كيف اعرف ان البيض خربان

كيف أعرف أن البيض فاسد هذا السؤال يدور فِيْ أذهان كثير من الناس خاصة وأن البيض مصدر مهم للبروتين ولا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تزيد الوزن واستهلاك البيض الفاسد أو التالف يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، وفِيْ سياق الحديث عن البيض يهمني التأكيد على كيفِيْة معرفتي بأن البيض فاسد، مع توضيح القيمة الغذائية للبيض.

كيف اعرف ان البيض فاسد

يجب التمييز بين البيض الفاسد والبيض الفاسد قبل تحضيره وتناوله. طرق التعرف على البيض الفاسد هِيْ

اختبار البيض ضعي البيضة فِيْ وعاء يحتوي على كَمْية كافِيْة من الماء البارد.

هز البيضة من الممكن إمساك البيضة وتحريكها بجانب الأذن.

كسر البيضة البيضة مكسورة وتوضع فِيْ وعاء. إذا انتشر فِيْ الوعاء، فهذا يعني أنه طازج، ولكن إذا ظل متماسكًا فِيْ مكان واحد، فهُو فاسد للغاية.

لون بياض البيض يشير اللون الأبيض إلى نضارة البيضة، بينما يشير اللون الأصفر أو الأخضر أو ​​القزحية إلى بيضة فاسدة غير صالحة للاستهلاك.

رائحة البيض رائحة البيضة الفاسدة يصعب تحملها، خاصة وأن الرائحة كريهة ومزعجة.

لون صفار البيض يحتوي صفار البيض على نقاط خضراء على أن البيضة فاسدة ولا تؤكل، لذلك من الضروري التأكد من لون الصفار قبل تحضيرها.

بقع الدم إذا كانت هناك بقع دم على السطح الخارجي للبيضة، فهذا يدل على أنه يمكنك أكلها، ولكن إذا كانت هذه البقع من الداخل، فهذا لا ينطبق.

التحقق من التاريخ من الضروري التحقق من تاريخ البيضة قبل تناولها، لذلك يمنع استهلاكها إذا تجاوزت مدتها 30 يومًا، خاصة إذا انكسرت البيضة فِيْ الثلاجة.

لماذا يطفو البيض الفاسد فِيْ الماء

تغمر البيضة الطيبة فِيْ الماء لأن كتلتها بما فِيْها البياض والصفار وبعض الغازات التي تحتويها تصبح أكبر من حجم الماء مما يؤدي إلى نزولها إلى قاع الكوب أو الإناء الذي يحتوي على الماء. من كتلة هذه البيضة تتحول إلى غازات، مما يؤدي إلى تكوين فقاعات غازية تطفو على سطح الماء.

مَتَّى تنتهِيْ صلاحية البيضة وتتلف

أكدت العديد من المنظمات الدولية أن صلاحية البيض يجب ألا تتجاوز 30 يومًا، دون مراعاة التاريخ المدون على علبة البيض أو حتى البيضة نفسها، لأنه لم يتم كتابتها بالدقة المطلوبة، وعلى الرغم من أن قوة البيض يمكن أن تصل إلى شهر كامل البيض ما هُو عند درجة حرارة عالية لا ينطبق على هذه المشكلة حيث أن مدة صلاحيته لا تتجاوز أسبوعين ولذلك ينصح العديد من الخبراء بوضع البيض فِيْ الثلاجة.

مكونات البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المفضلة لكثير من الناس ومكوناته المفِيْدة كالتالي

قشر البيض

القشرة هِيْ الإطار الخارجي الذي يحيط بالبيضة ويعتمد سمكها على عمر الدجاجة وحجم البيضة، وتحتوي القشرة على مجموعة من المسام لدخول الأكسجين وثاني أكسيد الكربون إلى الأجزاء الداخلية للبيضة. ومن ثم حمايتها من البكتيريا والفطريات الضارة، وتجدر الإشارة إلى أن القشرة الخارجية للبيضة تشكل أكثر من 9.5٪ من الوزن الإجمالي للبيضة وتتكون القشرة من معادن معينة منها الفوسفات والكالسيوم.

بياض البيضة

يتكون بياض البيض وهُو الطبقة الثانية من البيض، من ثلاث طبقات أساسية وهِيْ الطبقة السائلة الداخلية وطبقة السائل الخارجية وطبقة أخرى بينهما، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من هذا السائل وبياض البيض. يحتوي على العديد من العناصر المفِيْدة ومنها البروتين الذي يصل إلى 12٪، والجدير بالذكر أن بياض البيض يمثل حوالي 63٪ من حجم البيضة بشكل عام.

صفار البيض

يحتوي صفار البيض على عدد من المكونات والمعادن الضرورية لأعضاء الجسم المختلفة، بما فِيْ ذلك الدهُون والكوليسترول والفوسفور من العناصر المفِيْدة الأخرى، كَمْا يحتوي صفار البيض على نسبة قليلة من الماء أقل من ذلك من البياض.

نصائح لشراء البيض وحفظه

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء البيض وحفظه، وكلها واضحة كالتالي

التجنب النهائي لشراء البيض غير الموجود فِيْ الثلاجة أو غير الموجود فِيْ الثلاجة.

يجب وضع البيضة مباشرة فِيْ الثلاجة خاصة بعد الشراء بحيث لا تتجاوز الفترة بين الشراء والتخزين ساعتين.

من الضروري فحص كل بويضة للتأكد من نقاوتها والعظم الذي يحتوي على أي كسور، خاصة من الرفض النهائي للبيضة التي تحتوي على كسور، حتى الصغيرة منها.

ضع البيض فِيْ العلبة الموضوعة لهم فِيْ أبرد مكان بالثلاجة ولا تضعهم على باب الثلاجة لأنهم لا يتعرضون للهُواء الذي يؤثر عليهم سلبًا.

البيض والسالمونيلا

السالمونيلا نوع من البكتيريا الضارة التي تتكون داخل البيضة، والتي تنتقل منها إلى الإنسان، خاصة عند تناولها نيئة أو أكلها دون طهِيْها جيدًا. فقط قشرة البيضة ولكن يمكن أن تصل أيضًا إلى بياض البيض وصفار البيض. .

كيف اعرف البيض الفاسد بعد الطبخ

وهناك عدد من التي تدل على تلف البيض حتى بعد السلق، وتتضح هذه على النحو التالي

تنبعث من البيض رائحة كريهة خاصة بعد تقشيرها وتقطيعها.

وجود كَمْية كبيرة من الماء بين قشرة البيضة وبياض البيض.

وجود علامات بيضاء على الزعفران.

سائل أبيض يخرج من التجويف.

ضعي البقع الخضراء على بياض البيض.

الآثار الجانبية لأكل بيضة فاسدة

هناك العديد من المضاعفات أو الآثار الجانبية التي تنتج عن تناول بيضة فاسدة وهِيْ كلها واضحة كالآتي

زيادة كبيرة فِيْ درجة حرارة الجسم.

القيء والغثيان.

الإسهال المزمن.

اضطراب شديد فِيْ المعدة.

لذلك، فِيْ نهاية رحَلْتنا عبر سطور هذه المقالة، شرحنا كيفِيْة معرفة أن البيض فاسد وشرحنا الآثار الجانبية لأكل البيض الفاسد.