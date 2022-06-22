كيف اعرف ان موبايلي اصلي بمجموعة خطوات سهلة وسريعة جدا

كيف اعرف ان هاتفي اصلي بطريقة سهلة وسريعة جدا؟ هذا السؤال بالطبع من أكثر الأسئلة التي شغلت تفكير عدد كبير جدًا من الناس ، خاصة عند شراء هاتف مستعمل أو لأسباب أخرى ، وهناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التأكد من أن الهاتف أصلي وسيتم تناوله في خطوات تفصيلية لاحقًا على موقع ثقافني لجميع أنواع الأجهزة.

كيف أعرف ما إذا كان هاتفي المحمول أصليًا برقم IMEI؟

مهما كانت علامتك التجارية للهاتف المحمول ؛ ستكون قادرًا على تحديد ما إذا كان هاتفك المحمول أصليًا حقًا أم أنه مجرد نسخة أو تقليد للإصدار الأصلي للهاتف ، مثل معرفة Samsung الأصلي من التقليد أو كيفية معرفة iPhone الأصلي من التقليد أو أنواع أخرى من الأجهزة المحمولة الأخرى من خلال ما يعرف برقم IMEI (الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة) باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى برنامج مكون الأرقام على الهاتف ثم اكتب رمزًا # 06 # *

ثم اضغط على أيقونة الاتصال بالهاتف.

وبذلك سيظهر على شاشة الهاتف رقم مكون من (15 رقمًا) ، وهذا الرقم هو رقم IMEI المثبت على الهاتف.

يجب نسخ هذا الرقم.

ثم انتقل من خلال متصفح الويب على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر إلى موقع http://www.imei.info

ابدأ في لصق إدخال رقم IMEI الذي تم الحصول عليه في الخطوات السابقة في مربع البحث “بحث” على الموقع.

ثم انقر فوق أيقونة التحقق.

عند الضغط على زر التحقق ، سيعرض الموقع جميع معلومات الهاتف مثل الطراز ورقم الإصدار وسنة الإصدار واللون وسعة البطارية وسعة التخزين وجميع البيانات الأخرى المتعلقة بهذا الهاتف ، وبالتالي التأكد من أن المستخدم أصلي بالفعل. كما هو موضح في الصورة التالية:

إذا كان الموقع لا يعرض أي بيانات أو معلومات عن الهاتف المحمول ؛ هنا ، هذا الهاتف هو تقليد إلى حد كبير وليس أصليًا.

ما هو رقم IMEI؟

رقم IMEI هو اختصار للهوية الدولية للأجهزة المحمولة ؛ هو رقم تعريف دولي لكل هاتف محمول ويشبه بطاقة الهوية الوطنية أو بصمة المواطنين في البلدان ، حيث تم تسجيل رقم خاص لكل هاتف صادر عن شركات معروفة ؛ ليكون بمثابة مرجع وتأكيد مواصفات الإصدار الأصلي للهاتف ، يتكون هذا الرقم دائمًا من 15 رقمًا ، ويمكن أن يكون هناك رقم IMEI واحد فقط لأكثر من هاتف.