكثر الأسئلة التي يتكرر طرحها على محركات البحث كيف أعرف أنني مدعوم من قبل وزارة الإسكان، وحقيقة الإجابة على هذا السؤال تكمن في مدى استيفاء المواطن للشروط التي وضعتها الوزارة في قائمة الدعم السكني، والتي سنناقشها في الأسطر القادمة من هذا المقال، وهو ممكن للتعرف على استحقاق المواطن للدعم من عدمه من خلال الخطوات التالية

الدخول عبر الموقع الرسمي لبرنامج سكني.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق رمز الوصول السريع في الجزء العلوي من الصفحة.

اضغط على أيقونة المواطن أو المقيم.

انقر فوق خدمة التحقق من حالة الأهلية.

أدخل رقم السجل بشكل صحيح في الحقل المخصص لذلك.

حدد تاريخ الميلاد وانقر على أيقونة متابعة.

أدخل رمز التحقق الذي سيظهر على الصفحة.

انقر فوق أيقونة التحقق، وسيتم نقل الاستعلام إلى صفحة المعلومات الشخصية.

حيث تظهر البيانات حول مدى استحقاق الدعم المقدم من الوزارة أم لا.

كيف اعرف ان وزارة الاسكان تدعمني برقم الهوية

كما يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة الاستعلام عن طلب الإسكان الذي قدمه عن طريق الوزارة عبر رقم الهوية، وذلك من خلال الخطوات التالية

ادخل إلى موقع برنامج سكني عبر هذا الرابط “”.

انقر على أيقونة الوصول السريع.

اختر مواطنًا أو مقيمًا.

انقر فوق خيار التحقق من حالة الأهلية.

أدخل رقم الهوية أو الإقامة بشكل صحيح.

تحديد تاريخ الميلاد بشكل صحيح.

أدخل رمز التحقق الذي سيظهر، ثم اضغط على أيقونة التحقق.

للذهاب إلى صفحة المعلومات الشخصية التي تظهر من خلال حالة الاستحقاق من عدمه.

كيف اعرف انني مدعوم من قبل وزارة الاسكان من خلال منصة جود

يمكن للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج سكني في المملكة العربية السعودية معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم من وزارة الإسكان أم لا، من خلال الاستفسار عبر منصة جود الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “جود”.

انقر على أيقونة خدمات المستفيدين.

الاختيار (كيف أستفيد من جود).

ابدأ بإدخال البيانات المطلوبة للتحقق من الأهلية (الهوية الوطنية، رقم الهاتف).

انقر فوق التحقق من أهليتك، لعرض النتائج التي توضح ما إذا كان الدعم مؤهلاً أم لا.

شروط استحقاق الدعم من وزارة الإسكان في برنامج سكني

بعد أن تعلمنا كيفية الاستفسار عن أحقية الدعم، نتناول الآن الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية، للتقديم والاستفادة من برنامج الإسكان، ومن أبرزها ما يلي

شروط استحقاق الدعم في برنامج إسكان الرجال

يجب أن يستوفي مقدم الطلب هذه الشروط، وهي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة مع أسرته.

ألا يزيد عمر المتقدم للبرنامج عن 25 عامًا.

لا يمتلك مقدم الطلب منزلاً قبل خمس سنوات من تقديم الطلب.

لم يمتلك مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته منزلًا مطلقًا، ضمن برنامج الدعم الحكومي أو الخاص.

يجب أن يكون مقدم الطلب ضمن الفئات المؤهلة للحصول على الدعم، وهي زوج و زوجة. الزوج والزوجة وطفل أو أكثر. أب واحد أو أكثر. أم وطفل أو أكثر. شقيقان أو أكثر في حالة وفاة الوالدين. شقيق أو أكثر في حالة وفاة الأب، وتكون الأم غير سعودية.

تظل هذه الشروط سارية وتظل دون تغيير في وقت تقديم الطلب وتعيين الدعم.

شروط استحقاق الدعم في برنامج إسكان المرأة

كما وضعت وزارة الإسكان شروطاً خاصة للنساء المتقدمات للحصول على الدعم في برنامج سكني على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أقام في المملكة العربية السعودية لمدة عام على الأقل.

لا توجد متطلبات عمرية للأرامل والمطلقات.

مقدم الطلب لديه دخل مستقل خاص بها.

لم يستفد مقدم الطلب من أي برنامج دعم حكومي أو خاص.

ألا يكون للمتقدم منزل باسمها أثناء تقديم الطلب.

ليس لديها أصول تساعدها على امتلاك منزل بقيمة 5 ملايين ريال.

يحق للمرأة غير السعودية طلب الإعالة في الحالات الآتية لديها ابنة وهي المعيلة الوحيدة لها. الأب مات.



كيفية التسجيل في وزارة الإسكان السعودية

بعد أن تعرفنا على طرق الاستعلام عن دعم وزارة الإسكان، سنناقش الآن كيفية التسجيل في منصة سكني، لتقديم طلب دعم سكني من وزارة الإسكان السعودية، من خلال الخطوات التالية

دخول المنصة الإلكترونية لبرنامج سكني.

انقر فوق خيار التسجيل في إقامتي.

اكتب رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

انقر فوق أيقونة التحقق من التسجيل.

اضغط على خيار استلام كلمة المرور المؤقتة، وسيكون ذلك عبر رسالة نصية عبر خدمة التحقق أبشر.

بعد التأكد من البيانات وتأهيل المتقدم لاستخدام المنصة.

ابدأ بإدخال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل وهي كالتالي (رقم الهاتف، رمز التفعيل، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور الخاصة).

يجب عليك ة الشروط والأحكام والنقر فوق خيار القبول.

يجب أيضًا التحقق من أهلية المستخدم للحصول على الدعم.

تأكد من صحة جميع المعلومات الشخصية.

أجب عن الأسئلة المطلوبة بدقة.

ثم انقر فوق أيقونة الإرسال.

سيتم معالجة الطلب خلال فترة تحددها الوزارة قبل الإعلان عن أحقية مقدم الطلب للحصول على الدعم أم لا.

كيف اعرف اني مدعوم من وزارة الإسكان ، عملت المملكة العربية السعوديةى على غيجاد وزارة الاسكان والتي تهدف الى رؤية تطلاعات عام 2030 في المملكة بأن يحظى جميع المواطنين على المساكن الخاصة بهم ، وخاصة الأشخاص من أصحاب الدخل المحدود مساعدتهم لتوفير البيوت الخاصة بهم .