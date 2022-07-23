كيف اعرف ان الجنين معترض في بطني ، قد تسائل العديد من النساء حول العالم على العلامات التي ترشدهم او يستدل بها علىن الجنين معترض في بطني خلال الحمل ، حيث أن الحامل خلال الأشهر الاولى من الحمل لا تشعر بالجنين وحركته في بطنها ، ويعود ذلك الى صغر حجمه ، ولكن وصولاً الى الشهر السشادس من الحمل تشعر الأ بالجنين ويتغير حجمه الى الزيادة ، مما يبدأ الجنين بالتحرك داخل منطقة البطن ، تابعوا معنا .

ما هو الوضع العرضي للجنين

الوضعية العرضية للجنين تعبر عن نوم الجنين بالعرض داخل رحم الأم، وهي من المواقف الشائعة التي تشعر بها الكثير من الأمهات، خاصة في الثلث الأخير من الحمل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع هو أحد المواقف الشائعة. أخطر المواقف على الإطلاق، لأنها تسبب مشاكل كثيرة للأم أثناء عملية الولادة. بسبب عدم وجود الجنين بالقرب من منطقة الحوض، يواجه الجزء الخلفي من الجنين قناة الولادة مع اقتراب كتف واحد منها، مما قد يعرض الجنين أيضًا للعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

كيف أعرف إذا كان الجنين في معدتي

يصعب على الأم تحديد موضع جنينها داخل الرحم، لكنها قد تلجأ إلى بعض الأساليب لمعرفة ما إذا كان الجنين في وضع مرفوض أم لا. هذه الطرق هي كما يلي

الموجات فوق الصوتية يساعد هذا الجهاز في التقاط مجموعة من الصور للجنين وهو داخل رحم الأم. مما يدل على موقعها بمنتهى الدقة والوضوح، لاعتمادها على الموجات الصوتية.

الفحص اليدوي يضع الطبيب المعالج يديه في أماكن محددة على بطن الأم للتعرف على وضعية الجنين، حيث يضغط بأصابعه على هذه الأماكن. ومن ثم معرفة مكانة الجنين.

أسباب الوضع العرضي للجنين

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى اتخاذ الجنين الوضع العرضي داخل الرحم، وكل هذه الأسباب واضحة على النحو التالي

وجود كمية كبيرة من السائل الأمنيوسي داخل الرحم.

الحمل والولادة أكثر من مرة.

إصابة الأم بأورام خطيرة في منطقة الحوض.

وجود مشاكل صحية أو خلفية في الرحم.

ترهل مبالغ فيه لعضلات الرحم.

علامات الوضع العرضي للجنين

عندما يكون الجنين في وضع عرضي داخل الرحم، قد تشعر الأم بمجموعة من ، تتضح جميعها كما يلي

بروز شريان كبير تحت الضلع.

شعور الأم الدائم بأن رأس الجنين يقع في الجزء العلوي من البطن.

الشعور بوجود كتلة غير منتظمة أو ثقل في منطقة الحوض.

الاستماع المستمر لنبضات قلب الجنين فوق منطقة السرة.

المضاعفات الناتجة عن الوضع العرضي للجنين

لقد أثبتت العديد من الدراسات العملية أن أخذ الجنين في وضع عرضي قد يعرض حياته للموت مما يتطلب ولادة قيصرية حتى لو أرادت الأم انتظار ولادة طبيعية، فالولادة القيصرية في ذلك الوقت تساعد في الحفاظ على الجنين، و الأم أيضا من خطر الإصابة بالعديد من الالتهابات. المشاكل الناتجة عن هذا الموقف العرضي، وتحتاج الأم إلى الالتزام بكافة التعليمات والتعليمات التي يؤكدها الطبيب المعالج للتغلب على هذه المضاعفات.

اعترض الجنين على طريقة نومي

يؤكد العديد من الأطباء المختصين على ضرورة أن تنام الأم على جانبها الأيمن أو الأيسر، في آخر شعور بالحمل، وفي حالة اتخاذ الجنين وضعًا عرضيًا، حيث تساعد هذه الوضعية في الحفاظ على الأم والجنين، وبعد ذلك لا تعاني من أي مضاعفات أو مشاكل صحية. إن تبني الأم لهذا الوضع أثناء النوم يساعد الجنين على تغيير وضعه بسهولة.

كيفية علاج الوضع العرضي للجنين

يعتبر علاج الحالة العرضية للجنين من الأمور الهامة التي يجب على الأم الاهتمام بها للتغلب على هذه المشكلة في مرحلة مبكرة. طرق العلاج هذه هي كما يلي

علاج الوضع العرضي للجنين في الماضي

في الماضي، اعتاد الأطباء علاج الوضع العرضي للجنين بإجراءات جراحية، ولكن هذه الطريقة قد تسبب العديد من المخاطر، من أبرزها ما يلي

انفصال المشيمة.

موت الجنين.

تمزق الرحم.

علاج الوضع المستعرض حديثاً للجنين

الآن يلجأ الأطباء المتخصصون إلى علاج مشكلة الوضع العرضي للجنين من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة التي تعمل على تغيير وضع الجنين ثم الحفاظ عليه. هذه التمارين هي كما يلي

المشي لمدة نصف ساعة على الأقل بشكل متواصل، ولكن عند الشعور بالتعب أو الإرهاق، يجب على الأم أن تأخذ قسطًا من الراحة في أسرع وقت ممكن.

اتخاذ وضعية الركوع أو السجود لفترة من الوقت، لأنه يعمل على تغيير الوضع الخاطئ للجنين في أسرع وقت ممكن.

طرق تغيير وضع الجنين المستعرض في الرحم

تغيير الوضع الخاطئ للجنين داخل الرحم من الأمور المهمة التي يجب على الأم القيام بها بشكل مستمر للحفاظ على الجنين ؛ ومن ثم تسهيل عملية الولادة. هذه الطرق هي كما يلي

كمادات الماء الساخن والبارد

يؤدي تغيير درجة حرارة الجسم إلى تحفيز الجنين على تغيير موضعه في أسرع وقت ممكن. لعمل هذه الكمادات، يمكن اتباع الخطوات التالية

كيفية تحضير الأقنعة لتغيير وضعية الجنين

يمكن تحضير هذه الكمادات باتباع الخطوات التالية

ضع كيس ثلج على الجزء العلوي من البطن.

ضع قطعة قماش دافئة تحت البطن.

باتباع هذه الخطوات، ستلاحظ الأم تغيير موضع الجنين إلى المنطقة الدافئة، وبالتالي تحتاج إلى تكرار هذا الأمر أكثر من مرة خلال اليوم.

حزام الحمل

تلجأ الكثير من النساء الحوامل إلى ارتداء ما يعرف بحزام الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل للسيطرة على الوزن الزائد الذي يصعب على الكثير من النساء تحمله، خاصة خلال هذه الفترة. هذا ممكن، خاصة وأن الجنين يهرب من الأماكن الضيقة حيث لا يشعر بالراحة والرحابة.

وضع القرفصاء

وضعية القرفصاء من الأوضاع الصحية التي يوصي بها العديد من الأطباء المتخصصين، خاصة أنها تحافظ على الوضع الصحي والطبيعي للجنين. يتضح هذا الموقف في ما يلي

أم جالسة على أرض مستوية.

قم بإمالة الظهر بشكل مستقيم على الحائط.

تلامس أخمص القدمين بعضها البعض.

تحتاج الأم إلى الاستمرار في هذا الوضع لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

سباحة

السباحة هي إحدى الطرق العلاجية البسيطة والرائعة التي تلعب دورًا حيويًا في فتح منطقة الحوض ثم تغيير وضع الجنين داخل الرحم، وعلى الرغم من أهمية السباحة إلا أنه يجب ممارستها بطريقة بسيطة وسهلة دون إجهاد الجسم، وتحتاج المرأة الحامل إلى الاسترخاء والراحة في أسرع وقت ممكن عندما تشعر بالدوار أو التعب نتيجة ممارسة السباحة لفترة من الوقت.

خبراتك مع الجنين المرفوض

يمثل الوضع العرضي للجنين مشكلة خطيرة تواجهها الكثير من النساء الحوامل، وتتضح تجارب كل هؤلاء النساء من خلال ما يلي

أكدت سيدة في الشهر التاسع من الحمل أن طبيبها أخبرها أن الجنين في وضع عرضي، الأمر الذي يتطلب بعض التمارين. وبالفعل تحرك الجنين واتخذ الوضع المناسب للحمل.

وذكرت امرأة أخرى أنها كانت تعاني من آلام في البطن نتيجة اتخاذ الجنين للوضع العرضي، لكن استخدام الكمادات الدافئة والباردة ساعدها في التغلب على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على إجابة كيف اعرف ان الجنين معترض في بطني ، و خبراتك مع الجنين المرفوض ، و طرق تغيير وضع الجنين المستعرض في الرحم ، و كيفية علاج الوضع العرضي للجنين ، و أسباب الوضع العرضي للجنين .